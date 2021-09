7 Idei cadouri pentru femei minunate. O sa te tina minte toata viata

Trebuie sa demonstreze ca ai avut un motiv bine intemeiat pentru care sa-l alegi. Trebuie sa fie practic, original si spontan. Trebuie sa poarte un mesaj de urari de bine, de apreciere sau de iubire. Cadoul perfect pentru o femeie nu e de gasit la intamplare , ci ar trebui sa reflecte cat de importanta este ea pentru tine.

Cadoul perfect pentru ea este cel care o maguleste si o face sa se simta unica, pretuita si iubita. Iata 7 super idei de cadouri femei. Fie ca e mama ta, iubita, o prietena buna, colega de birou sau alta femeie pe care vrei sa o flatezi cu un cadou bine ales, descopera aceste idei care functioneaza de fiecare data.

Top 7 idei cadouri femei 2021 - 2022

1. Trandafir placat cu aur de 24K - pentru iubita sotie, mama, prietena

Unul din cele mai frumoase cadouri pe care poti sa-l faci unei femei este o combinatie de flori si bijuterii: un trandafir imbracat in aur. Aceasta floare delicata este incredibil de frumoasa, un simbol al pretuirii supreme. La baza avem un trandafir natural uscat prin proceduri specifice si apoi inmuiat in aur de 24k, lucru care ii ofera o stralucire incredibila si o rezistenta sporita in timp.

Trandafirul placat cu aur are o greutate considerabila, vine intr-o cutie neagra extrem de eleganta si are o lungime de 27 cm. Este stralucitor, scump si original, un indiciu al iubirii si admiratiei pentru o femeie draga din viata ta. Poti face acest cadou oricarei femei speciale, fie ca e vorba de mama ta, de iubita sau sotia ta, de o prietena sau o colega buna, sefa etc.

2. Patura coada de sirena - cadou zi de nastere, Craciun, onomastica

Iata un cadou pe cat de trasnit, pe atat de original si copilaros. Aceasta patura imita coada unei sirene gratioase, fiind impletita cu solzi de peste si avand o inotatoare larga foarte gratioasa. Pentru femeia friguroasa, vesela, copilaroasa, visatoare si mereu dornica sa se culcuseasca la caldura, acesta patura este un vis implinit.

De ce sa-si acopere picioarele cu o patura oarecare, cand aceasta coada de sirena este atat de moale, calduroasa si eleganta? Ajut-o sa se simta ca intr-o poveste chiar si atunci cand face lucruri banale: se uita la tv, citeste o revista, sta la discutii cu o prietena la telefon. Patura coada de sirena are dimensiuni unice si se potriveste oricarei femei cu inaltime de pana la 1.95 cm. Este fabricata din acril moale, pufos si tare placut la atingere.

3. Oglinda machiaj cu becuri led, maleabila pentru rutina de ingrijire

O oglinda ideala pentru cosmetica si utilizare zi de zi in baie sau in orice alt colt din casa. Pentru ca este prevazuta cu o ventuza si un picior flexibil poate fi prinsa de oglinda sau de un blat, iar apoi o poti manevra cu usurinta pentru a-i gasi de fiecare data pozitia perfecta. Se poate roti pana la 360 de grade si are marire 5X, cu lumina alba si buton on/ off.

Este confortabila, usor de utilizat si extrem de practica. Cum sa cuceresti inima unei femei? Arata-i ca iti pasa de cum arata, de ce o intereseaza si pe ea, ca o apreciezi pentru ca se ingrijeste si arata minunat de fiecare data. Oglinda maleabila reuseste sa bifeze cu usurinta toate aceste puncte sensibile in inima unei femei.

4. Barometru Meteo Glob Pamantesc - cadou special

Are de toate si nu stii cu ce sa o mai surprinzi? Florile si bomboanele sunt cadouri prea banale pentru ea? Daca e asa, iti sugeram sa te opresti la acest cadou inedit: un barometru de birou sub forma unui glob Pamantesc. Este transparent, dar pe suprafata globului se poate distinge harta Lumii. Globul este asezat cu maretie pe un piedestal din sticla, iar in interiorul sau are loc magia. Barometrul este un obiect extrem de curios. In parte, ai zice ca e vrajitorie, in parte ai zice ca e stiinta.

Cert e ca principiul dupa care functioneaza este vechi de secole, cand barometrul era folosit pe vapoare pentru a prezice vremea. Insusi Charles Darwin a utilizat un astfel de barometru atunci cand se indrepta spre Insulele Galapagos. In functie de vremea prezista, cristalele din interiorul globului se transforma in mod uimitor. Astfel, sticla furtunii cum se mai numeste, poate afisa un lichid tulbure, clar, cu puncte mici, cu stelute, cu fulgi mari, firisoare mici sau cristale care se aseaza la baza.

5. Cutie bijuterii, cu cheita, Verde smarald - cadou pentru femei

Ce cadou sa cumperi pentru o bijuterie care are multe bijuterii? O cutie pentru bijuterii, o cutie eleganta. Acest dar este practic pentru ca permite depozitarea obiectelor de valoare intr-un singur loc, intr-un mod cat mai organizat. Astfel, ea o sa-si gaseasca intotdeauna cu usurinta o anumita pereche de cercei, o anumita bratara sau lantisorul ideal pentru purtat cu o anumita tinuta.

Aceste cutii de bijuterii vin si cu cheita pentru ca aceste cufere de comori merita sa fie protejate. Obiectul este foarte elegant si ii va ajunge direct la suflet. Se va grabi sa-si mute toate bijuterii de valoare in aceasta cutie si te va tine minte mult si bine pentru cadoul inspirat pe care i l-ai pregatit.

6. Vouchere sexy pentru ea - super idei cadouri femei iubite

Daca vorbim de iubita ta sau de sotia ta, afla ca acest cupon cu vouchere sexy pentru ea este cel mai tare cadou pe care i-l poti pregati. O sa fie uimita, o sa roseasca, o sa-si muste buza de jos si o sa te soarba din priviri. Indiferent de stadiul in care se afla relatia voastra, aceste vouchere de folosit in dormitor aprind si reaprind pasiunea, va dau idei, va provoaca si va ajuta sa experimentati noi lucruri intime.

Setul are 24 de dorinte hot-sexy pe care tu cel care daruiesti acest cadou va trebui sa i le oferi la o data ulterioara (dar nu mai mult de un an). Fiecare provocare este diferita si usor de pus in practica, asa ca pentru o buna perioada de timp nu o sa va mai plictisiti in dormitor. Cu acest cadou, practic ii vei oferi 24 de surprize originale, pe care ea le poate revendica oricand.

7. Glob Pamantesc magnetic plutitor cu iluminare LED. C-Shape

O lampa inedita. Un obiect decorativ uimitor. Un Glob care te poarta spre visare. Un lucru curios care o sa-ti puna rotitele mintii in miscare. Este un cadou extrem de frumos pe care orice femeie o sa-l aprecieze. Globul cu diametrul de 8.5 cm pluteste usor in aer datorita unui sistem electromagnetic care il conduce.

Se monteaza usor pe birou sau in biblioteca la vedere, emana o lumina cald ce straluceste linistitor la intuneric. Luminile LED colorate fac ca acest glob sa arate deosebit atat ziua, cat si noaptea. Suportul in care globul leviteaza are o forma C eleganta, iar harta Lumii impregnata pe Glob te poarta in visare spre noi destinatii pe care ti le vei propune pentru urmatorul concediu.

Acum ai 7 idei una si una de a o impresiona pe femeia speciala din viata ta, indiferent de ocazie: ziua ei de nastere, cadouri de Craciun, onomastica, aniversare casatorie, Mos Nicolae etc. Surprinde-o, nu uita sa alegi si un mesaj frumos pe care sa i-l oferi alaturi de cadoul minunat si iti garantam ca o sa se simta unica, iubita si mult pretuita. Iar, daca ai ajuns la inima ei, poti spune ca ai cucerit un munte.