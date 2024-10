Alex Leonte și Mihaela Lupașcu vin în platoul Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a, în ediția de astăzi, de la ora 18.00, la Antena 1

În ediția de astăzi, alături de Andrei Ștefănescu, gazda emisiunii, vor fi Alex Leonte și Mihaela Lupașcu, care recunosc că experiența din platou a fost una plină de emoții: ,,A fost o plăcere și o bucurie să fiu în platou alături de acești copii absolut minunați și extrem de inteligenți. A fost o experiență unică, plină de emoții, mai mult sau mai puțin productive, pentru că, în anumite momente, deși întrebările erau destul de ușoare, m-am pierdut. Iar asta s-a întâmplat tocmai pentru că participam pentru visul unei fete de a susținea o continuitate în sportul pe care și l-a ales și pentru că știu, din proprie experiență, care sunt costurile și eforturile pe care părinții le fac pentru a susține visul unui copil. Mă bucur că am fost alături de Alex și că, având încredere unul în celălalt, am reușit să facem o super echipă și să ne bazăm unul pe celălalt, dar să ne și distrăm, în același timp. Poate este un gest mărunt, dar, cu sigurață, este un pas înainte către realizarea unui vis măreț!”, mărturisește Manuela Lupașcu.

La rândul lui, partenerul ei, Alex Leonte, dezvăluie: ,,M-am bucurat foarte mult să fiu prezent în cadrul emisiunii și să susțin pasiunea pentru dans a unui copil talentat, mai ales că dansurile populare fac parte din viața mea încă de mic, iar pentru mine înseamnă mai mult decât un sport.

A fost o experienţă superbă și sunt fericit că am avut ocazia să particip alături de Manuela. Am avut întrebări care mi-au dat emoții, recunosc, fiind prima emisiune de genul la care participăm, dar, în final, mă bucur că am reușit să ajungem destul de departe și, cel mai important, că am reușit să susținem un copil talentat să facă ceea ce iubește cel mai mult - dansul popular. Apreciez foarte mult toti copiii care participă la această emisiune și mi se par de o inteligență ieșită din comun și pentru asta îi felicit atât pe ei, cât și pe părinții lor, pentru modul în care i-au educat!”.

Cum s-au descurcat cei doi în platoul Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?, telespectatorii vor afla în această seară, de la ora 18.00, într-o ediție specială, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

