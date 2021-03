(P) Olaplex - Tratamentul salvator pentru parul tau

Nu e nicio noutate ca toate femeile isi doresc un par frumos si stralucitor. Insa, ce se intampla cand acesta isi pierde din stralucire si frumusete? Ne vedem nevoite sa cautam cele mai bune tratamente pentru parul nostru.

Tratamentele profesionale Olaplex promit sa repare firul de par din interior. Oare atat de usor sa fie?

Olaplex este un tratament revolutionar care este un must-have, atunci cand vine vorba despre vopsirea parului atat la salon, cat si acasa. Acesta face parte din categoria de produse cosmetice profesionale.

In cazul in care esti o impatimita a parului blond sau platinat si nu vrei ca parul tau sa aiba de suferit, atunci Olaplex este cea mai buna solutie. Acesta se poate folosi atat in timpul procesului de colorare, cat si dupa colorare, adica intre procese, ceea ce inseamna ca poate fi achizitionat si la domiciliu.

Foarte multi stilisti si influenceri vorbesc despre cat de miraculos este acest tratament profesional. Sa nu ii credem pe cuvant, sa ne convingem singuri ce poate face acest produs.

Olaplex nu este doar un alt tratament pentru par, ci un sistem complet de reconstructive capilara, ce permite repararea firelor de par, legaturilor distruse in timpul diverselor procese chimice la care te supui in timpul coafarii, vopsirii sau altor proceduri la care apelezi in numele frumusetii. Daca dupa multi ani de supus parul la tot soiul de schimbari, acesta pare a isi fi pierdut si ultima urma de stralucire si daca nu il aranjezi arata nu chiar foarte dragut, Olaplex iti ofera o a doua sansa, ii da parului tau o “resetare”. In plus, Olaplex permite stilistilor sa faca o multime de experimente pe parul clientelor, sa le creeze acestora look-uri fabuloase, intrucat au alaturi tratamentul de nadejde Olaplex. Esti bruneta si vrei sa devii blonda dupa doar o sesiune de mers la salon? Nicio problema, se rezolva numaidecat gratie Olaplex.

Acest tratament revolutionar vine in 3 parti, primele doua realizandu-se la salon. Primul pas al tratamentului Olaplex se numeste “Bond Multiplier” – multiplicator de legatura, ce se poate combina cu orice tip de vopsea, baleyage ori pudra decoloranta, astfel ca indiferent cu ce ai prefera sa iti faci o schimbare de look, dorinta ta va putea fi realizata. In plus, Bond Multiplier poate fi folosit si de sine statator, ca si tratament, iar parul tau va arata si in acest caz fabulous.

Urmatorul pas al tratamentului Olaplex este reprezentat de catre “Bond Perfector”, perfectorul de legaturi ce se va aplica dupa clatire. Se lasa sa actioneze timp de 20 de minute pentru a putea beneficia pe cat posibil de calitatile din compozitia sa chimica.

Ultimul pas din tratamentul Olaplex, cel de-al treilea este cel pentru care e necesar ca toate aceste proceduri sa se mute de la salon la domiciliul personal. Hair perfector este tratamentul pentru acasa, ce se recomanda a fi folosit o data pe saptamana. Acesta mentine integritatea, stralucirea, puterea si structura parului pana la urmatoarea programare la salon a clientei ce a fost rasfatata cu Olaplex. Acest tratament se lasa minim 10 minute pe par inainte de spalare, iar pentru a maximiza efectele il puteti chiar lasa peste noapte.

Hai sa punem sanatatea parului pe primul loc! Nu mai sta pe ganduri si comanda tratamentul Olaplex de la Esteto.ro! Simplu si rapid!