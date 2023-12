Diseară, la America Express, în prima etapă din Argentina, se schimbă echipele!

După eliminarea la finalul etapei precedente a echipei formate din Ada și Tony Galeș, pe Dumul Soarelui au rămas cinci echipe: Alexia și Aris Eram, Laura Giurcanu și Sânaziana Negru, Romică și Cătălin Țociu, Giulia și Vlad Huidu, Iulia Albu și Mike. Ei sunt cei care au ajuns în ultima țară a aventurii America Express – Argentina, țara în care se va desfășura și finala. ”Doamne, cât am visat acest moment”, a declarat Giulia. ”Suntem foarte fericiți că am ajuns în Argentina”, a spus Alexia Eram. ”Dacă nu realizăm că am ajuns atât de departe, atunci simțim, cel puțin fizic, că suntem în stage-ul opt”, a comentat Romică Țociu.

Au parcurs până aici peste 2.500 de kilometri, cucerind Columbia și Ecuadorul. Iar acum se află în fața unei noi provocări, întrucât primele curse pe teritoriul argentinian aduc o cu totul altă dinamică a competiției: se schimbă echipele! Vedetele vor fi nevoite să lupte alături de un alt coechipier, iar schimbarea echipelor ar putea destabiliza cuplurile și ar putea influența clasamentul. Astfel, Giulia va face echipă cu Iulia Albu, Vlad Huidu va fi coechipierul lui Romică Țociu, Mike va lupta alături de Cătălin Țociu, iar Laura Giurcanu va fi în competiție împreună cu Aris Eram, în vreme ce Sânziana Negru va forma o nouă echipă cu Alexia Eram.

Poziționarea în cursă în așa fel încât, la final, perechea inițială să aibă de câștigat se va dovedi un scop greu de atins. Întrecerea din această seară va aduce o combinație de misiuni inspirate de figurile ilustre și marii campioni ai Argentinei. De la istorie la fotbal și cursele de mașini, perechile vor avea parte de probe ingenioase din diverse domenii în cursa pentru calificarea la jocul de amuletă și Joker. Ce reacții vor avea concurenții la schimbarea echipelor și cine va câștiga amuleta telespectatorii vor afla în ediția America Express difuzată de Antena 1 și pe AntenaPLAY în această seară, de la ora 21:00.

