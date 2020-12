Cum alegi sampania pentru noaptea de Revelion

Pe cat de repede vine, pe atat de repede trece Craciunul, iar gandurile tuturor se vor indrepta spre Revelion 2021. Chiar daca nu vei petrece sarbatorile la fel ca in anii trecuti, la miezul noptii sampania nu poate sa lipseasca sub nicio forma din cadru, pentru a intampina cum se cuvine un an pe care toti ni-l dorim mai prietenos decat 2020.

Sampania este nelipsita de la petrecerile de Revelion si de la evenimente importante. Fie ca petreci in cadru restrans, fie ca o faci in familie, acasa, Anul Nou 2021 trebuie intampinat cu un pahar de sampanie efervescenta, fina, parfumata si care sa iti rasfete simturile.

Ce sampanie bem de Revelion

Vinurile spumante se pot deosebi in functie de cantitatea de zahar pe care o contin. Comanda sampanie online pentru a marca trecerea dintre ani cu o bautura de calitate in pahar si in functie de gusturi.

Vinul spumant cu cel mai putin zahar, intre 3 si 15 grame la litru, trebuie sa aiba pe eticheta notiunea "brut" (brut natural/zero - cel mult 3 grame, exra brut - sub 6 grame, brut - sub 15 grame). O sampanie "extra sec" contine 12-20 de grame de zahar la litru, iar cea seaca - intre 17 si 35 de grame.

Un vin spumant demisec contine 35-50 de grame de zahar pe litru, iar cel dulce depaseste 50 g zahar/l.

Pe FineStore.ro gasesti o oferta bogata de sortimente de bauturi care sa dea gust petrecerii dintre ani, de la sampanie Moet, probabil cel mai renumit brand din lume, care iti va oferi o simfonie de gusturi si arome echilibrate perfect, la Dom Perignon, Krug sau Laurent Perrier, printre altele.

Sampanie, vin spumant sau vin spumos?

Putini stiu sa faca diferenta intre cele trei bauturi. Sampania este produsa doar in regiunea Champagne, din Franta, dupa metoda Champenoise, traditionala in producerea acestei licori delicioase. Aceasta metoda este mai costisitoare si presupune o durata mai mare pentru obtinerea un vin spumant de calitate.

Sampania este, in definitiv, tot un vin spumant, denumire purtata, de altfel, de toate bauturile din aceasta categorie produse in alte regiuni decat Champagne. Vinul spumant are nevoie de doua fermentari: prima este asemanatoare cu cea a vinului obisnuit, iar a doua este cea prin care bautura retine dioxidul de carbon.

In general sampania se obtine prin cupajarea mai multor vinuri, in anumite proportii, pentru a obtine calitatea specifica, si degorjare, operatiune ce presupune indepartarea drojdiei din sticlele in care are loc fermentarea. Metoda Champenoise dureaza mai bine de un an si este destul de costisitoare, insa rezultatul este o bautura de un rafinament aparte, de unde si prestigiul sampaniei, dar si preturile acesteia.

Multi producatori folosesc, insa, metoda impregnarii cu dioxid de carbon, pentru a grabi procesul, iar in urma acesteia rezulta vinuri "spumoase", cu un nivel ridicat de perlare, insa bulele de dioxid de carbon dispar mult mai rapid si, odata cu ele, si gustul bauturii.