Tablou rotund Sunflower decorat cu licheni si flori criogenate

Obiectele decorative de sezon pot face diferenta in adaptarea decorului care sa faca trimitere la peisajul de afara. Integrarea unor tablouri cu licheni ce au in prim plan floarea-soarelui se numara printre cele mai reusite solutii pentru a creiona atmosfera dorita.

Simbol al adoratiei si constantei in iubire, floarea-soarelui este asociata cu puterea, caldura sufleteasca si protectia. Ea mai semnifica norocul, ambitia si bogatia, si poate fi daruita ca si decoratiune unei persoane care este orientata in urmarirea unui scop, cuiva care are nevoie de liniste spirituala. Daruirea unei decoratiuni cu licheni ce include floarea-soarelui poate fi cadoul ideal pentru crearea unei atmosfere primitoare intr-un camin, inspirand noi oportunitati in familie si casa.

Cu galbenul ei stralucitor si intens, floarea-soarelui ne binedispune in lunile toride ale verii, inclusiv drumurile parcurse spre vacanta. Nu de putine ori ne oprim, fermecati, pentru a o fotografia. O asociem, de cele mai multe ori, cu optimismul, lumina si caldura astrului de la care a imprumutat numele. Iar pentru ca face referire la veselia si la bucuria de a trai, floarea-soarelui este nelipsita din obiectele decorative, iar categoria de tablouri cu licheni nu face exceptie.

Tablou natural Sunflower, decorat cu licheni stabilizati si o varietate de flori criogenate, in care vedeta decoratiunii este floarea-soarelui, poate avea un mare impact asupra starii noastre de spirit, inconjurandu-ne doar de vibratii pozitive. Floarea dominanta a acestei decoratiuni cu licheni este pusa in valoare de o varietate de flori criogenate care ne duc cu gandul la drumetii prin padure, la bucuria de a redescoperi natura explorand teritorii necunoscute.

Tabloul Floarea-soarelui este:

incadrat in rame rotunde, realizate din PVC rezistent, care se pot alege pe dimensiuni si culori diferite, astfel incat sa se integreze cu succes in decorul oricarui mediu rezidential sau corporatist;

lucrat manual (unic) doar cu plante naturale, conservate printr-un proces special, ce permite acestora sa isi mentina aspectul si textura timp indelungat, pana la 10-15 ani,

fara a fi nevoie de o intretinere speciala, gratie lichenilor si plantelor stabilizate premium, calitatea 1;

un bun reglator de umiditate, inclusiv pe timpul verii: la o umiditate foarte ridicata din incapere, lichenii isi maresc volumul si isi intensifica culoarea, iar in cazul in care aerul din incapere e prea uscat, lichenii isi vor schimba volumul, intensitatea culorii, isi vor modifica textura, devenind rigizi, casanti (caz in care este recomandata stropirea usoara a acestora cu un pulverizator).

Mai mult decat atat, tabloul cu floarea-soarelui si licheni imbunatateste calitatea aerului, absorbind dioxidul de carbon si eliberand oxigen. Poate scadea temperatura unei incaperi in timpul verii, sporind, astfel, confortul termic. Este ignifug, antistatic, nu retine insecte, este non-alergic, natural si biodegradabil. In plus, nu are nevoie de irigare, fertilizare sau cosmetizare, singura conditie minima de indeplinit constand in utilizarea sa numai in spatii interioare, la o temperatura ideala de 12 – 30 grade Celsius, ferit de surse directe de caldura.

Oricine doreste sa isi imbunatateasca starea de spirit sau sa isi creasca productivitatea la locul de munca ar trebui sa isi indrepte atentia catre tabloul Sunflower decorat cu floarea-soarelui, licheni stabilizati si flori criogenate. Pe langa faptul ca binedispune, acesta reprezinta un mod minunat de amenajare a spatiului in care traim sau lucram.