Ce tipuri de Încălțăminte pentru copii să alegi în sezonul de tranziție?

Primăvara nu înseamnă doar încălţăminte copii ușoară, care asigură libertate de mișcare, dar şi pantofi copii, tenişi, adidaşi, espadrile ori sandale şi balerini ce completează în mod genial ţinutele cu personalitate ale celor micuţilor.

Cum alegi cele mai bune articole de încălţăminte pentru copii?

Înainte de a descoperi câteva recomandări în vederea selectării pantofilor perfecţi, trebuie să înţelegi ce înseamnă “cei mai buni pantofi copii”. Prin cei mai buni se înțelege pantofi care se potrivesc perfect, încălţăminte care nu produce disconfort, piese rezistente ce fac faţă uzurii intense, încălţăminte sustenabilă realizată din materiale de calitate superioară.

Pantofii copiilor trebuie aleși pe măsură, nu prea mari, dar nici ficşi. Dacă sunt selectați pentru copii mici, de şcoală şi grădiniţa trebuie să se acorde un plus de atenție modului de închidere a încălţămintei. Cei mici sunt plini de energie şi nu îşi doresc să se obosească legând şireturi, în plus trebuie să se țină seamă că ce mai mulți dintre elevii mici nu au însușit încă modul de legare a şireturilor. Cei mai buni pantofi pentru copii sunt cei prevăzuţi cu sisteme de închidere uşor de gestionat.- arici, elastic, etc.

Încălţămintea pentru copii bună, fie că vorbim de pantofi, tenişi ori sandale din piele pentru fetiţe este cea durabilă, care rezistă la uzură intensă. Perioada de tranziție este una în care cei mici redescoperă jocurile în parc, terenul de sport, jucăriile de exterior - biciclete, plăci cu roţi, ori trotinete - deci mișcările intense vor pune presiune mare pe încălţăminte. Achiziţionează piese de calitate înaltă, realizate din materiale rezistente la uzură, cu vârfuri întărite ori confecţionate din cauciuc. Optând pentru astfel de articole de încălţăminte copii, aspectul se va păstra impecabil, iar cei mici nu vor fi privați de momentele preferate de joacă.

Ce tipuri de încălţăminte sunt potrivite pentru perioadele de tranziție?

Perioadele de tranziție vin cu temperaturi oscilante, cu perioade de soare urmate de momente de ploi răzlețe. Pantofii aleși pentru aceste perioade trebuie să asigure confortul termic necesar ca cei mici să se simtă confortabil, deci trebuie să fie potriviți şi pentru temperaturi de 4℃, dar şi pentru 21℃ .

Din pantofarul celor mici nu trebuie să lipsească pantofii casual din piele. Aceștia pot completa cu succes atât ţinutele de şcoală, cu aspect formal, cât şi pe cele de parc şi joacă. Din fericire, tendinţele sunt generoase, așa că în magazinele de specialitate pot fi descoperite o variate mare de modele de pantofi casual din piele. Pot fi selectate variante în culori neutre, versatile, variante în culori metalizate ce impresionează prin aspect distins, sau pantofi casual din piele cu strasuri şi inserţii moderne.

Adidaşii sunt alte articole de încălţăminte ce completează în mod natural outfiturile elevilor în perioada de tranziţie. Fie că sunt selectate variante cu scai, ori cu șiret, aceste tipuri întregesc ţinutele celor sport ale celor mici. Pentru stilizările urbane apreciate de micuţi se poate opta pentru adidaşi cu tălpi cu iluminare LED. Astfel de modele reușesc să ofere energie combinațiilor, şi sunt purtate cu maximum de plăcere micuţi.