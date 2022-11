Top 3 Avantaje ale Cumpărării unui Set pentru Living

Află care sunt motivele pentru care trebuie să optezi pentru set living și unde găsești oferte avantajoase.

Economiserea banilor pentru achizitionarea separată a pieselor

Întotdeauna piesele de mobilier trebuie să fie din aceeași “poveste”. Cu alte cuvinte, accesoriile pe care dorești sș le cumperi pentru sufragerie, trebuie să se potrivească nu doar cu camera. Este nevoie să se completeze și piesele între ele. Aceasta potrivire, din punct de vedere cromatic și vizual, presupune achiziționarea unor piese separate, de regulă.

Astfel că, trebuie să plătești pentru fiecare piesă în parte. Costul unei achiziții separate este mult mai mare decât dacă ai cumpăra un set. În cazul seturilor sunt percepute anumite reduceri. Datorită cumpărării unui număr mai mare de accesorii deodată, magazinele îți faciltează serviciul cu discounturi.

Economisirea timpului pentru căutari

Atunci când dorești să cumperi piese de mobilier separate, acest lucru impune și mult mai mult timp pierdut. Vei fi nevoit să mergi dintr-un magazin în celălalt și să consulți câteva cataloage de produse. Tot acest timp pe care l-ai petrece în showroom-uri, poate fi economisit.

Salvează timp prețios și apelează la un set de mobilier pentru livingul tău. Fiecare produs din set este conceput pentru a se completa cu celelalte, deci poți cumpăra doar o singură dată tot ce ai nevoie. Bineînțeles există mai multe tipuri de seturi de living din care să optezi.

Potrivire cromatică și design modern

Un alt avantaj al mobilei de tip set pentru living este potrivirea cromatică. Unul din cele mai importante puncte în alegerea mobilierului este designul. Atât canapeaua, cât și taburetul sau fotoliile trebuie să aibă aceleași nuanțe de culori sau unele complementare.

Alege o culoare care crezi ca s-ar potrivi cu restul casei sau cu accesoriile din living. În funcție de cromatica casei tale, poți să te orientezi spre culoarea potrivită pentru mobilă. De regulă, non-culorile sunt cele mai potrivite, un negru sau un alb se vor potrivi cu orice altceva din casă.

Specialistii în design recomandă mobila clasică datorită calitatii, dar și al aspectului său luxos. Dacă ești iubitor de accesorii de lux și vrei să ai ceva de tip bijuteri pentru sufragerie, atunci mobila de lux este potrivită pentru casa ta. Poți achizitiona o astfel de mobilă la set pentru a avea un living complet.

Casa Ideale: set mobile living modernă și luxoasă

Ți-am promis și o recomandare de magazin mobilă București. Casa Ideale este recomandarea noastră pentru iubitorii de mobilă de lux. Acest magazin comercializează doar mobila italienească, cu prețuri de fabrică. Cu alte cuvinte, îți poti cumpăra set living la prețuri avantajoase, pentru că nu au adaosuri.

Își dorești să vezi modelele de mobilier? Atunci, Casa Ideale are si un sediu in București, în sectorul 6. Intra pe site-ul lor, vezi ce tip de seturi s-ar integra în sufragerie si mergi la Casa Ideale pentru a le putea vizualiza. În plus, aceștia te ajuta cu servicii de consultanță gratuită și sfaturi pentru a cumpăra cea mai bună mobilă. Returul este de 30 de zile, iar garanția este de 24 de luni.

Unde găsești mobilă de lux? Cumpară de la Casa Ideale un set living la preț avantajos!