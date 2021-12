Cele mai elegante modele de brățări cu pietre semiprețioase pentru damă

Bijuteriile au capacitatea de a-ți pune în valoare frumusețea și de a-ți schimba în bine starea de spirit. Cu atât mai valabilă este această afirmație atunci când vine vorba despre brățări pietre semiprețioase damă. De o eleganță deosebită, acestea îmbină avantajele estetice cu cele care țin de protecție și de amplificarea energiei pozitive.

Brățara Paloma, în culoarea optimismului și a iubirii

Una dintre cele mai feminine bijuterii din oferta de bratari pietre semipretioase dama este brățara cu numele Paloma, realizată din cristale cu formă sferică de rodocrozit roz. Culoarea a fost dintotdeauna asociată cu feminitatea și cu iubirea. În plus, ea amplifică optimismul, căci nu zadarnic se spune despre cei care au încredere în viitor că „văd lucrurile în roz“.

Circumferința brățării este de aproximativ 5 centimetri, iar mărgelele au dimensiunea de 8 milimetri. Charmul este decorat cu simbolul elefantului, care conferă noroc, stabilitate și încredere în sine.

Pe lângă aspectul deosebit, acest accesoriu te ajută în mai multe feluri, datorită virtuților multiple ale rodocrozitului. Această piatră integrează energii fizice și spirituale, stimulând dragostea și pasiunea, în timp ce energizează sufletul. Deschide inima, îndepărtează tendințele depresive și calmează stresul emoțional.

Brățara Bodhi cu mărgele din jad alb

Această brățară supradimensionată se remarcă printr-o eleganță desăvârșită, datorită nobleței conferită de albul desăvârșit al pietrelor de jad. Nu este de mirare că femeile aleg acest tip de brățări pietre semiprețioase damă pentru a participa la evenimente și petreceri din cele mai sofisticate.

Bodhi este o brățară multistrat, care poate fi înfășurată de 4 ori în jurul încheieturii. Imaginea superbă este completată cu un accesoriu în formă de lotus, de asemenea de culoare albă. Lotusul este unanim apreciat în Orient, unde toate zeitățile sunt reprezentate așezate pe o astfel de floare. Cu rădăcinile în noroi și cu florile superbe la suprafața apei, planta permite înălțarea spre energii superioare și depășirea tuturor greutăților.

La rândul său, jadul alb are o multitudine de semnificații și proprietăți vindecătoare. Se crede că are puterea pozitivă și strălucitoare a luminii și te face să te simți calm și liniștit. Are, de asemenea, capacitatea de a crește energia iubirii în viața celei care o poartă.

Brățara Thalia cu pietre vulcanice

În oferta de brățări pietre semiprețioase damă se remarcă și bijuteria cu numele Thalia, realizată din pietre naturale de lavă vulcanică. Despre această materie cu totul deosebită, ieșită din pântecul mamei pământ, se crede că înmagazinează energii uriașe, fiind considerată lichidul vital al planetei.

Simbolul charmului nu este nici el ales întâmplător. Arborele vieții are, de asemenea, rădăcinile înfipte în pământ, având puterea de a accentua forța vitală, stabilitatea, încrederea în sine și fertilitatea.

Accesoriul este gândit special pentru a energiza fiecare dintre cei 7 centri energetici ai corpului uman, cunoscuți sub numele de chakre. Astfel, 7 cristale diferite – câte unul pentru fiecare chakră – sunt dispuse simetric față de simbolul copacului vieții: agat roșu, chihlimbar, ochi de tigru, piatra regelui verde, turcoaz, lapis lazuli și ametist.

Consultă oferta de bratari pietre semipretioase dama din magazinul online Ezera.ro și vei găsi cu siguranță bijuteriile potrivite pentru fiecare ținută, care îți vor conferi un plus de eleganță și strălucire!