Informații esențiale pentru cultivarea castraveților în grădina ta !

O adevărată bombă de sănătate

Castraveții conțin, în cantități ridicate, vitaminele A, C, și complexul de B-uri, la care se adaugă și multe fibre, fier, săruri de calciu, fosfor și magneziu, de care organismul are nevoie pentru a funcționa la întreaga capacitate. Consumul regulat al castraveților te ajută să scapi de enervanta problemă a constipației, scade febra, și chiar și kilogramele în plus se dau mai ușor duse.

Dacă te numeri printre norocoșii care au posibilitatea să își amenajeze propria grădină de legume, atunci castraveții se numără printre legumele care nu au voie să îți lipsească. În acest sens, am pregătit pentru tine câteva informații esențiale.

Totul pornește… de la semințe

Chiar dacă subtitlul de mai sus a părut o glumă, de fapt să știi că nu a fost deloc așa. Ai nevoie de semințe de bună calitate, pentru a fi mai aproape de cultura de castraveți dorită. Prin urmare, este de preferat să folosești seminte Esenzi, unele care nu te vor dezamăgi niciodată și te vor aduce cu un pas mai aproape de visul tău de a-ți hrăni familia cu roadele grădinii tale de legume. Aceleași semințe sunt excelente și când dorești să plantezi castraveți pentru afacerea familiei tale.

Castraveții se împacă foarte bine cu mazărea, ridichile, fasolea, mărarul, sfecla roșie sau chiar porumbul, prun urmare plantarea lor în apropierea acestor plante este chiar indicată.

Solul potrivit și pregătirea lui

Ca și în cazul tuturor legumelor, un alt factor care contribuie la o recoltă bogată și sănătoasă este și solul. Pentru că este vorba de castraveți, aceștia au nevoie de unul fertile, bine lucrat în adâncime și care este expus destul de mult la soare. Pregătirea solului trebuie să înceapă din toamnă, iar înainte de a începe să-l lucrezi, folosește un îngrășământ natural, pentru a-i oferi fertilitatea de care are nevoie pentru cultura ta de castraveți. Evident, poți opta și pentru și pentru îngrășăminte pe bază de ingrediente chimice, dar recomandarea specialiștilor în acest caz este să respecți cu strictețe instrucțiunile pe care producătorii le-au trecut pe ambalaj.

Castraveții se plantează primăvara

Lunile de primăvară le vei folosi tot pentru pregăti solul pentru plantarea castraveților. Vei curate bine totul, vei mărunți solul și chiar îl vei fertiliza cu azot. Plantarea acestor delicioase legume se face la final de aprilie sau început de mai, deoarece semințele au nevoie de temperaturi mai mari de 14 grade Celsius pentru a încolți. Totodată, temperatura solului trebuie să fie de minim 21 de grade Celsius, pentru ca crocanții castraveți să aibă toate condițiile pentru a se dezvolta așa cum trebuie.

Plantarea semințelor de castraveți se face la o adâncime cuprinsă între 1.5 – 2.5 cm. Dacă optezi pentru plantarea semințelor direct în sol, lasă în jur de 30 – 35 de cm între plantele de pe același rând, în timp ce între răsaduri această distanță trebuie să se dubleze.

Nivelul de umiditate

Castraveții conțin foarte multă apă și, în același timp, adoră ca solul să fie în permanentță umed. Totuși, udarea acestora nu se face oricând și la întâmplare, ci este mai bine să o faci dimineața și până după-amiaza. Niciodată castraveții nu se udă seara, deoarece în acest fel crești riscul de a favoriza apariția anumitor boli. După ce ai irigat castraveții, treci imediat la afânarea solului. Atenție însă, deși mari iubitori de apă, castraveților nu le este pe plac udatul în exces, caz în care rădăcinile putrezesc și astfel cultura este compromisă.

Temperatura ideală

Pentru a se dezvolta armonios și a fi plini de vitaminele și mineralele despre care îți aminteam mai sus, castraveții au nevoie de o temperatură de 25 de grade Celsius, maxim 30. Evident, rezistă și la temperaturi mult mai ridicate, dar în acest caz plantele pot îmbătrâni prematur, iar legumele să nu mai fie atât de delicioase.

Fertilizarea solului

Pentru culturi bogate și sănătoase de castraveți, este nevoie de fertilizarea solului. Acesta se face cam la două săptămâni după ce ai plantat semințele, urmând ca de la prima fertilizare procesul să se repete la maxim 15 – 20 de zile. Rămâne la alegerea ta dacă optezi pentru îngrășământul natural sau cel pe bază de ingrediente chimice.

Boli și dăunători

Fiind vorba despre plante, este normal ca și castraveții să fie ”atacați” de anumite boli sau dăunători. Făinarea castraveților este cea mai cunoscută dintre ele, și este ușor de recunoscut după faptul că apare pe frunze, sub forma unei pulberi albe. Răspândirea ei se face foarte rapid, și de aceea imediat cum observi semnele apariției ei, să rupi frunzele cu problem. Dacă, din păcate, întreaga plantă a fost afectată, smulge-o și îndepărteaz-o de celelalte culturi deoarece riști infestarea lor.

De asemenea, gândacul castraveților este un alt dăunător la fel de cunoscut, pentru exterminarea căruia însă se recomandă să nu folosești insecticide chimice, ci să îi îndepărtezi manual.

Recoltarea castraveților

Castraveții sunt recunoscuți în rândul cultivatorilor de legume și prin faptul că se ”trec” foarte repede, așa că trebuie să îi recoltezi rapid, și de preferat dimineața.

Acum, că ai primit toate informațiile de care aveai nevoie, nimic nu te mai poate împiedica să cultivi castraveți în grădina ta de legume și să savurezi cea mai bună salată, la care ai adăugat și puțin mărar, un cățel de usturoi și un ardei iute mic!