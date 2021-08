10 modele de genti pe care fiecare femeie trebuie sa le aiba

Geanta este considerata unul dintre cele mai esentiale accesorii din garderoba fiecarei femei. Este unul dintre cele mai importante elemente in orice look feminin. Din aceste motive si multe altele, este important sa aveti gentile ideale pentru fiecare ocazie.

Amintiti-va ca nu este necesar sa aveti un dulap plin cu genti, doar sa le aveti pe cele potrivite va fi suficient pentru a va face sa aratati uimitor cu orice ocazie. Astazi, brandurile si casele de moda ne pun la dispozitie o varietate de genti dama ieftine si de lux de unde puteti alege.



Geanta Tote

Geanta Tote este accesoriul ideal pentru femeia care stie ca isi va petrece ziua departe de casa. Nu poate lipsi din dulap din doua motive principale: pe de o parte, dimensiunea sa mare va permite sa carati multe obiecte si, pe de alta parte, designul si ergonomia va permit sa o purtati cu confort total si fara a renunta la stil.

Clutch: rafinament in palma mainii

Toate femeile, mai devreme sau mai tarziu, trebuie sa mearga la cocktailul tipic, la un eveniment de seara sau la o ceremonie oficiala. In aceste situatii, este necesar sa obtineti un aspect sofisticat si rafinat. Vorbim despre o geanta mica, de purtat in mana si care este extrem de eleganta.

Geanta de umar

Gentile de umar se caracterizeaza prin faptul ca sunt complet casual si isi bazeaza designul pe siguranta si confort. Puteti purta toate lucrurile fara sa va faceti griji ca vor cadea. Geanta de umar este de dimensiuni medii, caracteristica sa principala este ca are o curea lunga care va permite sa o purtati pe langa corp sau pur si simplu sa o atarnati pe brat.

Servieta

Este o optiune eleganta si practica pentru birou. Amestecand stilul cu functionalitatea, geanta de lucru ar trebui sa aiba o culoare neutra, astfel incat sa nu contrasteze prea mult cu tinutele si sa fie mai versatila pentru combinatiile zilnice.

Geanta crossbody

Este un „must” confortabil, practic si cochet. O puteti alege in culori neutre sau mai indraznete. Functioneaza pentru weekend, o plimbare sau o iesire de seara. Amintiti-va ca, in functie de tipul de eveniment, merita sa aveti grija de particularitatea in designul gentii.

Rucsac

Rucsacul este ideal pentru calatorii sau pentru o zi lunga in oras. Este o geanta foarte practica de transportat. In plus, puteti transporta o cantitate mare de lucruri in mod confortabil. Alegeti stilul si designul care se potrivesc cel mai bine cu aspectul dvs.

Geanta de voiaj

Geanta de voiaj este o alta geanta de baza, care nu ar trebui sa lipseasca. Este special conceputa pentru calatorii si, prin urmare, pentru a transporta un numar mare de obiecte. De asemenea, este foarte utila pentru a merge la sala.

Geanta de panza

Una dintre cele mai cochete genti pe care ar trebui sa le aiba fiecare femeie, este cu siguranta geanta de panza. Este perfecta pentru fiecare zi si contribuie, de asemenea, la conservarea mediului. Uitati de gentile de plastic pentru a merge la supermarket si optati pentru aceasta geanta incredibila.

Geanta de piele

Indiferent de design, forma sau dimensiunea pe care o alegeti, o geanta din piele naturala neagra este un element de baza care va va scoate mereu din necazuri, deoarece o puteti combina cu orice tinuta si va arata intotdeauna bine.3 Genti de dama din piele naturala pentru tinute casual - Sfaturi Vestimentare (jojofashion.ro)



Plic

Indiferent ce profesie aveti sau ce stil de viata aveti, geanta de seara va fi intotdeauna utila. In plus, tot mai multe marci creeaza modele potrivite atat pentru zi cat si pentru noapte. Deci nu trebuie sa va limitati la utilizarea plicului pentru ocazii speciale de seara.