Chef Sautner dezvăluie unul dintre secretele sale înainte de bătăliile pentru amulete: ”Am câțiva pantofi norocoși pe care îi port în zilele cu provocări grele”

Dornic să câștige amulete puternice, Chef Sautner a dezvăluit unul dintre secretele sale înainte de întrecerile cu ceilalți trei Chefi. Juratul are o colecție impresionantă de pantofi, având o slăbiciune pentru încălțămintea sport. Despre povestea pieselor sale din colecție și motivul pentru care unele dintre ele sunt neprețuite, Chef Sautner a mărturisit:

”Cred că am mai mult de 100 de perechi de încălțăminte. Nu contează cât costă, important e să te simți bine în ei. Am această nebunie cu pantofii. Am și perechi cu valoare sentimentală, în special cei făcuți cadou de copiii mei, de ziua mea. Valoare sentimentală are și ceasul primit de la soția mea când am împlinit 50 de ani. Sunt lucruri pe care le port cu sufletul. Am și o pereche de jeanși de când am plecat în Germania – la fel, au valoare sentimentală pentru că păstrează în ei o poveste. O bucată din drumul meu în lume care mi-a schimbat viața. Dar pe vremea aia aveam 62 de kilograme, n-aș mai avea cum să-i port.”

”Colegii mei, Richard și Orlando, glumesc pe tema asta. Cum ajung la filmări, se uită la ce am în picioare: «Vecchio, ți-ai luat pantofi noi?». Dar ce nu le-am spus încă este că unii dintre ei simt că-mi poartă noroc. Cei primiți cadou de la ai mei, copiii și soția, sunt încălțările mele norocoase. Și atunci când am zile cu provocări aleg să port una dintre aceste perechi. De exemplu, după o zi în care poate nu am fost mulțumit de rezultatul de la amuletă, a doua zi îmi doresc victoria și vreau să plec de acasă cu această setare în minte – că voi găti ceva senzațional, că amuleta va fi a mea. Și mă încalț cu unii dintre pantofii mei norocoși. Nu vă spun de câte ori a dat rezultat că fuge norocul”, a dezvăluit Chef Sautner.

Demonstrațiile de forță ale celor patru jurați pentru cele mai râvnite amulete vor începe la Antena 1 din 17 noiembrie, show-ul gastronomic urmând să fie difuzat în fiecare duminică, de la ora 20:00 și luni, marți și miercuri, de la 20:30.

