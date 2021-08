(P) Ce este BB Cream? Cât de important este pentru rutina zilnică?

BB cream-ul este unul dintre acele produse cosmetice care a captat atenția femeilor, datorită caracteristicilor deosebite, a modului facil de utilizare şi a rezultatelor deosebite. Cu textură cremoasă, bogat în nutrienţi valoroşi pentru ten, cu rezistență ridicată BB cream a devenit vedetă în geanta de cosmetice, luând locul primerului şi a fondului de ten.

Ce este BB Cream?

BB cream-urile sunt produse cosmetice de îngrijire bogate în ingrediente active și compuși care hidratează în profunzime celulele dermice. Rolurile acestora sunt multiple, în primul rând uniformizează aspectul pielii, estompând imperfecțiunile. BB cream-urile oferă protecţie ridicată împotriva radiaţiilor UV, totodată creând o barieră împotriva agenților poluanţi și a intemperiilor. Practic, aceste produse de îngrijire sunt adevărate tratamente pentru ten, susţinând sănătatea acestuia şi oferind aspect luminos pielii.

Cui se potriveşte BB Cream?

Produsele de îngrijire şi înfrumuseţare BB cream sunt destinate tuturor tipurilor de ten, având textură blândă şi ingrediente active de înaltă calitate pot fi utilizate cu succes atât de persoanele cu ten normal, cât şi de cele cu ten gras, uscat, matur sau cu tendinţe atopice. Studiile realizate de specialişti au dovedit că BB cream-urile sunt printre cele mai prietenoase produse de îngrijire, ce nu produc iritaţii, alergii şi care oferă pielii protecţie ridicată.

Alegerea BB cream-ului trebuie să se realizeze în funcție de nuanța pielii, însă trebuie să se știe faptul că aceste produse sunt mai puțin variate faţă de cele precum fond de ten, dar datorită consistenței şi a ingredientelor active sunt mai versatile. Descoperirea variantei potrivite realizându-se facil.

Cum ajută cosmeticele BB Cream?

Cum am precizat produsele BB cream sunt complexe, susţinând sănătatea pielii. Acestea hrănesc în profunzime ţesuturile dermice şi totodată sunt esenţiale pentru hidratarea corectă a tenului.

Efectele benefice nu se limitează la cele două, datorită compoziţiei acestea îmbunătăţesc elasticitatea pielii şi ajută la diminuarea ridurilor fine. BB cream-urile acţionează asemeni unor bariere de protecţie împotriva radiaţiilor ultraviolete şi a poluării, fapt ce le face soluții potrivite de îngrijire a pielii în orice anotimp.

BB cream DD'ell Cosmetics - tratament complet

Produsele de îngrijire a pielii de la DD'ell Cosmetics sunt cunoscute pentru eficiența ridicată şi rezultatele deosebite pe care le au asupra pielii. BB Cream-ul de la DD'ell Cosmetics are ingrediente atent selecţionate, nu are alcool, parfum, sulfaţi, gluten sau alte substanţe care produc iritaţii. Are o textură cremoasă și mătăsoasă, rezistență ridicată pe tot parcursul zilei, aplicându-se ușor pe ten, acesta reprezintă o soluţie optimă de îngrijire a pielii.