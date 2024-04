Diseară, la Chefi la cuțite începe bootcampul sezonul 13: concurenții se confruntă cu presiunea celei dintâi probe eliminatorii

Jurații sunt extrem de exigenți și vor să vadă un nivel ridicat de execuție, dar și capacitatea de a lucra în condiții problematice, întrucât concurenții nu vor avea la dispoziție tot confortul unei bucătării complet utilate. Cine bifează aceste cerințe și adaugă o tușă personală, care dă originalitate preparatului, are o șansă în plus să fie remarcat de jurați. ”Trebuie să fiu foarte atent, ca un căutător de aur – de talente în bucătărie. Am nevoie, totodată, de oameni care să transmită dorința de a câștiga. Caut jucători de cursă lungă, care să zdruncine echipele adversarilor mei. Și îmi doresc o echipă care să lucreze într-adevăr ca o echipă”, a declarat Chef Orlando Zaharia. ”În bootcamp, pe lângă gustul din farfurie, vreau să simt și acea conexiune între mine și concurent, pentru că acest lucru va fi foarte important în felul cum va funcționa echipa. Vreau să văd concurenți care au curaj și viziune, dar și spirit de echipă”, a spus Chef Alexandru Sautner. ”Bootcampul este o etapă esențială. Presiunea este maximă pentru că noi, ca jurați, trebuie să știm foarte vine ce concurenți alegem. Trebuie să fim cu ochii-n patru, foarte atenți la fiecare detaliu. Eu vreau să-mi aleg cea mai bună echipă, alcătuită din cele mai diverse persoane – de la cel care gătește tradițional la cel care stăpânește perfect tehnica, de la un bucătar specializat pe mâncare asiatică și un patiser extraordinar la unul care, chiar dacă nu știe foarte bine să gătească, să ajute echipa din punct de vedere moral. Nu-mi doresc o echipă doar de bucătari”, a explicat Chef Richard Abou Zaki. ”Acum vom vedea cu adevărat cum se comportă concurenții sub presiune. Trebuie să dea tot ce au mai bun ca să ne impresioneze, pentru că fiecare detaliu va conta, iar noi vom face alegerile cu maximă responsabilitate”, a punctat Chef Ștefan Popescu, care va juriza farfuriile în bootcamp alături de ceilalți trei Chefi. Care va fi prima probă a bootcampului și cum se vor descurca cei ajunși în această etapă la bancurile de lucru telespectatorii vor descoperi în ediția Chefi la cuțite, difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY în această seară, de la 20:30.

