Nume noi se alătură distrubuţiei serialului original Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN. Ioana Flora, în rol de menajeră  în noul serial de la Antena 1

Cele patru actriţe vor putea fi urmărite în curând la Antena 1, în serialul ce aduce în plin plan povestea unei tinere abandonate la naştere, care îşi caută drumul într-o lume plină de secrete, condusă de bani și de putere.

Actriţă de teatru, film şi televiziune, Ioana Flora a absolvit U.N.A.T.C. I. L. Caragiale şi a debutat în rol principal în primul lungmetraj din cinematografia românească actuală selectat de Festivalul Internaţional de Film de la Cannes, în 2001, în cadrul prestigiosului program Quinzaine des Réalisateurs. Distribuită în numeroase alte roluri, Ioana a fost distinsă cu numeroase premii de specialitate, precum: Premiul pentru Cea mai bună actriţă, la Festivalul de la Salonic, pentru rolul din Pescuit Sportiv (regia Adrian Sitaru), Premiul GOPO pentru Cea mai bună actriţă într-un rol secundar şi Premiul Pro Cinema, în 2012, pentru rolul din Periferic (regia Bogdan George Apetri), Premiul pentru Cea mai bună actriţă la Festivalul Internaţional de film de la Aubagne pentru rolul din A Long Story (regia Jorien van Nes), dar şi Premiul UCIN pentru Cea mai bună interpretare feminină în Déjà Vu (regia Dan Chișu). În teatru, Ioana Flora a debutat la Piatra Neamţ şi a jucat în teatre de stat, independente, dar şi în spaţii neconvenţionale pentru piese de teatru din Bucureşti şi din ţară.

În serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, Ioana o va interpreta pe Lili, fosta soţie a lui Geo (Marian Râlea), menajeră în casa Istrate, o femeie hotărâtă şi mereu săritoare când vine vorba de copii. Devotată lui Basty Istrate (Andrei Aradits), Lili le-a fost ca o mamă copiilor atunci când şi-au pierdut mama şi nu o place deloc pe noua soţie a acestuia. „În ultimii ani am făcut mult film, în ultima vreme și teatru. Televiziune, în schimb, nu făcusem de ceva vreme. Așa că am primit propunerea cu încântare și bucurie. Apoi a început programul de lucru, repetițiile, filmarile. Mi se pare că Lili îmi seamănă într-o anumită măsură. Știe multe, vorbește puțin despre ce știe, simte oamenii din jurul ei foarte bine, dar se ferește să îi judece. Ține la oamenii apropiați și la cei cu care lucrează, ar face orice ca termenul de familie să fie acela adevărat, de căldură, protecție și încredere. Nu se ferește să spună ceva atunci când știe că își apără valorile. Îmi place mult ce am de jucat. Și, mai mult de atât, am senzația că personajul acesta are un mister și un secret pe care îl ține bine ascuns. Sunt bucuroasă să înaintăm în poveste și curioasă de cum vor primi telespectatorii acest nou serial în care eu cred foarte mult”, dezvăluie actriţa.

Alături de Ioana, telespectatorii o vor putea urmări în curând şi pe Ilinca Gheorghiu, fiica actorului Mircea Gheorghiu. Tânăra actriţă, proaspăt absolventă a U.N.A.T.C. I.L. Caragiale din Bucureşti, îşi face debutul pe micile ecrane cu rolul Cosminei, fiica lui Lili, asistent medical. „Întâlnirea mea cu Cosmina a fost, pe cât de neașteptată, pe atât de entuziasmantă. Fiind un personaj cu secrete şi cu multe dorințe, e o provocare să o înțeleg și să-i fac dreptate într-o lume în care ea încearcă să se afirme și să se regăsească. Mă bucur mult că am parte de această aventură, și de abia aștept să o cunoașteți și să o îndrăgiți, cu toate calitățile și defectele ei, la fel cum o îndrăgesc și eu. Este primul meu proiect de o asemenea anvergură, și sunt extrem de recunoscătoare că fac parte din acest serial, alături de o echipă extraordinară”, spune Ilinca.

În serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN telespectatorii o vor putea urmări şi pe actriţa Elena Mogîldea, cunoscută din producţii precum Adela şi Lia – Soţia soţului meu. De data aceasta, Elena o va interpreta pe Cici, menajeră în casa familiei Mincu, o femeie arogantă, care se crede mereu mai presus de statutul său şi la curent cu toate secretele casei. „Îmi amintesc că mi-a zis cineva la un moment dat că ar trebui să fac tot posibilul să scap de accentul meu moldovenesc, pentru că nu o să reușesc în această industrie dacă îmi scapă accentul. Ei, acum, după mulți ani de la acea întâmplare, pot să vă spun eu vouă că nu ar trebui să vă reprimați rădăcinile. Personajul meu este unul cu o semnificație specială pentru mine. Datorită acestui rol am ocazia să aduc pe ecran o parte din mine, din rădăcinile și cultura mea moldovenească. Sunt foarte fericită că am ocazia să lucrez în continuare cu echipa care mi-a fost familie în ultimii ani. Am noroc de o echipă faină, veselă si creativă. Asta e valabil atât pentru actorii din distribuție, cât și pentru colegii din echipa de producție. Sunt convinsă că povestea serialului vă va emoționa şi abia aștept să ne reîntâlnim pe micile ecrane!”.

Alături de Elena, telespectatorii o vor urmări în curând la Antena 1 şi pe Reka Kovacs, o tânără actriţă de origine maghiară. Absolventă a U.N.A.T.C. I.L. Caragiale din Bucureşti, Reka Kovacs colaborează cu mai multe teatre din Bucureşti, precum Teatrul de Comedie, Teatrul Infinit, Teatrul Arte dell'Anima și Teatrul Excelsior. În serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, Reka o va interpreta pe Eniko, bucătăreasă în casa familiei Mincu, o tânără foarte plină de ea şi cu nasul pe sus. „Când am ajuns la casting și am primit textul, mi s-a părut ca n-am văzut bine numele personajului :)) M-am bucurat enorm, pentru că face parte din mine și uneori am uitat asta, am uitat că e ceva ce mă definește și de care sunt extrem de mândră. Îmi place foarte mult personajul meu, mă entuziasmează faptul că e comic, că am libertate și idei și propuneri, toată lumea este deschisă, plus că în teatru joc mai mult dramă, iar partitura asta parcă e o gură de aer proaspăt”.

Filmările pentru serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN sunt în plină desfăşurare, iar nume consacrate din teatru, film și televiziune vor fi dezvăluite în perioada următoare.

