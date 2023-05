Concurenţii Te cunosc de undeva!, moment emoţionant pe scena Sălii Palatului la concertul aniversar Damian Drăghici

Anca Ţurcaşiu, Amna, Misha, ADDA, Nicole Cherry, Codruţa Sanfir, Cristina Stroe, Radu Ţibulcă, Radu Bucălae, CRBL, Emilian şi Jean Gavril, colegi cu Damian Drăghici în cel de-al 19-lea sezon al transforming show-ului de la Antena 1, i-au fost alături artistului într-un moment cu totul şi cu totul special. „A fost o seară magică. Nu am cuvinte să vă spun câtă recunoştinţă am simţit, când am văzut tot furnicarul din spate şi toţi oamenii care munceau cot la cot, emoţionaţi şi dedicaţi, ca totul să iasă bine. Le mulţumim din suflet artiştilor de pe scenă, Theo Rose, Irina Rimes, Connect-R, Carmen Tănase, Virginia Rogin, muzicienilor extraordinari din trupă, Andrei Tudor şi octetul de viori, colegii noştri de la Te cunosc de undeva!, echipa de Make-up, Creţan Arts Team, Ioana Macarie şi baletul Move Makers, Răzvan Săvescu şi multi alţii. Vă suntem recunoscători, şi eu şi Cristina, şi vă iubim sincer!”, a declarat Damian Drăghici.

La rândul ei, ADDA, colega lui Damian de la Te cunosc de undeva! dezvăluie: „A fost un moment emoţionant, oamenii au reacţionat foarte frumos şi ne bucurăm tare de primirea pe care ne-au făcut-o. Aşa cum suntem de câteva luni, de când am intrat în proiectul Te cunosc de undeva!, am fost şi de această dată o echipă. Sigur că am avut şi momentul à la noi, eu si Radu, căci altfel nu poate fi numit. Era foarte cald pe scenă, aşa că la un moment dat mi-am scos sacoul. Radu n-a ratat momentul şi m-a înfăşurat în sacoul lui, că poate mi-era frig. Am râs cu lacrimi. Mi-am luat doza de energie şi adrenalină pe care ţi-o aduce un asemenea spectacol!”

Iubit pentru talentul său incontestabil, pentru versatilitatea abordărilor muzicale, dar şi pentru energia pe care o transmite de fiecare dată când urcă pe scenă, Damian Drăghici a rescris aseară povestea celor patru decenii de activitate, într-o incursiune muzicală prin cele mai reprezentative etape ale activităţii artistice.

Începând de la instrumente muzicale pe care le stăpâneşte la perfecţie încă din copilărie, precum ţambalul, pianul, contrabasul, tobele, naiul sau vocea şi ajungând până la povestea magică a Orchestrei Damian & Brothers, toate s-au regăsit aseară în spectacolul la care i-au fost alături şi colegii de la Te cunosc de undeva!. Artistul poate fi urmărit în fiecare sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1.

