10 cele mai apreciate parfumuri pentru femei

Iată o listă cu cele mai apreciate parfumuri pentru femei, fără o ordine anume.

1 Lalique Le Parfum

2 Jean Paul Gaultier Scandal by Night

3 Lattafa Ansaam Gold

4 Ariana Grande Cloud

5 BDK Rouge Smoking

6 Dior J’adore Infinissime

7 Emporio Armani It's you

8 Xerjoff Italica

9 Badee Al Oud Onoare și glorie

10 Sol de Janeiro Cheirosa 40

Lalique Le Parfum

Lalique Le Parfum începe cu frunze de dafin indiene amețitoare dar pe măsură ce evoluează încet, într-un interval de 5-7 minute, orice iubitor de vanilie ar fi plăcut surprins de cât de încântător miroase. Începe să dea vibrații de migdale cu cea mai delicată notă de iasomie, în timp ce vanilia așteaptă răbdătoare pe fundal până când își arată în sfârșit fațetele dulci.

Jean Paul Gaultier Scandal by Night

Flaconul semnăturii JPG, cu renumitele picioare goale, are o aromă puternică cu miere pe care nu o poți rata. Intensitatea mierii și florile albe amețitoare se sprijină pe notele lemnoase puternice, culminând cu o experiență gurmandă puternică.

Lattafa Ansaam Gold

Această bombă florală de marshmallow nu este o glumă! Este o înșelăciune directă a Love Don’t Be Shy de la By Kilian și chiar o depășește în ceea ce privește longevitatea. Ansaam Gold este un amestec intens dulce, cu marshmallow pudră. Are câteva elemente fructate care cumva o tonifică, dar nu prea mult. Este un parfum exploziv care îți garantează complimentele la care visezi! În plus, s-ar putea să auzi „miroși a comestibil!”

Ariana Grande Cloud

Cloud este adesea comparat cu iconicul lui Maison Francis Kurkdjian, Baccarat Rouge 540, dar este mai purtabil. Nota de zahăr ars poate emite o atmosferă medicinală care plutește prin aer împreună cu vanilia accentuează elementele zaharoase. Mulți îl urăsc pentru că este atât de atrăgător, dar asta nu anulează faptul că este un parfum uimitor. Se potrivește oricărui tip de situație și poate fi purtat cu ușurință pe tot parcursul zilei. Însă unii îl consideră prea sintetic.

BDK Rouge Smoking

Are niște vibrații medicinale atunci când îți îngropi nasul acolo unde a fost pulverizat. Are o aromă de lemn dulce pe care nu o prefer, dar cumva îi atrage pe alții. Se potrivește în orice situație și areuUn miros care creează dependență. Este însă considerat prea scump.

Dior J’adore Infinissime

Infinissime este o explozie de buchet floral spumant de iasomie, tuberoza, ylang-ylang si lacramioare. În mod obișnuit, acest amestec de flori puternice ar da o migrenă îngrozitoare, totuși, acest amestec te vrăjește. Unii consideră mirosul prea ascuțit

Emporio Armani It's you

It's you se alătură acestei liste ca fiind unul dintre cele mai puternice parfumuri ale acestei mărci. Elementele „fruitchouli” ale amestecului îl fac o alegere impecabilă pentru toate doamnele care caută numeroase complimente deoarece zmeura se îmbină perfect cu patchouli și tonurile lemnoase elegante pentru a culmina într-un amestec încântător. Unii consideră că este prea redundant.

Xerjoff Italica

Fenomenul celebru al lui Xerjoff cu vibrațiile sale delicioase de nuci este o alegere clară pentru această listă. Nucile nu sunt întotdeauna cea mai bună alegere pentru unele femei, dar aici sunt departe de a fi ascuțite sau revigorante. Este cel mai senzual parfum de nuci și migdale, chiar mai bun decât Hypnotic Poison. Italica este o nucă puternică, dulce, caldă, cu nuanțe lăptoase, de caramel, care îi conferă o confort incredibil de primitor. Unii îl consideră prea ascuțit.

Badee Al Oud Honor & Glory

Este versiunea feminină a Badee al OudOud for Glory. Este un parfum unisex, așa cum sunt ceilalți membri ai liniei, darananasul și fațetele cremoase ale amestecului își înclină ușor din cap spre partea feminină. Este o explozie de ananas dulce, suculentă, cu nuanțe cremoase și afumate, care atrag atenția. Se potrivește oricărui tip de situație și poate fi purtat cu ușurință pe tot parcursul zilei. Unii îl consideră prea sintetic.

Sol de Janeiro Cheirosa 40

Cheirosa 40 este opusul celebrului Cheirosa 62 deoarece are câteva elemente florale și fructate puternice, care devin puțin săpunoase pe măsură ce se instalează și se simt complet învăluitoare și răcoritoare. Este ușor de purtat dar considerat prea ușor pentru unii, potrivit ifragranceofficial.com.