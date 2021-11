Tehnici de imprimare și întreținere pentru materiale textile

Hainele și accesoriile textile nu mai sunt de mult timp folosite doar pentru utilitatea lor și pentru a acoperi nevoile de bază. În contextul actual, hainele te reprezintă pe tine ca individ, ca atitudine și comportament. Accesorizarea casei cu textile de diferite tipuri și imprimeuri este un mod de a face din casă, cămin. Pentru asta o industrie întreagă s-a dezvoltat pentru imprimarea materialelor și o alta pentru întreținerea acestora.

Unde se folosesc textilele imprimate?

De la lenjeriile de pat frumos colorate la hainele cu diferite desene, imagini sau mesaje, toate trec prin procesul de imprimare. Firmele asigură angajaților haine personalizate, care reprezintă agentul economic. Foarte multe persoane apelează la imprimare ca metodă de personalizare a hainelor, pentru recunoașterea lor la grădinița copiilor, pentru a marca diferite grupuri din care fac parte, cum ar fi echipe sportive sau medicale, sau efectiv pentru cadouri pe care le dăruiești celor dragi.

Cum se imprima materialele textile?

Cele mai vechi metode de imprimare pe materiale textile sunt serigrafia , imprimarea offset și tampografia. Primele dovezi ale imprimării tradiționale datând din perioada anului 1000 d. H. din China. În ultimul deceniu, însă, câștigă teren imprimarea digitală, care nu doar că duce la o calitate superioară a imprimeurilor, dar se pretează atât pentru cantități mari, cât și pentru cantități mai mici. Dacă pentru imprimarea tradițională sunt necesare investiții inițiale în filme și plăci, ceea ce duce la costuri ridicate de producție sau necesită cantități mari de imprimat pentru a avea un cost redus, imprimarea digitală se face exportând imaginea dorită in imprimantă direct, fără a necesita investiții inițiale. In momentul de față, imprimarea digitală ocupă aproximativ 7% din producția de textile imprimate la nivel mondial, cea mai mare parte a imprimeurilor realizându-se încă după metodele tradiționale, dar se preconizează ca în următorii 3 ani acest procent să ajungă la 14-15%. Imprimarea se poate face aproape pe orice tip de material textil, de la bumbac la viscoză, in, chiar și pe fibre sintetice.

Cum se întrețin corect textilele imprimate?

Pentru că în această perioada dorești sa rezolvi cât mai rapid și simplu toate activitățile care ți-ar ocupa din timpul acordat celor dragi, pe lângă industria imprimării materialelor textile, s-a dezvoltat o industrie a întreținerii acestora. S-a ajuns astfel la diferite metode de a curăța sau proteja materialele, nu doar în funcție de materialul din care sunt produse articolele, ci din punct de vedere al metodei de imprimare. Au apărut detergenți folosiți exclusiv pentru materiale imprimate, comparativ cu cei folosiți pentru materiale simple. Mașinile de spălat au început sa capete diferite funcții adaptate acestor necesități. Au programe pentru spălare specială. De asemenea, activitatea centrelor de curățat chimic hainele și textilele din casă a crescut foarte mult. La achiziționarea hainelor sau accesoriilor textile, acestea vin însoțite de o etichetă pe care sunt specificate modalitățile prin care acestea se întrețin, dacă se spală sau se curăță chimic, la ce temperatură se pot expune, dacă poți să folosești diferite substanțe de curățare. Pentru a fi durabile este necesar să respecți aceste indicații.