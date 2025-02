Un medic chirurg vine duminică la X Factor. Marius Moga: „L-ai operat pe cord deschis!”

Concurenţi spectaculoși s-au prezentat ȋn faţa noii generaţii de juraţi X Factor, deopotrivă emoţionaţi și dornici să convingă că au toate ingredientele unui superstar și pot face show la puterea X. Vârsta, stilul muzical sau profesia nu au fost un impediment, iar asta au simţit imediat şi juraţii, în toate zilele de audiţii.

Este şi cazul Lailei El Akaaf, o concurentă de 28 de ani, din Maroc, medic rezident la Chirurgie Generală în Bucureşti. De foarte tânără, aceasta a decis să plece din ţara ei, unde numele său însemna ceva şi să ia totul de la zero, într-o ţară străină. „Provin dintr-o familie de artişti, tatăl meu e cunoscut în Maroc, a făcut melodii de generic de film. Când eram mică, mergeam cu el la interviuri, pe scenă, şi de atunci a început iubirea mea pentru muzică”, le-a povestit Laila juraţilor X Factor. Totodată, aceasta le-a mai spus: „Totuşi, tatăl meu mi-a spus că e posil ca succesul în muzică să nu vină neapărat, aşa că am zis că trebuie să găsesc ceva care să îmi aducă aceeaşi plăcere ca şi muzica şi să mă ajute să fiu independentă. Aşa am ales medicina”.

Cum au reacţionat juraţii aflând povestea ei, ce a decis concurenta să interpreteze pe scena X Factot şi, mai ales, ce l-a determinat pe Marius Moga să afirme: „L-ai operat pe cord deschis!”, referindu-se la colegul său de jurizare, Ştefan Bănică, telespectatorii vor putea afla urmărind cel mai nou episod X Factor, duminica aceasta, de la 20.00, la Antena 1.