Roxana Blenche și soțul ei, Cătălin Bucur, în competiția Power Couple România la scurt timp după ce au devenit părinți: „Fiica noastră ne-a dat super-energie ca să înfruntăm cele mai dificile probe!”

Împreună de șase ani, Chef Roxana Blenche și soțul ei, Cătălin Bucur, de profesie videograf, au intrat în această competiție hotărâți să demonstreze că au atuurile necesare pentru a câștiga titlul de primul Power Couple din România. ”Suntem atât de diferiți și, în același timp, atât de compatibili”, a declarat Cătălin, cel care este jumătatea calculată, echilibrată a cuplului – spre deosebire de Roxana, mai spontană, uneori chiar impulsivă. ”Ne completăm extraordinar de bine și, cu toate defectele și calitățile noastre, alcătuim un adevărat Power Couple”, a punctat Roxana, extrem de încrezătoare în capacitatea lor de-a face o echipă puternică.

Născuți în Baia Mare, Roxana și Cătălin se cunosc din adolescență, dar au devenit parteneri de viață în urmă cu șase ani. ”Prima data ne-am întâlnit la vârsta de 15 ani, în Baia Mare. M-a scos la un suc, ne-am plimbat și apoi am zis: «Ne mai auzim!» și ne-am auzit zece ani mai târziu”, a povestit Roxana, invitată alături de partenerul ei în ediția de ieri Neatza cu Răzvan și Dani. Reîntâlnirea lor în București, un deceniu mai târziu, a fost, însă, decisivă. De-atunci alcătuiesc un cuplu solid – s-au căsătorit în 2022 la Baia Mare, iar anul trecut a fost unul de vârf pentru ei. Au devenit părinții unei fete, pe nume Olivia, iar după o jumătate de an au intrat în cea mai incitantă competiție a cuplurilor, astfel că decizia de a participa la Power Couple România nu a fost deloc una ușoară. Cu toate acestea, cei doi spun că tocmai apariția micuței Olivia în viața lor a fost unul dintre atuurile lor. ”Fiica noastră ne-a dat super-energie ca să înfruntăm cele mai dificile probe!”, a mărturisit Roxana. ”Am trecut prin provocări pe care nu

le-am fi întâlnit în viața de zi cu zi. Am descoperit cât de puternici suntem împreună și cum ne putem depăși limitele”, a adăugat ea.

Alături de ei, în competiția care redefinește relația de cuplu participă Oana Matache și iubitul ei, Radu Siffredi, Emi (Noaptea Târziu) și soția lui, Mădălina, Tudor Ionescu (Fly Project) și soția lui, Ana, Daiana Anghel, consultant beauty, și soțul ei, Chef Sorin Gonțea, Lino Golden și logodnica lui, Delia, soții Gabriela și Cristi Iacob, CRBL și soția lui, Elena, soții Eliza și Cosmin Natanticu. Power Couple România – La bine și la greu, show-ul prezentat de Dani Oțil, va avea premiera la Antena 1 pe 5 februarie, emisiunea fiind difuzată luni, marți și miercuri, de la 20:30.

