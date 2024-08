Record absolut de abonaţi în platforma AntenaPLAY. Zeci de mii de abonați noi în primele 7 zile de la premiera Insula Iubirii şi peste 4.5 milioane de ore vizionate doar în luna iulie

Luna iulie a adus un record de abonaţi pentru AntenaPLAY, platforma românească de streaming cu cei mai mulţi abonaţi direcţi. Totodată, platforma a înregistrat şi un record de video views, doar în luna iulie depăşind 4.5 milioane de ore vizionate. Insula Iubirii şi episoadele exclusive Insula Plus, Bonfire Integral sau Fiertzi pe Insulă, precum şi sezoanele anterioare ale emisiunii, alături de sezoane integrale Asia Express şi Chefi la cuţite, filme şi seriale exclusive sunt doar câteva dintre cele mai vizionate produse AntenaPLAY. Competiţiile sportive (Formula 1, 2 şi 3) s-au numărat şi ele printre preferatele abonaţilor AntenaPLAY. David Popovici la Campionatele Europene, Liga Campionilor Asiei, cu super vedetele Ronaldo şi Benzema sau campioana tenisului de masă, Bernadette Szocs, au înregistrat şi ei cifre extraordinare de vizionare în platformă.

AntenaPLAY, platforma ta de conținut local. Și nu numai

Platforma 100% românească cu cei mai multi abonați direcți și-a continuat strategia de a le aduce românilor producțiile locale de succes de pe canalele Antena, dar și de a le oferi acces la transmisiuni sportive, filme românești, seriale și filme internaționale care sunt disponibile doar pentru abonații AntenaPLAY, nu și pe TV. Astfel, numărul abonaților și-a păstrat trend-ul ascendent și în 2024, cu o creștere semnificativă în luna iulie. Recordul s-a înregistrat atât la abonați noi, cât și la orele consumate. Serialele, filmele, reality show-urile și emisiunile de divertisment au fost în topul de consum în luna Iulie.

Sport, filme si seriale exclusive in AntenaPLAY

Formula 1 a fost produsul de sport preferat al abonaților AntenaPLAY, în timp ce la nivel de seriale, abonații au consumat Golden Boy, Prințesa fără coroană, Povești nespuse sau premiera Iubire sub acoperire. Filmele dedicate doar abonaților AntenaPLAY au fost la rândul lor în top cu titlurile noi, dar și cu o serie de producții consacrate cum ar fi Taximetriști, Jeane du Barry cu Johnny Depp, Oameni de treabă, seria Pup-o, mă!, Pod Generation cu Emilia Clark, Triangle of Sadness cu Woody Harrelson sau The Killing of a Sacred Deer cu Nicole Kidman.

Producțiile fenomen continuă și în lunile următoare în AntenaPLAY

În continuare, AntenaPLAY îşi menţine promisiunea făcută, aceea de a aduce Ceva nou în fiecare zi. Până la finalul lui 2024, AntenaPLAY are o serie de premiere și lansări așteptate de milioane de români: Asia Express, Lia – Soţia soţului meu, Chefi la cuțite, iUmor, Bravo, Tată!, meciurile Echipei Naționale sau noul sezon din Liga Campionilor Asiei. Pe lângă toate aceste produse, abonații AntenaPLAY vor avea parte de cel puțin două premiere de seriale sau filme lunar, până la finalul lui 2024.

Fotbalul revine în august și septembrie în AntenaPLAY

În luna august, fotbalul revine în platformă. Prima Ligă a Greciei şi Campionatul Portugaliei promit spectacol cu nume mari în prim-plan, precum Răzvan Lucescu şi jucătorii de 1.5 miliarde de euro din Liga Portugal. Totodată, două mari premii de Formula 1 vor putea fi urmărite integral pe AntenaPLAY, doar în luna august, urmând ca întreg calendarul competiţional să fie disponibil pe platformă.

Meciurile Echipei Naționale din septembrie vor ține toată România cu sufletul la gură. Cu toții vom fi alături de Mircea Lucescu și de tricolori, în încercarea de a califica Echipa Naționala la World Cup 2026, competiție care se vede exclusiv pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Tot în acest final de an, AntenaPLAY oferă acces pasionaților de sport la mai multe competiții: de la tenis de masă, la curse de mașini, de la gale de box, la curse de motociclete.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă acum peste 70 de canale, abonaţii având astfel acces la posturile Antena, canale must carry, dar și canale exclusive. O selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, de la seriale polițiste, comedie, animație, acțiune sau dragoste.

Trăiești live-ul în fiecare zi. În 2024, competițiile de Formula 1™, Fomula 2™, Formula 3™, se văd în direct și integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live - AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite în direct online.

Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, tenis de masă, înot, Liga Campionilor Asiei, Liga Portugal, Campionatul Greciei sau evenimente de MMA și box.