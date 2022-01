Trenduri streetwear în sezonul de iarnă 2022. O selecţie a celor mai bune articole și accesorii vestimentare

Iarna se instalează ușor, ușor, iar tu în continuare nu știi ce trenduri au devenit adevărate hituri pentru lunile reci care se apropie cu pași mari?

În acest an din nou se vor bucura de un mare succes modelele animal print sau locul lor va fi ocupat de trendul logomaniei și de negrul atemporal? Vei afla totul în articolul de mai jos realizat în colaborare cu adevărații experți ai streetwear-ului de iarnă, mai exact echipa Sizeer care special pentru tine a descoperit ce se întâmplă în lumea modei.

5 dintre cele mai hot trenduri ale sezonului de iarnă 2022 pe care trebuie să le știi

1. Outfit-urile în straturi

Asociezi îmbrăcatul în straturi în primul rând cu anii copilăriei când trebuia să închei fermoarul până sub bărbie de mai multe ori pe zi? În cazul acesta a venit momentul să te pui la curent cu ceea ce se poartă la ora actuală, deoarece unul dintre cele mai hot trenduri ale acestei ierni este tocmai compunerea de ținute vestimentare din mai multe straturi. Soluția practică și destul de impresionantă nu numai că permite adaptarea optimă a outfit-ului la condițiile meteorologice predominante și la preferințele individuale, dar în același timp oferă posibilitatea de a experimenta asortarea diferitor articole vestimentare, fapt datorită căruia le poți arăta și altora viziunea ta originală prin utilizarea diferitelor lungimi, stiluri și culori contrastante.

Cum poți crea un astfel de outfit cu ajutorul gamei de produse disponibile la Sizeer?

Începe prin a alege un tricou minimalist (de ex. modelul pentru femei de culoare albă adidas T-shirt Tee) sau un tricou cu mânecă lungă în stilul Vans T-shirt Vans Classic LS și ia-ți deasupra o cămașă oversize în carouri (Confront Merida) sau mizează pe un model de culoare neagră, confecționat din material de blugi (Levi’s Barstow Western Standard). După aceea alege o jachetă călduroasă care să nu-ți îngrădească mișcările (printre hiturile sezonului se numără jachetele plușate, ca de ex. Timberland YC Outdoor Archive Sherpa Fleece Jacket sau Nike CHI W NK JKT CTS 75 NBA) și completează-ți outfit-ul cu o vestă de culoare neutră în stilul adidas Padded Vest (sau, ca variantă alternativă, înlocuiește acest duo cu o geacă de puf, cum este de ex. Fila Shigemi Padded Jacket). Asortează hainele cu blugii sau pantalonii de trening preferați în nuanță de gri și încălțămintea outdoor care îți place. La final nu uita de căciula colorată beanie care îți asigură confort – et voilà.

2. Încălțămintea de dimensiuni mari

În iarna acestui an, un adevărat must have pentru femei, bărbați și copii este, de asemenea, încălțămintea grea și masivă, apreciată nu numai de cei mai renumiți designeri de modă, ci și de pasionații de streetwear din întreaga lume, care știu foarte bine cum să îmbine între ele elementele aparent incompatibile, provenite atât din stilul casual, cât și din moda urbană.

Aici nu ne referim doar la caracteristicile ghete pe gleznă de culoare neagră, bej sau maro, susținute de talpa tip platformă, ci și la modelele iconice inspirate din încălțămintea în stil ofiţeresc de la Dr Martens, cum este de ex. modelul negru, disponibil în magazinul online Sizeer, realizat din material sintetic Black Felix Rub Off – adică Dr Martens Vegan 1460, care în combinație cu o pereche de șosete mai groase îți asigură atât un look modern, cât și căldură pe durata purtării. La fel de impunătoare sunt ghetele de iarnă pentru femei Fila Electrove Desert Boot Wmn, susținute de talpa masivă și originală, precum și cizmele de zăpadă Moon Boot Nylon, ideale pentru zilele cu temperaturi scăzute. Modelele sunt disponibile la Sizeer la un preț redus.

3. All black everything

Eviți culorile când îți completezi ținutele de fiecare zi? Sau dimpotrivă – ai vrea să încerci ceva cu totul nou și să vezi pe propria piele în ce constă farmecul articolelor vestimentare monocromatice? Good news: în sezonul de iarnă 2021/22 se poartă orice nuanță de negru indiferent de elementul din garderobă ales: geci și paltoane, pantaloni, fuste, rochii tricotate, groase, modele de încălțăminte și accesorii.

Cum arată o ținută vestimentară de iarnă reușită în întregime de culoare neagră?

Dacă dorești să obții un efect deosebit, care să atragă privirile pe străzile marilor orașe, cum este New York, și vrei ca outfit-ul tău să se încadreze excelent în streetwear, atunci nu-ți fie teamă să combini elemente din stiluri complet diferite.

Pentru a obține un efect monocromatic cu adevărat WOW, poți miza de exemplu pe un palton lung de damă, confecționat din lână, asortat cu sneakerși în stil ugly shoes, șosete înalte peste o pereche de colanți călduroși, o bluză oversize cu glugă și o căciulă de iarnă. Completează-ți ținuta cu un fular, o borsetă sport și o pereche de ochelari de soare. În ceea ce privește versiunea de iarnă pentru bărbați a trendului all black, îți sugerăm să mizezi pe blugii negri Levi’s, încălțămintea Timberland, bluza de tip crewneck, geaca de puf în nuanță intensă de negru, precum și pe căciula de iarnă cu margine reglabilă, a cărei lungime poate fi ajustată în funcție de propriile preferințe.

4. Comportament exemplar

Deși privind ce se poartă pe străzile orașului ni s-ar putea părea că doar nuanțele de negru, gri și (pentru cei curajoși) bleumarin sunt permise în sezonul de iarnă, nebunia culorilor și a modelelor își face simțită prezența tot mai mult, în special în lunile reci și friguroase care se apropie.

Unde se găsesc haine colorate și decorate cu modele special concepute pentru a se potrivi cu outfit-urile de iarnă încadrate în stilul urban? Bineînțeles că în magazinul online și în showroom-urile Sizeer! Aici te așteaptă, printre altele, geaca de iarnă pentru femei Nike W NSW SYN FILL JKT STMT AOP P, un articol vestimentar rezistent de culoare galben intens, decorat cu un model atrăgător în carouri negre-portocalii și cu umplutură călduroasă, precum și geaca de puf pentru bărbați Fila Pelle Puff Jacket, care reprezintă un absolut must have în garderoba oricărui rege al streetwear-ului. În afară de gulerul cu izolație termică, jacheta se poate lăuda cu un design original datorat combinației de culori în straturi roșu-alb-albastru.

5. Regele și dama de pică

Dacă ai crezut că a apus vremea de glorie a modelelor matlasate, atunci pregătește-te pentru niște vești destul de surprinzătoare! În acest sezon, unul dintre cele mai moderne trenduri streetwear este tocmai... aspectul matlasat, care a pus stăpânire nu numai pe gecile de iarnă și vestele de puf, extrem de populare anul acesta, dar în același timp pe modelele de pantaloni și bluze. Nu este de mirare faptul că cele mai celebre branduri sport s-au asigurat ca din colecțiile prezentate lumii întregi să nu lipsească articolele vestimentare decorate cu imprimeu geometric matlasat sau un model mai sofisticat în formă de lacrimi, motive florale sau inimioare (vizibile de exemplu în colecția de haine care promovează albumul „Certified Lover Boy” al lui Drake).

Verdele smarald care scoate în evidență geaca de puf în stil baseball cu croială largă Nike M NSW DWN FILL BOMBR, nuanța de roz de la ellesse, abordată de modelul Lompard LPink cu matlasare fină, culoarea electrizantă a jachetei Champion – Hooded Jacket, geaca lungă și matlasată, decorată cu imprimeu grafic subtil sau jacheta matlasată cu croială oversize de la Confront? În oferta articolelor de iarnă, disponibile la Sizeer, cu siguranță vei găsi mai multe modele interesante care în scurt timp vor deveni parte din ținutele tale vestimentare.

Răsfoiește întreaga colecție și vezi cu proprii tăi ochi de ce Sizeer este unul dintre magazinele preferate ale iubitorilor de street style.