Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla au părăsit competiția de pe Drumul aurului Ediția de aseară America Express, din nou lider de piață

Întrecerea de pe Drumul aurului a fost urmărită aseară, în minutul de aur 22:11 de peste 1,5 milioane de telespectatori. Difuzată de Antena 1 în intervalul 20:26-24:00, ediția America Express de ieri seară a fost prima opțiune a telespectatorilor pe segmentele de public comercial și urban. Astfel, cel mai dur reality show din România a obținut, pe tronsonul publicului comercial cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, o audiență medie de 7.2 puncte de rating și o cotă de piață de 24.4%, în timp ce următorul clasat, Pro Tv, înregistra 5.7 puncte de rating și o cotă de piață de 19.2%. Și la orașe, emisiunea a fost prima opțiune a telespectatorilor, cu 6.8 puncte de rating și 18.6% cotă de piață, Pro Tv situându-se pe locul secund, cu 5.8 puncte de rating și 15.9% cotă de piață.

Cursa de ieri seară a trecut cele trei echipe prin cele mai variate misiuni și probe: de la spălatul celor mai murdare rufe în mod tradițional până la parcurgerea fiecărui pas din metoda veche a indigenilor de preparare a ciocolatei pentru a deveni maeștri în cacao guatemaleză. Tensiunea și umorul s-au împletit pe tot parcursul competiției, echipele fiind nevoite să bifeze și o tradiție guatemaleză amuzantă, dar nu tocmai comodă: localnicii au spart ouă în capul concurenților. Însă nicio probă, nici măcar urcatul a 300 de trepte până la un punct panoramic unde îi aștepta altă misiune, nu i-a descurajat pe concurenți.

Ajunși pe ultimul loc în această cursă, Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla și-au încheiat aventura pe Drumul aurului după ce totemul din cufărul deschis de Irina Fodor și-a dezvăluit culoarea despărțirii: vulturul a fost roșu! ”Asta pune capăt unui drum foarte frumos, fără niciun regret. Se închide o aventură pentru noi. Viața continuă. A fost o cursă extraordinară”, a declarat Joaquin Bonilla. ”Dacă am lua-o de la capăt, tot așa am merge. Și cu același grup. Dar să nu ieșim din competiție până la sfârșit. Toată experiența America Express e o extra-viață pe care nimic altceva nu poate să ți-o dea. Eu am senzația că mi-am mai trăit viața încă dată”, a spus Ovidiu Buta, la despărțirea emoționantă de celelalte echipe.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, Puya și Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, Bie Adam și mama ei, Mihaela sunt echipele care au rămas pe Drumul Aurului în competiția pentru mult râvnitul titlu de câștigători ai celui mai spectaculos reality show din România și marele premiu de 30.000 de euro. În următoarea ediție, aventura ajunge în Columbia, țara în care stresul și nervii competiției devenite și mai apăsătoare se întâlnesc cu zâmbetele unuia dintre cele mai vesele popoare ale lumii. America Express continuă, duminica aceasta, la Antena 1, de la ora 20:00, cu noi misiuni obositoare în cea de-a treia destinație de pe Drumul aurului!

