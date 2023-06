Iulia Albu, roast de senzație pentru Nelu Cortea în Gala Combinațiilor Explozive Replicile juratului iUmor și numărul de dans la care au participat Șerban Copoț, Dan Badea și magicianul Robert Tudor

Cum a ieșit momentul lor, care au fost replicile „înțepătoare“ ale Iuliei Albu pentru Nelu Cortea și cu ce numere au venit ceilalți foști participanți iUmor în cea mai nouă ediție specială a show-ului de umor, telespectatorii pot afla duminică, de la ora 20:00 pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Cunoscută pentru extravagantele apariții și cât de strictă este în legătură cu ținutele, Iulia Albu va apărea în timpul numărului muzical plin de culoare pe care l-au creat Karena și Pipino de România. Cei doi au crezut că, făcând echipă cu fashion editor-ul, vor avea o șansă considerabilă să își adjudece premiul pus în joc în Gala Combinațiilor Explozive: 10.000 de lei. Însă, socotelile din backstage-ul emisiunii nu s-au potrivit cu cele de pe scenă. „Crezi că am fost chemată aici ca să ajut pe cineva? Adică… ce anume din fizionomia mea, din ce știți voi despre mine emană această caritate?!? Nu înțeleg… Am venit ca să îi încurc, normal, să le dau provocări și să-i ajut pe jurați să decidă cine merită să treacă mai departe și cine nu“, a declarat Iulia Albu.

În timp ce Carmen Belenesi, așa cum se numește în buletin Karena, a participat la iUmor de cinci ori, Pipino de România are 14 apariții. Misiunile pe care cei doi le-au primit de la Iulia Albu i-au cam pus în dificultate și stângăciile lor i-au amuzat pe toți. „Dacă ar fi să fiți sinceră și să abandonați complezența pentru 30 de secunde, cu o răutate d-aia, de calitate superioară, ce le-ați spune acestor doi viitori prezentatori?“, a întrebat-o Cheloo pe vedetă, iar aceasta a evitat elegant răspunsul… I-a făcut un roast senzațional lui Nelu Cortea: „Mă scuzați… cineva vorbește pe fundal și nu am auzit ce ați spus. Nu știu cine vorbește, presupun că este Cortea, pentru că el are gura mare de obicei, atunci când nu vorbește nimeni cu el. Atunci când este într-un dialog, este mut“. Juratul i-a demonstrat contrariul, pentru că, așa cum ne-a obișnuit, are mereu cuvintele la el. Ce mărturisiri a făcut și cum a continuat discuția cu invitata, telespectatorii pot urmări duminică, începând cu ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Iulia Albu i-a dat o provocare și lui Cătălin Bordea, care s-a descurcat de minune, iar declarațiile juratului iUmor au făcut ca platoul de filmare să răsune de hohote de râs. Același efect l-au avut și Șerban Copoț, Dan Badea și magicianul Robert Tudor, care au răspuns pozitiv invitației primită din partea Fachirului din Periș și a lui Sorin Ion, numele real al Perversului de pe Târgu Ocna. Numărul lor de dans reprezintă o terapie prin comedie care se potrivește perfect cu o seară de vară.

Pe lista invitaților din Gala Combinațiilor Explozive se află Codruța Filip și Valentin Sanfira, iar în rândul participanților sunt și: Alexandru Țiproc, artiști de la Circul Belluci, Gică Gavrilă și Karla Mariah Petre. Momentele lor, ale contracandidaților acestora și cine va pleca acasă cu cecul de 10.000 de lei, telespectatori pot descoperi duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

