Descoperă de unde vin numele marilor branduri de echipament sportiv

Brandurile fac parte din viața ta, fie că vorbim despre haine, încălțăminte sau mâncare. Dacă te întrebi ce le diferențiază, trebuie să știi că există o multitudine de factori. Istoria, percepția consumatorilor, experiențele oferite acestora și, nu în ultimul rând, numele sunt elemente cheie. În acest articol, vei afla detalii inedite despre marile branduri de echipament sportiv. Producătorii de pe acest segment au adoptat pe parcursul anilor unele dintre cele mai inovative tactici pentru a rămâne conectați cu clienții lor. Rezultatele au fost pe măsură, iar în prezent se estimează că acestea generează venituri de peste 200 de miliarde de euro anual.

Adidas și adidașii tăi cei de toate zilele

Adidas este unul dintre cele mai de succes și ușor de recunoscut branduri din întreaga lume, cu o istorie de peste 70 de ani. Cu siguranță acesta este și unul dintre motivele pentru care, în România, pantofilor sport le spui adidasi pentru barbati, femei sau copii. Firma cu trei dungi s-a remarcat prin stilul său distinct, mai ales în rândul tinerilor. A devenit atât de populară, mai ales în rândul microbiștilor, încât mulți au spus că literele din denumire vin de la expresia „All Day I Dream About Soccer” (trad. Toată ziua visez la sport). Ei bine, trebuie să știi că Adidas vine de la numele fondatorului companiei, Adi Dassler. Acesta deținea în anii ‘20 o fabrică de încălțăminte din Germania, în parteneriat cu fratele său, Rudolf. Cei doi s-au certat, primul a înființat Adidas, iar cel de-al doilea a fondat un alt mare brand, Puma.

Nike și mitologia greacă

Fondată de Bill Bowerman și Phil Knight în 1964, Nike este principalul rival al lui Adidas pe piața echipamentelor sportive. Numele brandului vine din mitologia greacă, de la zeița înaripată a victoriei, Nike (Nicé). Zeița Nike cu o frunză de palmier în mână apare și pe toate medaliile olimpice, încă din 1928, când Giuseppe Cassioli a realizat designul acestora. Așa că fondatorii brandului de echipament sportiv nu puteau face o alegere mai bună, atunci când și-au ales numele. Interesant este și faptul că inițial voiau să-i spună Dimension 6 sau Bengal, dar un angajat le-a dat ideea de a se asocia cu mitologia greacă. Alt lucru pe care poate nu-l știai este acela că Nike și-a ales mai întâi logo-ul, pentru care a plătit doar 35 de dolari.

Cum s-a ajuns de la numele RUDA la PUMA

După cum ai aflat, brandul PUMA a luat naștere în urma unui conflict dintre frații Drassler. Adi a înființat Adidas, folosind primele litere din numele și prenumele său, iar Rudolf a vrut să urmeze aceeași rețetă. Așa că fabrica sa a purtat mai întâi numele de RUDA, în 1948. S-a răzgândit repede și a ales denumirea PUMA, pentru că viziunea despre produsele sale era ca acestea să aibă caracteristicile pumelor: viteză, forță, suplețe, rezistență și agilitate. Practic aceleași caracteristici care îl scot în evidență pe un atlet de succes.

Reebok și originile africane

Rețeta denumirii aleasă de Rudolf Dassler a fost preluată și de alți producători de echipament sportiv. În 1958, frații Jeff și Joe Foster au înființat compania Reebok. Numele vine de la o specie de antilopă din Africa de Sud. Asocierea cu un animal grațios și rapid a fost de succes, iar Reebok a scris istorie în rândul producătorilor de echipamente sportive.

Alte nume mari de branduri și originile lor

Încă nu am terminat poveștile numelor. Spre exemplu, în cazul Asics s-au folosit inițialele expresiei latine „anima sana in corpore sano”, care este o variație a mult mai celebrei expresii „Mens sana in corpore sano”, ce se traduce „suflet sănătos în corp sănătos”.

În cazul New Balance, se presupune că cel care a fondat compania în 1906, William J. Riley, s-a inspirat de la... găinile din curtea sa. El le explica clienților săi că echilibrul perfect al găinilor vine de la picioarele cu trei gheare care asigură un echilibru perfect. Diadora vine de la numele grecesc antic al orașului Zadar, care era „de ladera”, în timp ce Ellesse vine de la inițialele numelui fondatorului său, Leonardo Servadio (L.S). Unele dintre puținele mari branduri de echipament sportiv care poartă o denumire aleasă întâmplător este Under Armour. Fondatorul său, Kevin Plank, a vrut s-o denumească inițial Body Armour, dar marca era deja folosită.

Acestea sunt originile denumirilor purtate de marile branduri de echipamente sportive. Chiar dacă este un element diferențiator, nu doar numele le-a adus popularitatea. Calitatea oferită, publicitatea și marketingul le-au făcut celebre în întreaga lume.

Sursă foto: unsplash.com/Joseph Barrientos