Ei sunt finaliştii sezonului 16 Te cunosc de undeva! Transforming show-ul, lider de piaţă la oraşe

O gală cu miză mare, aseară la Te cunosc de undeva!, căci show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși şi-a desemnat finaliștii celui de-al 16-lea sezon al transformărilor, într-o seară cu o tematică emoţionantă – Nemuritorii. Pentru prima oară în istoria acestui show, trei cupluri se vor duela în finală. Ana şi Raluka, Adriana şi Romică, Liviu şi Andrei, alături de Pepe şi Radu Ştefan Bănică vor lupta pentru trofeul sezonului 16 Te cunosc de undeva!.

Transforming show-ul de la Antena 1 a adunat în fața micilor ecrane 1.8 milioane de telespectatori la nivelul publicului din toată țara, în minutul de maximă audiență, de la ora 21:32 şi a condus clasamentul audienţelor la nivelul întregului public urban, cu un rating mediu de 8.6 puncte şi 21.1% cota de piaţă. Poziţia secundă a fost ocupată, la nivelul aceluiaşi target şi în acelaşi interval orar, de Kanal D, cu 8.2 puncte de rating şi 20.2% cota de piaţă, urmat de Pro TV cu 4.8 puncte de rating şi 11.7% cota de piaţă.

După 14 săptămâni în care au jucat tot atâtea personaje, care mai de care mai spectaculoase, Ruleta le-a oferit aseară ultima şansă de calificare în marea finală de săptămâna viitoare. Seara dedicată nemuritorilor a adus în atenţia telespectatorilor şlagăre care refuză să aibă o vârstă, într-un regal muzical demn de orice scenă a lumii. Gala a fost deschisă de către Aurelian Temişan, cu un medley din cinci dintre cei mai mari compozitori pe care i-a avut România vreodată: Anton Şuteu, Ion Cristinoiu, George Grigoriu, Cornel Fugaru şi Florin Bogardo.

Seara nemuritorilor a început cu o transformare în oglindă în legendarul Nicu Covaci, adus la Te cunosc de undeva! de către Liviu şi Andrei. Apoi, pe scenă a urcat Pepe în pielea unui personaj despre care mulţi spun că a fost cea mai mare voce masculină pe care a avut-o vreodată România, Aurelian Andreescu. În continuare, Ruleta i-a încredinţat un moment special, simbolic, celui mai tânăr artist din acest sezon – Radu Ştefan Bănică, ce s-a transformat în Cristian Paţurcă. În alb şi negru, Adriana şi Romică s-au transformat în alţi doi nemuritori şi au cântat alături de taraful Silvian, interpretându-i pe Ileana Sărăroiu şi bunicul Ştefan Bănică. A urmat apoi unul dintre cele mai frumoase cântece care s-au scris vreodată, cu transformarea Mirelei Vaida în Laura Stoica. Pentru că poate şi pentru că are cu ce, Emilia Popescu a primit la Ruleta un personaj în personaj. Misiunea Emiliei a fost aceea de a le aminti telespectatorilor de o actriţă uriaşă, discretă şi bineînţeles, nemuritoare – Tamara Buciuceanu. A urmat apoi un nou duet care nu s-a întâmplat decât pe scena Te cunosc de undeva! Ruleta le-a încredinţat Anei şi Ralukăi transformarea în nemuritoarele Romica Puceanu şi Gabi Luncă. Ultima concurentă a serii a adus şi ea în scenă un nemuritor al muzicii uşoare româneşti – Dan Spătaru. La final, juraţii şi concurenţii au decis: Pepe este câştigătorul galei cu numărul 14 Te cunosc de undeva!.

Cine va fi marele câştigător al sezonului cu numărul 16 Te cunosc de undeva!, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbăta viitoare, de la ora 20:00, în marea finală a transforming show-ului de la Antena 1.

Cele mai tari momente din culisele transforming show-ului pot fi vizionate în continuare pe www.a1.ro, în cel de-al paisprezecelea episod Te cunosc de undeva! After Party. Dorian Popa se alătură echipei şi îi invită pe telespectatori, în fiecare săptămână, după difuzarea galei pe tv, la Te cunosc de undeva! After Party – atât pe site-ul a1.ro, cât şi pe Antena 1, unde urmăritorii vor avea acces în culisele emisiunii. Te cunosc de undeva! After Party face parte din seria de proiecte pe care site-ul www.a1.ro le pregăteşte odată cu lansarea grilei de primăvară, şi anume conţinut exclusiv sau tot felul de poveşti behind de scenes din timpul filmărilor.