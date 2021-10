(P) Ce ar trebui sa stim atunci cand alegem chiloti de dama

De cele mai multe ori, nu prea acordam suficient atentie atunci cand achizitionam lenjeria pe care o purtam. Chiar daca vorbim de chiloti de dama, alegerile ne pun in situatia de a purta lenjerie incomoda. Este adevarat ca lenjeria nu se vede, in comparatie cu vestimentatia, dar si asa poate face diferenta intre a ne simti pline de incredere sau a nu fi in apele noastre.

Care ar trebui sa fie telul principal cand ne alegem chilotii sau alt tip de lenjerie? Ar fi ideal ca aceasta sa se simta ca o a doua piele. Si asta indiferent ca suntem la munca, ne indeplinim sarcinile zilnice, ne relaxam in vacanta sau vrem sa ne simtim mai atragatoare. De aceea, sa ai o colectie de chiloti alesi corect este ceva necesar pentru fiecare femeie.

La ce ar trebui sa fim atente atunci cand ne alegem chilotii? Mai jos ai cele mai importante aspecte de care sa tii cont:

1.Marimea

Marimea este lucrul cel mai important la care sa te gandesti atunci cand iti alegi piese de lenjerie. Cand vine vorba de chiloti, trebuie sa-ti cunosti dimensiunea taliei si a bazinului. Noi recomandam sa ceri ajutorul cuiva atunci cand faci astfel de masuratori, pentru a fi cat mai precise. Ideal, poti ruga un angajat al unui magazin de lenjerie sa te ajute cu masuratorile. Incearca sa eviti sa iti ghicesti masurile dintr-un tabel de marimi.

Intotdeauna verifica marimea de doua ori inainte sa iei o decizie finala. Asa te asiguri ca iti cumperi produsele potrivite. In caz contrar, vei ajunge sa porti chiloti care fie te strang, lasand urme (si colacei nedoriti), fie vei simti ca aluneca de la locul lor.

2.Scopul

Cand vine vorba de chiloti, trebuie sa te decizi unde ii vei purta. Fiecare tip de chilot este creat sa serveasca unui scop anume, iar tu trebuie sa decizi care este scopul in cazul tau. Ce porti in timpul unei drumetii pe munte nu poate fi la fel cu ce porti pe sub o rochie la o intalnire. Chilotii din perioada menstruatiei trebuie sa fie pusi separat de chilotii tanga pentru iesiri la plaja.

Asadar, in prima instanta, decide-te pentru ce scop iti doresti perechea de chiloti pe care intentionezi sa o cumperi.

3.Forma

Acum urmeaza a doua cea mai importanta parte din procesul de selectie. Alegerea formei chilotilor ar trebui sa se bazeze pe scopul discutat anterior. Din fericire, poti alege dintr-o gama larga de forme: tanga, brazilieni, boxeri, hipsteri, chiloti clasici sau cu talie inalta.

Pentru uz zilnic, ar trebui sa ai cateva perechi de hipsteri si chiloti clasici. Chilotii cu talie inalta, inclusiv chilotii modelatori, pot fi folositi cu succes pentru rochii mulate si pantaloni cu talie inalta. Doar ai in vedere ca in cazul rochiilor si fustelor mulate sa alegi modele mai decupate.

Chilotii tip boxer ii poti avea pentru zilele active (sport, drumetii), iar chilotii tanga sau acei G-string pentru momentele in care vrei sa te simti mai sexi.

4.Materialul

Si aici ai de unde alege. Bumbac, satin, matase, dantela, materiale elastice si altele, pot fi gasite in multitudinea de forme de chiloti disponibile pe piata. Dar, din nou, alegerea depinde de cum intentionezi sa folosesti chilotii.

Pentru utilizare de zi cu zi, bumbacul si combinatiile cu bumbac sunt cea mai buna alegere. In timp ce materialele elastice, precum poliamida si poliesterul, sunt mai potrivite pentru lenjeria modelatoare. Si probabil ca nu trebuie sa ti se spuna cat de sexi se simte lenjeria din dantela, satin sau vascoza.

5.Culoarea

Cand doresti sa achizitionezi lenjerie si culoarea joaca un rol important in procesul de luare a deciziei. Atunci cand alegi culoarea, trebuie sa te bazezi pe ce te face sa te simti cel mai bine. E ca si cum te-ai rasfata in secret in fiecare zi.

In plus, alegerea lenjeriei in culori care se potrivesc cu hainele tale este o idee buna. Astfel, eviti ca micile accidente in care chilotii ies la vedere (atunci cand pori pantaloni cu talie joasa, fuste sau rochii scurte, sau imbracaminte din materiale translucide) sa fie mai putin stanjenitoare.

O gama variata de chiloți de dama o poti gasi online pe www.evanoir.ro, produsele sunt de calitate superioara si apartin brandurilor populare din Polonia si Italia care folosesc materiale inalt calitative, perfecte pentru a fi purtate in orice moment al zilei.