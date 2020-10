De ce este indicat sa apelam la servicii funerare complete in cazul unui deces?

Momentul plecarii dintre noi a unei persoane apropiate ne poate pune la grea incercare! De aceea, cand viata ne asterne in fata astfel de momente, este indicat sa facem apel la oamenii si serviciile in masura sa ne ajute, pentru a trece cu bine peste clipele de durere. Insa, cu toate ca prietenii sau rudele ne pot incuraja si asigura suportul moral necesar in perioadele grele, avem nevoie, in acelasi timp, de o firma care asigura servicii funerare complete. De ce aceasta alegere?

In primul rand, doar o casa de pompe funebre care ofera servicii funerare complete cunoaste in detaliu legislatia si ne poate fi alaturi cu sfaturi importante, dar si cu actiuni menite sa-i asigure o trecere cat mai usoara persoanei plecate dintre noi.

In al doilea rand, este importanta demararea procedurilor necesare imediat dupa producerea decesului, motiv pentru care va trebui sa cerem ajutorul unei firme de servicii funerare complete, care se va ocupa in amanunt de toate aspectele legale si traditionale implicate.

Daca persoana plecata dintre noi era pensionata, este important sa ii inmanati talonul de pensie reprezentantului firmei de servicii funerare complete, impreuna cu o cerere si o dovada a legaturii de rudenie cu persoana decedata, pentru ca acesta sa se poata ocupa de toate formalitatile.

Astfel, se poate obtine rapid ajutorul de deces, o suma de bani care acopera o mare parte dintre cheltuielile de inmormantare. Alte sarcini pe care agentul de la casa de servicii funerare complete le va indeplini includ:

constatarea decesului la locul producerii sale de catre un cadru medical specializat, pus la dispozitie de catre firma de servicii funerare complete;

declararea decesului si obtinerea certificatului care sa ateste acest lucru (necesar pentru obtinerea ajutorului de deces);

obtinerea avizelor necesare de la Procuratura, SANEPID etc;

intocmirea actelor pentru inhumare sau incinerare;

realizarea dosarului pentru ajutorul de inmormantare (acolo unde este cazul);

obtinerea locului de veci si reconditionarea acestuia;

intocmirea actelor pentru repatriere sau expatriere (in anumite cazuri speciale).

Alaturi de sarcinile care tin de legislatie, firma de servicii funerare complete, asa cum este Funerarii Bucuresti, va poate oferi pachete complete pentru inmormantare, continand tot ce este necesar pentru cinstirea amintirii celui trecut in nefiinta:

sicrie traditionale sau de lux, accesorii si garnituri corespunzatoare;

cruci din marmura, lemn, fier sau granit;

coroane, jerbe, buchete sau alte aranjamente florale, la sugestia dumneavoastra;

monumente funerare, urne si felinare ornamentale;

catafalc cu lumini, capac frigorific.

Mai mult, pe lista de servicii funerare complete sunt incluse si procedurile delicate, dar esentiale in aceste momente, precum spalarea persoanei defuncte, toaletarea, imbalsamarea, asezarea in sicriu, precum si transportul si manipularea sicriului, intai la capela si apoi la cimitir. De regula, dupa inmormantare va avea loc o pomana, motiv pentru care firma de pompe funebre va poate pune la dispozitie si urmatoarele produse necesare:

prosoape, batiste, esarfe;

pachete cu produse alimentare de dulce sau de post;

lumanari, candele etc.

In plus, casa de pompe funebre va poate pune la dispozitie si sala de mese proprie, pentru a-l pomeni cu cinste pe cel plecat dintre noi.

Asadar, este important ca, in aceste clipe grele, sa puteti conta pe o firma de servicii funerare complete, care detine experienta necesara pentru a organiza o inmormantare demna pentru a cinsti amintirea celui plecat in lumea celor drepti!

