Chef Orlando Zaharia, vizită surpriză în Porto San Giorgio, la Chef Richard Abou Zaki: ”Nu îl anunțasem că vin, a fost o întâlnire neplanificată care va rămâne de poveste”

”Soția mi-a făcut cadou o excursie la Roma. Ajungând acolo, mi-am dorit foarte mult să-i fac o vizită lui Richard. Nu îl anunțasem că vin, el abia ajunsese la Retroscena și a fost atât de surprins și bucuros. Iar pentru mine a fost o încântare, experiența aceasta de a vizita restaurantele pe care el le conduce nu poate fi comparată cu nimic”, a declarat Chef Orlando. ”Am început seara la Opera Bao Ramen Bar cu niște mâncăruri deosebite, farfurii create de Richard. Le-am savurat pe toate, fiind pasionat de mâncarea asiatică. Apoi am trecut la Retroscena, un loc de poveste, care merită din plin acea stea Michelin, chiar mai multe... Eu am mai fost în restaurante cu stele Michelin, dar vibe-ul pe care l-am găsit aici m-a impresionat cu adevărat. Am văzut un Richard în mediul lui, foarte bucuros să-și încânte oaspeții cu mâncăruri alese. A fost o experiență pe care trebuie să o trăiești cel puțin o dată-n viață. Sunt foarte bucuros că am făcut asta și voi repeta experiența. Seara s-a încheiat la Controluce, unde am mâncat cea mai bună pizza din viața mea. De altfel, întregul concept al restaurantului, făcut

într-un cinematograf, este spectaculos. A doua zi am continuat vizita: m-am dus la Shark, restaurantul lui cu burgeri de pe plajă, și am făcut și o baie împreună cu Richard. M-am simțit fantastic și îi mulțumesc pentru primire”, a mai povestit Chef Orlando.

”Nu mi-a venit să cred când l-am văzut la intrarea de la Retroscena. Orlando mi-a făcut o surpriză extraordinară. M-am bucurat din tot sufletul să-l am ca oaspete în restaurantele mele. Este o perioadă foarte aglomerată acum pentru mine, dar o surpriză ca aceasta îmi dă energie. Ocazia a fost cu atât mai specială cu cât era chiar ziua lui Orlando atunci când a venit în vizită, așa că l-am surprins și eu cu un bombolone clasic italian, o gogoașă umplută, decorată cu o lumânare pentru aniversatul nostru. Acum mai e puțin și ne vom revedea în România”, a declarat Chef Richard Abou Zaki, care se pregătește de reîntâlnirea cu colegii săi jurați odată cu începerea părții a doua a filmărilor sezonului 14 Chefi la cuțite.

