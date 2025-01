Adelina Chivu, la X Factor: „Împreună cu Mihai am ascultat poveşti ce mi-au reconfirmat că trebuie să-ţi urmezi visul, chiar dacă uneori pare imposibil!”

Noul X Factor, ce va debuta duminică, de la 20.00, la Antena 1 aduce în faţa juriului, a prezentatorilor, dar şi a telespectatorilor concurenţi spectaculoşi, cu poveşti de viaţă emoţionante, cu voci impresionante şi dornici să demonstreze că au tot ce le trebuie pentru a cuceri scena. Cel de-al unsprezecelea sezon al show-ului pune la bătaie un premiu în valoare de 100.000 de Euro, dar şi şansa de a deveni următorul fenomen muzical din România.

Audiţiile X Factor le-au demonstrat din plin atât juraţilor, cât şi prezentatorilor talent show-ului că emoţia este la înălţime în noul sezon ce va avea premiera duminica aceasta, de la ora 20.00 la Antena 1. „Abia aştept să puteţi să vedeţi şi voi ce am văzut şi, mai ales, ce am ascultat noi la audiţii. Am trecut prin multe feluri de emoţii: cele pe care ţi le dau vocile perfecte, cele pe care ţi le dau oamenii care au curajul să participe la X Factor, deşi vin din cu totul şi cu totul alte meserii, emoţiile mamelor care îşi susţin copii, ale iubiţilor, emoţiile juraţilor care nu de puţine ori au fost uimiţi de concurenţi. Şi nu în ultimul rând emoţiile mele, atunci când, împreună cu Mihai, am stat de vorba cu oameni care au poveşti de viaţă ce mi-au reconfirmat că trebuie să-ţi urmezi visul, chiar dacă uneori pare imposibil!”, dezvăluie Adelina Chivu, prezentatoarea X Factor.

La rândul lui, Mihai Morar dezvăluie: „Anul acesta, spectacolul este la alt nivel. Am rămas impresionat de voci care nu ştiu unde au stat ascunse până acum. Am rămas impresionat de atâția tineri români, care au crescut și s-au educat în diaspora (unii dintre ei nici măcar nu s-au născut în România) și vin să se lanseze aici, la X Factor. O să fiți suprinși, deși e prea puțin spus, de unii dintre ei. Iar la final, câştigătorul va pleca acasă cu marele premiu în valoare de 100.000 de Euro şi şansa de a deveni următorul fenomen muzical din România!”.

Cel mai nou sezon X Factor România, ce va avea premiera duminică, de la 20.00, la Antena 1, îi aduce la masa juriului pe Delia, Puya, Marius Moga şi Ştefan Bănică, într-o competiţie unică ce va face telespectatorii parte dintr-un spectacol de neuitat. Cei patru jurați vor încerca să descopere factorul X și să îl atragă în grupa sa, pentru a câștiga marele trofeu şi marele premiu în valoare de 100.000 de Euro. Voci extraordinare şi poveşti deosebite de viaţă se vor regăsi în sezonul spectacol al talent show-ului de la Antena 1, singurul format în care pot participa atât solişti, cât şi grupuri la început de carieră.