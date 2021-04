Cum poti comanda flori online si primesti livrare gratuita

De fiecare data cand esti pus in situatia de a oferi un buchet de flori cu ocazia unei zile de nastere sau a unui eveniment special, exista un sentiment de incertitudine si nehotarare in privinta tipului de flori, culorilor si a locului de unde se poate achizitiona acel buchet.

De fiecare data cand esti pus in situatia de a oferi un buchet de flori cu ocazia unei zile de nastere sau a unui eveniment special, exista un sentiment de incertitudine si nehotarare in privinta tipului de flori, culorilor si a locului de unde se poate achizitiona acel buchet.

Din fericire traim in era internetului si avem posibilitatea de a cauta si compara intr-un mod rapid si facil buchetul de flori ideal care sa satisfaca si cele mai exigente gusturi.

Floraria Amazon este o florarie online din Bucuresti care ofera clientilor sai o varietatea extraordinara de buchete de flori si aranjamente florale indiferent de sezon, oferind o paleta impresionanta de culori si parfumuri, facand misiunea de a alege cadoul pentru femeia din viata noastra mult mai usoara.

Floraria Amazon a luat nastere in anul 2002, iar in ultimii 20 de ani a fost alegerea fireasca a zeci de mii de clienti din Romania, prin modul profesionist in care a inteles sa isi respecte clientii si prin calitatea produselor si serviciilor oferite si-a castigat definitiv locul in inima clientilor sai.

In functie de ocazia pentru care doresti sa oferi minunatul buchet de flori, Floraria Amazon iti pregateste colectii de flori special create de floristii sai experimentati. Nu lipsesc minunatele buchete de trandafiri, aranjamente florale sau flori in ghiveci, buchete nasa si mireasa sau aranjamete florale pentru nunta si botez.

Alege sa faci o surpriza minunata unei femei importante din viata ta si ofera-i un cadou surprinzator, parfumat si colorat, care sa ii aduca un zambet si o raza de fericire pe chip.

Mai mult de atat, poti atasa fiecarui produs comandat si un cadou suplimentar, precum o sticla de vin, o sticla de sampanie o cutie de bomboane sau un ursulet de plus, pentru ca surpriza sa fie totala.

Pentru comenzile din Bucuresti si Ilfov, acestea pot fi livrate intr-un timp record de numai 2-4 ore din momentul plasarii comenzii online sau telefonice.

Floraria Amazon iti ofera pentru toate comenzile din Bucuresti si Ilfov, livrare gratuita, 7 zile din 7 iar prin intermediul curierilor proprii ai garantia ca buchetul va fi livrat in cele mai bune conditii de catre un personal prietenos care iti intampina persoana draga cu zambetul pe buze.

Alege buchetul perfect din colectia de peste 2000 de buchete si aranjamente florale si arata-i persoanei iubite ca este zi de zi in mintea si gandul tau.