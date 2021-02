Cine sunt cei mai cunoscuți pirați din istorie

Considerați bandiții apelor, pirații au produs probleme pe mare cu câteva secole bune înainte de Hristos, în perioada în care a început să se facă și comerț pe mare, iar jafurile au continuat pentru mult timp.

Primele dovezi despre atacuri ale unor pirați sunt din secolul al 14-lea înainte de Hristos. Pe atunci, mai multe nave au fost atacate în Marea Egee și Marea Mediterană. Denumirea piraților era "Oamenii Mării", dar nu se știe cu exactitate dacă erau eleni sau din Europa Centrală.

Pe măsură ce anii au trecut, pirații au atacat în diverse colțuri ale lumii și au devenit din ce în ce mai periculoși. În zilele noastre, acest fenomen este mai puțin prezent. Cei mai mediatizați pirați sunt cei somalezi, care activează încă în fața coastelor Oceanului Indian și a Mării Roșii.

Astfel, în zilele noastre pirații sunt prezenți mai degrabă în filme sau jocuri. Tom Hanks a interpretat rolul principal în Captain Phillips (2013), film care prezintă povestea unei ambarcațiuni atacate de pirații somalezi. De asemenea, filmele din seria Pirații din Caraibe au avut un succes răsunător.

În 2007 a apărut și jocul Pirații din Caraibe, iar un alt titlu foarte cunoscut este Assassin's Creed IV: Black Flag. Și la jocuri de noroc sunt multe titluri cu această tematică. Pirate from the East, Pirate on The Edge, Pirate's Booty și Pirate Gold Deluxe sunt doar câteva. Dintre acestea, poate cel mai apreciat este Pirate from the East, un joc lansat de compania NetEnt, în care poți însoți pirații japonezi aflați în căutarea comorilor, iar ca simboluri găsești pistoale, vase și o comoară.

Chiar dacă pirații apelor sunt tot mai puțin prezenți, câțiva dintre ei au reușit să marcheze istoria, iar mai jos îți arătăm care sunt cei mai cunoscuți:

1. Henry Morgan - Este unul dintre cei mai cunoscuți pirați din istorie. Este faimos pentru atacurile asupra ambarcațiunilor spaniole și pentru faptul că a distrus mai multe localități. Cel mai cunoscut atac este cel din Puerto Principe, localitate care a trebuit să fie reconstruită complet după ce Morgan și oamenii săi au trecut pe aici.

2. Thomas Tew - A avut o carieră îndelungată ca pirat, chiar dacă a fost ucis pe mare. După un jaf pe mare s-a ales cu o comoară în valoare de 100 de mii de lire sterline.

3. Henry Every - Avea abilități strategice excelente și știa să-și pregătească la milimetru atacurile. A reușit să jefuiască două nave și s-a ales cu o adevărată comoară, iar apoi s-a retras și nu a mai fost văzut niciodată.

4. William Kidd - A fost un pirat cu sânge rece, dar la un moment dat echipajul său a pierdut încrederea în el. În acel moment a comis o crimă, motiv pentru care și-a creat renumele de pirat necruțător. Cel mai cunoscut jaf a fost asupra unei nave de două ori mai mare decât a sa, de-a lungul Malabar Cost din India. El a fost capturat însă în drum spre New York și executat.

5. Edward Teach "Blackbeard" - Un alt pirat necruțător, dar și un luptător foarte priceput. E recunoscut pentru faptul că nu lăsa nimic în urmă, lua tot ce apuca. A fost împușcat ulterior pentru o recompensă.

6. Calico Jack - A avut curajul să-și înfrunte căpitanul și astfel a preluat conducerea echipajului. El a transformat ulterior nava sa într-una dintre cele mai faimoase din întreaga lume.

7. Francis Drake - A fost activ în regiunea Caraibelor în secolul al XVI-lea, avea abilități uimitoare de navigare. A început ca marinar, dar din dorința de a se răzbuna a devenit pirat.

În zilele noastre, pirații sunt mai puțin prezenți, dar sunt încă un pericol și chiar și marinari români au fost răpiți de ei.