Oja semipermanentă - Varietate mare de culori cu ojă într-un set practic

Există o gamă mare de kit-uri unghii cu oja semipermanenta de înaltă calitate în diferite configurații, putând să le alegi pe cele care îți plac. Unele kit-uri includ un strat superior și un strat de bază, altele o paletă de culori versatilă cu diferite oje semipermanente. Poți alege între mai multe nuanțe ale unei singure culori, culori strălucitoare în trend sau un set colorat cu diferite nuanțe contrastante.

Indiferent de varianta pe care o alegi, atunci când cumperi un kit unghii, nu mai există limite pentru imaginația ta când vine vorba de arta manichiurii. De exemplu, poți crea modele de unghii pline de farmec cu sclipici, unghii franțuzești elegante sau look-uri jucăușe cu unghii pictate în diferite culori. În acest fel, îți poți adapta oricând în mod optim manichiura la dispoziția și aspectul tău. Descoperă kit-uri unghii pentru toate gusturile în magazinul online everin.ro. Fie că ai nevoie de o manichiură pentru un sezon, pentru o ținută nouă sau culori în tendințe care atrag atenția tuturor, vei găsi numeroase combinaţii în gama de produse a magazinului online.

Oja semipermanentă pentru un design fantastic al unghiilor

Fie că este o culoare mai naturală sau un roșu aprins, unghiile vopsite cu ojă semipermanentă perfectează fiecare stil. Producătorii au creat o gamă extinsă cu cele mai bune kit-uri unghii cu ojă semipermanentă pentru tine, astfel încât să poți crea în mod flexibil un design al unghiilor de lungă durată, acasă, cu bani puțini. Sunt disponibile într-o mare varietate de nuanțe și bineînțeles că nu lipsesc accesoriile necesare precum dizolvantul de ojă.

Care este diferența dintre oja semipermanentă și oja obișnuită?

Marea diferență dintre oja semipermanentă și oja obișnuită este textura. Oja obișnuită are pigmenți de culoare, nitroceluloză și solvenți. Asta o face subțire. După cum sugerează și numele, oja semipermanentă are o consistență mai groasă. Cu toate acestea, este ușor de aplicat. Are o opacitate crescută, motiv pentru care un strat pe unghia naturală este adesea suficient pentru un rezultat grozav de culoare. Randamentul și durabilitatea fac oja semipermanentă preferată pentru multe femei conștiente de modă. Nu este nevoie să mergi la salonul de manichiură pentru a te bucura de beneficiile manichiurii perfecte. Nu trebuie decât să alegi un kit unghii și oja semipermanentă preferată. Dacă sunt aplicate corect, rezistența lor este de până la două săptămâni.