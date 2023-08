Chemarea valurilor! Călătoria care mi-a schimbat viața !

Întorcându-ne acasă, gândul îmi tot zbura la senzația unică de pe mare. Voiam să pot experimenta asta oricând, fără limitări. Și mai ales, visam să conduc singur barca, să decid încotro o îndrept.

Așa că am început să mă documentez despre tot ce presupune obținerea permisului nautic. Părea destul de complex - lecții de legislație, meteorologie, navigație. Plus multă practică pe apă. Dar eram hotărât să învăț aceste deprinderi.

Căutarea cursului ideal

Internetul abunda de opțiuni pentru cursuri de navigație. Dar voiam ceva cu adevărat profesionist, un program complet care să mă pregătească pentru examenul ANR. Și nu în ultimul rând, instructori cu experiență solidă pe care mă pot baza.

Atunci am descoperit cursurile seanergya.ro. Feedback-ul cursanților era excepțional, iar programa acoperea tot ce aveam nevoie. De la legislație la meteo, de la manevrarea ambarcațiunii la comunicații radio. Plus 3 zile dedicate exclusiv practicei pe apă. Știam că am găsit cursurile ideale pentru a-mi urma visul. Instructorii aveau zeci de ani de experiență pe mări și ape interioare. Iar locația de practică, în zona Vama Veche, îmi dădea acces instant la mare.

Startul unei experiențe unice

Sesiunea teoretică online a fost captivantă - lecțiile interactive m-au introdus treptat în tainele navigației. Am învățat despre construcția ambarcațiunilor, efectul vântului, marinărie, legislație nautică și multe altele. Apoi a venit mult așteptata practică pe velierul seanergya.ro. Trei zile minunate în care am exersat pe viu tot ce învățasem. Am experimentat manevrarea ambarcațiunii, reglarea velelor, navigația costieră. Sub îndrumarea atentă a instructorilor, am acumulat rapid încrederea de care aveam nevoie.

Săptămâna cursului a trecut extrem de repede. Când a venit ziua examenului, mă simțeam pregătit atât teoretic cât și practic. Am promovat fără probleme atât proba scrisă cât și cea practică cu un examinator ANR. Ținând în mână permisul care îmi dădea dreptul să conduc singur o ambarcațiune până la 6 mile marine, am realizat că îmi împlinisem visul. Acum puteam naviga oriunde voiam, doar eu și valurile. Mulțumită acestor cursuri, călătoria care mi-a trezit pasiunea pentru navigație s-a transformat într-un nou început. Acum marea e a mea oriunde și oricând!

Rapid, profesionist și practic. Ceea ce m-a impresionat cel mai mult la seanergya.ro a fost nivelul ridicat de profesionalism. Fiecare aspect al pregătirii - de la suportul online cu materiale de curs, până la sesiunile practice - a fost extrem de bine pus la punct. Instructorii au răspuns prompt la toate întrebările mele și m-au ajutat să înțeleg conceptele cheie. Iar pe velier am exersat toate manevrele până le-am deprins perfect. M-au învățat să anticipez situațiile neprevăzute și să reacționez prompt la schimbările de vânt sau de direcție.

A fost o experiență intensă, solicitantă uneori, dar care m-a pregătit perfect pentru a naviga în siguranță. Am ieșit din curs mult mai încrezător în forțele proprii. Cel mai mult apreciez că acum pot naviga complet independent, fără să depind de nimeni. Am libertatea de a decide singur ruta, viteza, locurile unde ancorez. Asta înseamnă cu adevărat relaxare. Deja am explorat zone noi de pe litoralul românesc la care nu aș fi avut acces altfel. Iar conexiunea cu natura e unică atunci când ești doar tu pe marea vastă. Nu există nimic comparabil. Le sunt recunoscător instructorilor seanergya.ro că m-au ajutat să îmi urmez visul și să obțin această libertate. A meritat fiecare efort și fiecare leuție investit în curs!

Know-how acumulat în ani de experiență

Ceea ce diferențiază seanergya.ro este know-how-ul vast pe care instructorii îl dețin după ani buni de experiență pe mări și ape interioare. Au navigat prin cele mai variate condiții meteo și știu cum să te pregătească pentru orice situație neprevăzută. Pe lângă competentele tehnice excelente, ei îți insuflă și pasiunea lor pentru navigație. Te provoacă să înveți din propriile tale greșeli și să gândești ca un adevărat skipper. Asta face cu adevărat diferența.

M-am simțit mereu în siguranță știind că am lângă mine instructori cu zeci de mii de mile marine în picioare. Le datorez multe din cunoștințele acumulate.

Cursul nu este ieftin, însă nici exagerat de costisitor. Și cu siguranță merită orice leu investit atunci când realizezi ce competențe valoroase dobândești. În doar o săptămână te transformi dintr-un complet novice în cineva care poate naviga în siguranță ca skipper. Iar certificarea ANR îți deschide porțile către orice mare interioară sau exterioară.

Pe termen lung, este o investiție care îți poate schimba viața, așa cum s-a întâmplat și cu mine. Libertatea de a ieși pe mare oricând dorești nu poate fi descrisă în cuvinte. Merită din plin!

Unul dintre cele mai plăcute lucruri la cursul Sea Nergya a fost că l-am făcut împreună cu 2 prieteni apropiați. Fiind pasionați de mare ca și mine, ne-am înscris toți trei fără ezitare. A fost minunat să împărtășim această experiență unică și să ne susținem unii pe alții în procesul de învățare. Ne-am dat seama că navigatul ne apropie și mai tare ca prieteni. Acum abia așteptăm vacanțe pe barcă împreună! Recomand cursurile acestea oricărui grup de prieteni dornici să-și urmeze pasiunea pentru mare. Veți trăi o aventură care vă va uni și mai mult!