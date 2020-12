Esti incepatoare la capitolul machiaj? Iata ce produse makeup ar trebui sa ai in trusa!

Prima impresie conteaza intotdeauna, iar daca vrei sa iti imbunatatesti aspectul fizic, cea mai eficienta metoda este machiajul. Iti poti accentua atuurile si iti poti ascunde imperfectiunile, fara sa fii nevoita sa apelezi la tratamente de infrumusetare scumpe sau proceduri estetice invazive.

In cazul in care esti incepatoare la capitolul machiaj, la o simpla cautare pe internet, vei gasi tutoriale si sfaturi utile care te vor ajuta sa obtii un look impecabil. Insa, ai nevoie, bineinteles, de produse makeup profesionale. Fara ele, machiajul nu va rezista mult timp pe ten si nici nu vei putea obtine un aspect uniform, demn de invidiat.

Iata ce produse makeup ar trebui sa contina trusa ta:

Produse pentru ten

Pentru a obtine un machiaj reusit, tenul tau nu trebuie sa aiba puncte negre sau alte imperfectiuni vizibile. De aceea, ai nevoie de:

O baza de machiaj. Ea se aplica inaintea fondului de ten pentru a uniformiza si catifela tenul. In plus, baza ofera rezistenta machiajului.

Fondul de ten. Acesta este produsul nelipsit din orice tip de makeup. Fondul de ten poate ascunde imperfectiunile, dar trebuie ales cu atentie. Daca vei folosi nuanta nepotrivita, aspectul tenului tau nu va mai fi natural, ci va semana cu o masca.

Corectorul. Pe lista cu produse makeup, ar trebui sa treci si corectorul, deoarece el va completa perfect fondul de ten. Corectorul poate ascunde cu succes cearcanele sau cosurile pronuntate.

Pudra. Dupa ce ai aplicat baza, fondul de ten si corectorul, nu poti uita de pudra. Ea uniformizeaza machiajul si il fixeaza, oferindu-i rezistenta de care are nevoie. Daca ai optat pentru un fond de ten cu acoperire mare, alege o pudra libera, numita si translucida, pentru a nu-ti incarca tenul. Daca, in schimb, ai ales un fond de ten fluid, atunci poti aplica cu incredere o pudra compacta.

Fardul de obraz. Look-ul natural, plin de viata, se obtine cu ajutorul unui fard de obraz. Blush-ul le va oferi pometilor tai culoare si stralucire.

Produse pentru ochi

Fie ca alegi un machiaj de zi sau de seara, este important sa iti conturezi ochii cu produse makeup profesionale. Iata de ce ai nevoie:

Rimel. Cu siguranta iti doresti ca genele tale sa fie lungi si seducatoare, motiv pentru care ai nevoie de o mascara de calitate, care sa le defineasca fir cu fir. Rimelul este un produs foarte usor de utilizat, asa ca este indragit de orice femeie.

O paleta de farduri. Daca esti incepatoare, este recomandat sa adaugi prima data in trusa de machiaj nuante neutre (tonuri de maro si gri). Dupa ce te obisnuiesti cu makeup-ul, poti achizitiona si farduri in culori intense, pe care sa le folosesti ori de cate ori iti doresti un look spectaculos.

Un creion de sprancene. Atunci cand realizezi machiajul ochilor, nu trebuie sa uiti de sprancene. Ele iti ofera expresivitate, motiv pentru care este important sa ai in trusa produse makeup special realizate pentru conturarea lor. La inceput, poti opta pentru un creion de sprancene, deoarece este foarte usor de folosit!

Produse pentru buze

Un machiaj fara culoare pe buze nu este complet! De aceea, este necesar sa achizitionezi urmatoarele produse makeup:

Rujuri. Alege neaparat un ruj nude, perfect pentru orice machiaj, si un ruj rosu, potrivit pentru momentele in care vrei sa faci furori. Daca iti doresti ca rujurile sa reziste pe buze toata ziua, fara sa le usuce, descopera gama Melkior. Acest magazin online iti pune la dispozitie o paleta diversificata de nuante si iti ofera preturi accesibile.