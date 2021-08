(P) De ce brandul Fenty Beauty a devenit instantaneu popular și care dintre produsele sale merită să fie în orice trusă cosmetică

Rihanna este una dintre cele mai populare interprete de hip-hop, iar în anul 2017, aceasta a lansat o linie de produse cosmetice sub marca proprie - Fenty Beauty. În prima lună după lansarea mărcii, venitul a fost de 72 de milioane de dolari, învingându-i pe giganții cosmetici NYX și Urban Decay. Toate produsele Fenty Beauty nu au fost testate pe animale.

Cosmeticele acestui brand au câștigat rapid popularitate în rândul bloggerilor, dar și al utilizatorilor obișnuiți. Acest lucru s-a întâmplat nu numai datorită calității ridicate, ci și a poziționării, care include respingerea stereotipurilor.

Care este secretul succesului Fenty Beauty?

Se consideră că secretul succesului este că produsele cosmetice au fost lansate de o cântăreață hip-hop de renume mondial. Desigur, acest lucru a jucat un rol destul de semnificativ, dar, mai mult, în spatele succesului Fenty Beauty se află principiile de bază ale Rihannei, în abordarea conceptului de frumusețe și înțelegerea ideii de machiaj ca mod de auto-exprimare și divertisment.

Potrivit statisticilor, cumpărătorii afro-americani din Asia reprezintă cea mai mare pondere din vânzări la Fenty Beauty https://makeup.ro/brand/1077372/. În acest sens, putem spune că marca a reușit să ocupe o nișă pe piața produselor cosmetice decorative.

Mijloacele cosmetice decorative populare marca Fenty Beauty

Luciu de buze - Gloss Bomb

Acest produs a fost lansat inițial într-o nuanță universală Fenty Glow, care, conform ideii mărcii, se potrivește cu orice ton al pielii. Această nuanță are o bază translucidă bej-roz și particule strălucitoare. Mai târziu, linia a inclus încă două nuanțe - Diamond Milk și Fussy. În anul 2018, luciul de buze Gloss Bomb de la Fenty Beauty a câștigat premiul Fashion Annual Beauty Awards.

Fond de ten - Pro Filt’r

Acesta este unul dintre cele mai bine vândute și populare fonduri de ten. Până în prezent, produsul este lansat în 50 de nuanțe. Mijlocul cosmetic oferă o acoperire medie și are o durabilitate ridicată. De asemenea, asigură o acoperire mată și ușoară. În 2018, acesta a câștigat premiul Allure Best of Beauty Breakthrough Award.

Iluminator - Kilowatt

Produsul este prezentat sub numele Kilowatt, fiind un iluminator strălucitor cu un finisaj metalic intens. Remediul sub formă de pulbere are o textură ușor cremoasă și devine mat după ce este aplicat pe piele. În prezent, linia include nouă nuanțe. La fel ca luciul de buze - Gloss Bomb, acest iluminator a câștigat premiul Fashion Annual Beauty Awards.

Cosmeticele Fenty Beauty merită să fie în orice trusă cosmetică, cu ajutorul cărora veți obține un machiaj superb.