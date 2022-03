Doua rochii de mireasa in una singura! Noul trend pe care miresele il adora

Ce este o rochie de mireasa convertibila, 2 in 1?

Acesta este o tinuta de nunta pentru mireasa, care presupune o fusta sau trena detasabila, la care mireasa renunta, de obicei dupa momentul ceremoniei de la biserica.

Este potrivita si pentru tine o rochie de mireasa convertibila?

Fetele care nu vor sa se limiteze la o singura tinuta pentru ziua nuntii, pot descoperi acum noile rochii de mireasa 2 in 1, convertibile, cu fusta detasabila. Daca si tu faci parte din aceste mirese inseamna ca iti doresti sa arati maxima eleganta la nunta, ca vrei sa fii surprinzatoare si diferita.

Este chiar interesant si amuzant, poate chiar un privilegiu, sa poti avea doua infatisari superbe. Deci, daca nu te poti decide usor pentru rochie de mireasa dreapta/ stil sirena sau rochie cu trena/ fusta larga din voal, iti recomandam modelele inedite 2 in 1.

Nu toate miresele au bugetul necesar pentru a purta mai multe rochii la nunta sau timpul disponibil pentru a se schimba in ziua cea mare. Insa, cu o rochie convertibila, poti spune ca ai impuscat doi iepuri dintr-un foc: look-ul formal statement al unei tinute de nunta si un look chic de receptie care se potriveste foarte bine stilului tau personal.

Exista multe stiluri diferite de rochii convertibile pentru mirese - scurte si lungi, fusta larga si fusta mulata pe corp. Unii designeri au mers chiar mai departe si au propus o combinatie originala cu pantaloni albi si fusta romantica.

De ce sunt atat de practice aceste rochii de mireasa 2 in 1?

Aceste tipuri de rochii foarte versatile permit tuturor mireselor sa-si transforme look-ul fara sa schimbe rochia, ceea ce este de mare ajutor, pentru ca nu vor pierde timp schimbandu-se (si nici bani pentru un alt stil de rochie de mireasa).

Multe mirese considera ca nimic nu este mai romantic decat sa pasesti pe scarile de la biserica si apoi spre altar intr-o rochie de mireasa cu trena frumoasa sau cu fusta larga, voluminoasa. De fapt, aceasta este imaginea pe care multi dintre noi o avem in minte atunci cand ne gandim la o mireasa.

Dar, la restaurant, cand dansezi si te plimbi printre mesele invitatilor socializand cu ei, o sa te simti mult mai bine, flexibila si libera, intr-o rochie mai supla.

Daca optezi pentru o rochie de mireasa convertibila 2 in 1, tot ce trebuie sa faci este sa dai jos un strat de material (fusta sau trena) si vei ramane intr-o superba rochie de mireasa, de obicei mulata pe corp, stil cocktail.

Prin urmare, poti spune ca ai tinuta potrivita pentru fiecare moment al nuntii, ceea ce e grozav daca te gandesti ca nu trebuie sa platesti mai mult pe rochia de mireasa si nici nu trebuie sa pierzi timp pretios din ziua cea mare schimband efectiv tinutele.

Unde gasesti rochii de mireasa convertibile, 2 in 1, cu fusta detasabila?

Daca esti din Bucuresti sau din apropiere (ori daca esti din alta localitate, dar poti veni in Bucuresti ca sa-ti alegi rochia perfecta de nunta) iti recomandam magaziul si atelierul de rochii de mireasa BestBride. Acesta are o traditie indelungata pe segmentul wedding dresses in Bucuresti si imprejurimi, oferind an de an cele mai frumoase tinute viitoarelor miresici. Pana in prezent, sute de mirese au ales creatiile BestBride, prezente de altfel la toate targurile importante de nunti din Romania.

La BestBride iti poti alege rochia din zeci de modele actuale si chiar poti comanda unele modificari, astfel incat sa fii 100% multumita de tinuta ta. In atelierul din Bucuresti te asteapta stilisti dedicati care te pot ajuta cu sfaturi. Poti proba rochii de mireasa stil sirena, rochii mireasa printesa, din matase sau dantela 3D si evident, rochii de mireasa convertibile, 2 in 1 la pret avantajos.