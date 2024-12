Seară de foc la Chefi la cuțite: penultima amuletă, esențială pentru clasamentul final care decide cine va împărți conducerea unei echipe

Chefii se luptă în ediția show-ului culinar de la 20:30 pentru penultima amuletă a acestui sezon – și mai mult decât avantajul pe care îl poate oferi aceasta în battle-uri, acum contează punctele. Jurații își fac deja calcule febril, întrucât clasamentul va decide care vor fi cei doi Chefi nevoiți să aibă aceeași echipă. În acest moment, Chef Richard Abou Zaki conduce clasamentul cu 37 de puncte, urmat de Chef Ștefan Popescu, cu 31 de puncte, în timp ce Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru Sautner se află pe ultimele locuri, cu câte 29 de puncte. Amuleta din această seară poate schimba ordinea, însă. Jurații de pe pozițiile 3 și 4 ale topului vor împărți puterea asupra unei tabere.

De partea cealaltă, în ringul audițiilor, farfuriile sunt atent analizate – pentru că bootcamp-ul bate la ușă, iar jurații sunt dornici să descopere noi talente culinare în ultimele două sesiuni de audiții ale acestui sezon. Pasionată de patiserie și cofetărie, Andreea Ignat își propune în seara aceasta să-i impresioneze pe Chefi cu un desert, dar oare va fi de ajuns? ”Mama soțului meu făcea niște prăjituri fabuloase, de-aici pasiunea mea pentru dulciuri”, a povestit Andreea, care a deschis în Reghin un bistro ce s-a bucurat de un mare succes. ”Era coadă afară... Pe timpul pandemiei, am început să facem eclere, care au fost foarte apreciate. O prietenă de-ale noastre, care se mutase la Cluj, a început să posteze pe rețelele sociale despre eclerele noastre. Ne-a ajutat, pentru că așa am început să avem comenzi de la Cluj și a trebuit să găsim o cale să ajungem acolo cu produsele, întrucât cerere exista. Am reușit să deschidem și acolo o locație și a fost un succes incredibil: lumea stătea la coadă în fața vitrinei goale. A fost o nebunie: în pandemie livram eclere cu mașini închiriate și afară era coadă”, a povestit Andreea. Continuarea poveștii, dar și verdictul primit de ea din partea juraților va putea fi descoperit de telespectatori în ediția Chefi la cuțite de diseară.

Tot atunci le va găti juraților... Miss România! Încrezătoare în forțele ei, Diana Morelli vrea să ajungă în bootcamp, dar cât de bine se pricepe la bucătărie? ”Eu am crescut într-o familie în care mama era bucătăreasă, iar bunica mea gătea și ea foarte bine. Locuiam împreună, așa că am crescut cu mâncare de calitate și cu gust. Știu să fac diferența și pun mare preț pe asta. Anul acesta se împlinesc 10 ani de când am câștigat titlul de Miss România. Și chiar cu această ocazie m-am gândit să accept o nouă provocare și să vin la Chefi la cuțite”, a declarat Diana. Întreaga poveste urmează în ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹