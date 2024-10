Asia Express, lider de audiență. Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu au fost salvați aseară de Zeul verde

Difuzată de Antena 1 în intervalul 20:29 – 00:28, ediția de aseară a reality show-ului s-a impus ca lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.5 puncte de rating și 21.8% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 5.4 puncte de rating și 21.3% cotă de piață. Ediția a ocupat locul întât în topul audiențelor și pe tronsonul publicului urban, obținând, o audiență medie de 5.4 puncte de rating și o cotă de piață de 17.7%, în timp ce următorul clasat, Pro TV, înregistra 5.1 puncte de rating și o cotă de piață de 16.5%. În minutul de aur 20:53, peste 1,1 milioane de telespectatori au urmărit cursa pentru ultima șansă.

În ediția de ieri seară a reality show-ului s-a desfășurat cursa pentru ultima șansă de la finalul etapei a șasea. Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu, dar și Ioana State și Mane Voicu au fost perechile situate pe ultimele locuri în întrecerea anterioară, intrând astfel automat la ultima șansă – în vreme ce Andreea Negoiță și sora ei, Andreea au fost echipa votată la careu să intre în această mult temută cursă. Lupta pentru a rămâne competiție s-a dat în copleșitoarea metropolă Kuala Lumpur, cu probe de o dificultate crescută, așa cum a fost misiunea pentru care concurenții au avut de colorat spațiile goale de pe un desen, în timp ce purtau ochelarii cu efect de inversare. Perechile au ajuns la unele dintre cele mai cunoscute și vizitate atracții ale capitalei malaeziene: de la Chinatown la Little India și de la emblematicul Turn Menara la faimoasele Peșteri Batu.

La final, Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu s-au bucurat de îndurarea zeilor, după o zi epuizantă pe care au încheiat-o pe ultimul loc. ”Noi știam că am făcut totul bine în această cursă, cu excepția unui transport care ne-a întârziat, asta deși șoferul ne-a spus că știe o scurtătură. Dar acestea sunt lucruri pe care nu le poți controla în Asia Express”, a povestit Adi Nartea. ”Ne-am bucurat enorm că nu plecăm acasă. Am și simțit nevoia să mă descarc atunci când am văzut că e verde Zeul și mi-au dat lacrimile. Se adunaseră atâtea emoții...”, a mărturisit Cosmin.

Cei doi se vor alinia la startul etapei a șaptea, alături de celelalte echipe, sâmbăta aceasta, de la ora 20:00. Astfel, următoarele ediții ale aventurii de la capătul lumii vor fi difuzate de Antena 1 sâmbătă și duminică, de la ora 20:00, și luni și miercuri, de la 20:30. Modificarea zilelor de difuzare este prilejuită de transmiterea meciului UEFA Lituania – România, marți, 15 octombrie. Ulterior, programul de difuzare a reality show-ului va fi cel consacrat.

