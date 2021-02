Cum sa iti imbraci copilul atunci cand e in casa? Cele mai potrivite haine pentru bebelusi de interior

Daca esti proaspata mamica, cu siguranta ai trecut sau vei trece prin faza in care, din dorinta de a-i oferi copilului tau maximum de siguranta, il protejezi excesiv. Una din astfel de situatii este si cea in care, de teama ca micutul sa nu raceasca, il imbraci prea gros, chiar si atunci cand este in casa. Intrucat suntem in plina iarna, este important sa invatam sa ne imbracam prichindeii in haine bebelusi potrivite pentru interior, astfel incat sa le oferim confortul termic necesar, fara a-i infofoli prea mult. Asadar, iata cateva sfaturi de care este bine sa tii cont pentru ca micutul tau sa aiba parte de bunastare si confort in momentele petrecute acasa:

Alege haine pentru bebelusi confortabile, din materiale naturale

Cand vine vorba de haine pentru bebelusi potrivite pentru interior, articolele confortabile, realizate din materiale naturale, sunt cele mai indicate, acestea oferindu-i micutului libertate de miscare de-a lungul zilei. De exemplu, salopetele cu maneca lunga din bumbac organic sunt printre cele mai potrivite articole vestimentare pentru interior, acestea fiind deosebit de versatile si usor de combinat cu alte piese vestimentare. Bumbacul organic este un material care nu provoaca alergii si care ofera maximum de confort termic, permitand pielii sensibile a micutului sa respire. Astfel, cel mic va fi protejat de frig fara a-i fi excesiv de cald si fara a transpira abundent.

Tot din gama haine pentru bebelusi de interior, pantalonasii, bluzele si tricourile din bumbac organic sunt piese vestimentare la fel de potrivite pentru a fi purtate in casa. Atat in ceea ce priveste pantalonii, cat si bluzele, alege modele cu imprimeuri vesel colorate, dar care nu contin vopsele toxice, ce pot provoca alergii si iritatii. De asemenea, asigura-te ca talia si terminatiile pantaloniilor sunt usor elastice si nu il strang pe micut, pentru ca circulatia sangelui sa nu fie afectata si sa nu ii provoace disconfort.

Nu exagera cu numarul hainelor

In timpul iernii, avem tendinta de a ne imbraca in cat mai multe straturi, pentru a ne asigura ca nu racim, insa acest lucru este contraindicat cand vine vorba de haine pentru bebelusi purtate acasa. In spatiile inchise, este recomandat ca micutul sa fie imbracat in haine cat mai lejere, in doua straturi. De exemplu, o salopeta cu maneca lunga, purtata cu un tricou pe dedesubt, este suficient pentru ca micutul sa aiba parte de confortul termic necesar si libertate de miscare. Ceea ce este cel mai important, este ca temperatura ambientala din casa sa fie una optima, intre 20 si 23 de grade Celsius.

Cu caciulita sau fara?

Atata timp cat temperatura din casa este una potrivita, nu este nevoie ca micutul sa poarte caciula. Insa, pentru momentele in care iesi cu el pe balcon pentru o gura de aer proaspat, este important sa ii pui si o caciulita care sa il protejeze de frig. Opteaza pentru caciuli din tesaturi moi, de inalta calitate, care nu irita pielea micutului. Cele mai recomandate sunt caciulile din bumbac organic certificat GOTS, care au la baza fibre naturale delicate.

In concluzie, alegerea unor haine pentru bebelusi potrivite pentru interior poate fi putin mai dificila, insa tinand cont de sfaturile de mai sus si optand pentru hainute de calitate si adecvate pentru a fi purtate in casa, vei reusi sa construiesti o garderoba potrivita pentru prichindelul tau.