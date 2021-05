Accesoriul vedeta al anilor ’90 revine in forta in moda masculina. Da, vorbim despre borsete din piele

Noile tendinte in moda masculina se axeaza pe confort maxim inainte de toate, iar borseta a fost cel mai potrivit accesoriu care sa ofere acest lucru. Mai ales datorita modului de utilizare ,,hands-free” este un accesoriu care te ajuta sa nu iti mai umpli buzunarele cu lucrurile esentiale care arata suparator din punct de vedere vizual si ofera posibilitatea de a le stoca intr-o borseta eleganta si practica.

In denumirea contemporana, ,,crossbody bag”, nume datorat noului mod de purtare, borsetele barbatesti din piele naturala au revenit in forta in atentia creatorilor de moda si au cucerit podiumurile mondiale. Desi sunt un accesoriu caracteristic streetstyle, totusi, este demn de retinut ca diversele modele de borsete barbati din piele nu se limiteaza numai in zona de casual, ci ies din tipare si se pot intalni chiar in zona de smart casual sau tailoring.

De ce sunt atat de apreciate borsetele barbatesti?

Borsetele au darul de a pastra cat mai curat aspectul siluetei si adauga un element de originalitate tinutelor purtate. Noile modele de borsete pentru barbati par sa detroneze eternul rucsac sau chiar si clasica geanta, mai ales daca obiectele necesare de avut asupra ta nu sunt voluminoase. Incepand de la tinute sport si pana la tinute elegante sau smart casual, borsetele isi gasesc locul in garderoba barbatilor care nu privesc cu superficialitate modul in care isi accesorizeaza tinutele si apar din ce in ce mai des in moda masculina.

Un exemplu concret de borseta care sa fie comoda, practica, rezistenta si bine compartimentata, dar care in acelasi timp sa confere tinutei o nota de eleganta si rafinament este borseta barbati din piele naturala “Full grain” marca Tuscany Leather model Paul.

Atunci cand vine vorba despre alegerea unui model de borsete barbatesti din piele trebuie sa ai in vedere marimea acesteia si sa te gandesti la utilitatea acestui accesoriu. Gandeste-te la toate lucrurile importante pe care urmeaza sa le transporti. De exemplu, daca ai mai multe lucruri de transportat, dar nu sunt foarte voluminoase atunci poti sa optezi pentru un model minimalist care nu este mai mare decat un portofel. Apoi, este important sa alegi un model de borseta care sa fie pe stilul tau. Poti merge pe culori tari care sa se integreze perfect in tinutele statement sau daca vrei sa adaugi un accent clasic tinutei tale, atunci poti opta pentru modele din piele neagra sau maro.

Adauga un element de noutate tinutelor tale

Spre deosebire de anii ’90, cand borsetele se purtau numai la brau, astazi cunosc numeroase abordari creative. Fie abordezi un look clasic, fie o porti aruncata pe umar, la spate sau de-a curmezisul pe piept, vei putea sa o integrezi perfect in viata de zi cu zi.

Borsetele reusesc sa adauge un element de noutate in tinutele masculine si pot crea un look interesant. In plus, sunt foarte utile si versatile.

Cea mai buna aditie in garderoba este reprezentata de borsete barbatesti din piele naturala de calitate, care intrunesc toate conditiile de ergonomie, functionalitate, stil si rezistenta in timp. Practice, in tendite si durabile, borsetele din piele naturala premium reprezinta un accesoriu masculin indispensabil si pot fi gasite in magazinul online karine.ro, distribuitor autorizat in Romania pentru marcile Tuscany Leather Italia si Lancaster Paris.

Asadar, tu ce model alegi?