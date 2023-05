Cea de-a opta gală Te cunosc de undeva!, lider de audienţă. Codruţa Filip şi Valentin Sanfira, câştigătorii ediţiei cu super transformarea în Lady Gaga

Așadar, conform datelor oferite de Kantar Media, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a fost aseară, în intervalul de difuzare al emisiunii Te cunosc de undeva!, lider de audienţă, cu 5.1 puncte de rating şi o cotă de piaţă de 21.4%, urmată de Pro TV, cu 5 puncte de rating și 21.1% cota de piață. Şi la nivel urban, transforming show-ul de la Antena 1 a fost prima opţiune de vizionare, cu 7.2 puncte de rating şi 22.4% cota de piaţă, urmat de Pro TV cu 4.5 puncte de rating şi 14.1% cota de piaţă. De asemenea, la nivelul publicului din toată țara, Antena 1 a fost cel mai urmărit post de televiziune, cu o audiență medie de 6.3 puncte de rating și 19.3% cota de piață, urmată de Pro Tv cu 5.4 puncte de rating şi 16.6% cota de piaţă.

Competiţia devine din ce în ce mai strânsă cu fiecare nouă gală, spre deliciul telespectatorilor. Transforming show-ul de la Antena 1 a fost deschis aseară de către Cristina Stroe şi Damian Drăghici, cu o piesă arhicunoscută – King Africa, Bomba, ale căror versuri le-au dat mari bătăi de cap. Uşor nu le-a fost nici Addei şi lui Radu Bucălae, care deşi au adus atmosfera de weekend în platou, prin transformarea în trupa cu acelaşi nume şi piesa Blinded by the light, s-au chinuit mult cu o piesă cântată pe cap şi numai în falset, spre disperarea lui Radu Bucălae. În continuare, un moment cu adevărat exploziv au adus pe scenă Anca Ţurcaşiu şi Jean Gavril cu transformarea în Nicki Minaj şi Bebe Rexha – Hey Mama, în vreme ce Amna şi Misha au adus în platou o nuntă sârbească de zile mari, în interpretarea Opa nina naj Elma Sinanovic. Pe WRS şi Emilian, de data aceasta ruleta nu i-a mai chinuit cu travestiuri, însă i-a copleşit emoţional; le-a adus o piesă nostalgică, Stele Căzătoare, a lui Puya în colaborare cu Tudor Chirilă, care le-a amintit tuturor de copilărie. De aici, telespectatorii s-au întors şi mai departe în timp, într-o epică plină de eleganţă şi rafinament, cu transformarea lui CRBL şi Radu Ţibulcă în regele jazzului, Louis Armstrong, şi regina muzicii pop a anilor 60, Barbra Streisand, şi piesa lor Hello, Dolly. A urmat apoi o piesă care, după cum îi spune şi numele, a lăsat juriul poker face (n.r. împietriţi), căci Codruţa Filip şi Valentin Sanfira s-au transformat şi au făcut senzaţie cu rolul lui Lady Gaga, piesă cu care, de altfel, au şi câştigat ediţia. Spectacolul transformărilor a fost încheiat grandios de către Nicole Cherry şi Juno, cu o super transformare în Cleopatra Stratan şi piesa ei, Ghiţă.

Cum se vor descurca cele 8 cupluri de concurenți cu noile roluri atribuite lor de năstrușnica ruletă a personajelor, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbăta viitoare, de la ora 20:00, în cea de-a noua gală a celui de-al 19-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!.

