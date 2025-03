Elena Lasconi vrea să intre în turul doi cu Nicușor Dan

"Mă văd președintele României. Mi-ar plăcea să fiu în turul al doilea cu Nicușor. (...) Eu, vreme de 30 de ani, am fost numai pentru oameni și am lucrat doar pentru oameni. 100% eu nu mă voi retrage, 100% voi intra în turul al doilea și voi fi președintele României. Fricile astea date de sondaje, în care eu nu cred… Niciun sondaj de anul trecut nu-l dădea pe Georgescu pe primul loc și pe mine pe locul al doilea. Cred că s-a întâmplat ceva unic în sociologie anul trecut. Mesajele astea nu ajută deloc, dau perceția de pierzător. Am văzut putregaiul din sistem și nu mă las. Mor cu ei de gât." – Elena Lasconi

Componența Guvernului ar fi unul dintre primele lucruri pe care Elena Lasconi a declarat că le-ar schimba.

„Da, categoric voi intra la guvernare. Pentru că Guvernul are nevoie de USR. Am văzut cât de fragilă este această coaliție atunci când a fost vorba de moțiunea de cenzură. E momentul în care în Guvern trebuie să fie oameni cinstiți și transparenți și curajoși.” - Elena Lasconi

Controversele din jurul alegerilor prezidențiale din toamnă au fost un alt subiect abordat.

„Multă lume a fost supărată pe mine după ce am spus că decizia CCR a fost un abuz, multă lume a crezut că probabil am luat-o personal, dar nu a fost așa. Și acum cred că nu trebuia ca CCR să ia o asemenea decizie, dacă noi am fi avut instituții funcționale în țara asta. De asemenea, cred cu toată ființa mea că, dacă instituțiile statului își făceau treaba, nu aveam niciun parlamentar din zona izolaționiștilor. Ca să nu mai zic de candidați. (...) Am văzut acum niște descinderi, niște anchete, dar am aflat din presă, nu de la instituții, care ar trebui să comunice cu poporul. Am aflat din presă că existau niște informații luate de câțiva ani, probabil de SRI. SRI a făcut ceva în sensul Georgescu de vreo 2 ani. Deci, dacă de 2 ani se știa ceva, noi cum nu am aflat în momentul în care el și-a depus candidatura, cineva a oprit aceste informații să se ducă mai departe? Vrei niște clarificări!” - Elena Lasconi

