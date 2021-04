Acestia sunt cei mai eleganti pantofi din piele pentru dama!

Daca vrei sa obtii usor acel look fascinant care va atrage priviri admirative si complimente, ai nevoie de cateva perechi de pantofi din piele pentru dama pe care sa stii ca te poti baza! Sunt accesoriile cele mai importante si, totodata, elementul forte al oricarei tinute.

Pantofii sunt o investitie importanta si, daca vei face alegeri inteligente, ii vei putea purta mai multi ani. Nu ai nevoie de zeci de perechi, ci doar de cateva variante versatile si confortabile pe care sa le poti purta la mai multe tinute. Daca ai decis sa pornesti la cumparaturi, iata cateva idei din care te poti inspira!

Pantofi dama Karisma gri

Pentru zilele calduroase in care nu vrei sa porti sandale, alege aceasta pereche de pantofi piele dama, perforati, cu toc de 6 cm! Culoarea gri ii face cat se poate de versatili si vei putea sa ii porti la numeroase tinute office sau casual, la costume, la rochii si chiar la blugi!

Pantofi dama Pass Collection bej

Poti sa fii sigura ca nu vei trece deloc neobservata cu aceasta pereche de pantofi din piele pentru dama, accesorizata cu o catarama delicata in culoarea bej! Tocul de 5 cm ii face confortabili si vei putea sa ii porti fara probleme timp de mai multe ore. Sunt genul de incaltaminte perfecta pentru tinutele office sau de ocazie.

Este un pantof elegant, versatil, delicat si de calitate pe care te vei putea baza mai multi ani la rand.

Pantofi dama Epica turcoaz sau bej

Daca preferi pentru tinutele de primavara, vara sau toamna un pantof decupat cu varf ascutit, intr-o culoare extrem de atragatoare, ai putea avea in vedere modelele din brandul Epica.

Tocul de numai 5.5 cm si aspectul elegant ii face genul de incaltaminte pe care vei fi incantata sa o porti la tinute elegante, pentru ocazii speciale. Vor arata minunat cu o rochie vaporoasa in culori pastelate, iar tu te vei simti admirata si complimentata de toate privirile pe care le vei atrage.

Pantofi dama Ara multicolori

Nu poti trece nepasatoare pe langa acesti pantofi din piele pentru dama! Imprimeul floral delicat multicolor iti permite sa ii porti la numeroase tinute office. Tehnologia High Soft in combinatie cu tocul de numai 3.5 cm ii recomanda ca fiind foarte confortabili. Sunt confectionati din piele intoarsa de calitate, se vor mula perfect dupa forma picioarelor tale si vor deveni rapid incaltamintea ta preferata!

Pantofi dama Caprice bej

Intrucat sunt confectionati din piele naturala perforata, ii vei putea purta fara probleme la tinutele office de vara, dar nu numai. Datorita culorii versatile si a formei clasice si elegante, este un model de pantofi piele dama pe care te poti baza in numeroase ocazii. Tocul de 5,5 cm, calapodul “H” lat si tehnologia Caprice Insole ii face potriviti pentru orice forma de picior si usor de purtat mai multe ore consecutiv.

Rasfata-te cu o pereche de pantofi din piele pentru dama de calitate in care se te simti minunat si pe care sa ii poti purta mai multi ani in ocazii variate! Meriti sa cumperi ce este mai bun pentru tine din magazinul online Capricia si sa investesti in branduri care promoveaza confortul, durabilitatea si eleganta!