Cea de-a opta gală Te cunosc de undeva!, lider de audienţă pe toate categoriile de public. Connect-R şi SHIFT, câştigătorii serii

Așadar, conform datelor oferite de Kantar Media, la nivelul publicului comercial, 18-54 Urban, Antena 1 a fost aseară, în intervalul de difuzare al emisiunii Te cunosc de undeva! (19:59 – 00:03), lider de audienţă, cu 5.2 puncte de rating şi o cotă de piaţă de 21.1%. Şi la nivelul întregului public urban, emisiunea de la Antena 1 s-a impus ca lider de audienţă, cu 6.9 puncte de rating şi 20.3% cota de piată, în vreme ce poziţia secundă era ocupată de Kanal D, cu 4.8 puncte de rating şi 14.2% cota de piaţă, iar Pro TV înregistra atunci 4.3 puncte de rating şi 12.8% cota de piaţă, respectiv a treia poziţie în clasament. De asemenea, la nivelul publicului din toată țara, Antena 1 a fost cel mai urmărit post de televiziune, cu o audiență medie de 6.1 puncte de rating și 17.3% cota de piață, urmată de Pro Tv cu 5.4 puncte de rating şi 15.2% cota de piaţă.

Lupta este din ce în ce mai strânsă, iar transformările printre cele mai spectaculoase, mai ales că în acest sezon, echipa care câştigă cele mai multe gale se califică direct în marea finală. Cea de-a opta gală Te cunosc de undeva! a fost o adevărată provocare pentru cele opt cupluri de artişti #NăscuţiPentruSpectacol. Seara a fost deschisă de Jo şi Liviu Teodorescu, ce s-au transformat în Ricchi e Poveri – Sara perche ti amo, o piesă ce rupea topurile în anii ’80. În continuare, ruleta i-a pus la încercare pe WRS şi Emilian care au continuat seria travestiurilor cu o transformare de senzaţie în Lady Gaga – Bad Romance. Următorii concurenţi au umplut scena cu o transformare care li s-a potrivit de minune – Eliza şi Cosmin au fost Jennifer Lopez şi Pitbull - On The Floor! Pentru următorul cuplu, piesa primită la ruletă a fost o bucurie – nu versuri în limbi străine, nu mişcări de dans necunoscte, aşa că Feli şi Nicolai Tand s-au bucurat să fie Mioara Velicu – Hora mea moldovenească. De la ritmuri populare s-a mers apoi direct la atmosferă de concert, căci Connect-R şi SHIFT au fost Bob Marley – Could you be loved. Următoarea transformare stârnit multe hohote de râs, căci Emi şi Cuza au primit o grea încercare de la ruleta – una dintre cele mai cunoscute piese rock’n’roll – Little Richard – Tutti Frutti. Simplu nu le-a fost nici Ronei şi nici lui Johny Romano, care s-au transformat în La Familia feat Marijuana – Tupeu de borfaş, în vreme ce Sore şi Emma de la ZU au închis seara transformărilor cu un moment Bee Gees – Stayin’ Alive!

Cum se vor descurca cele 8 cupluri de concurenți cu noile roluri atribuite lor de năstrușnica ruletă a personajelor, telespectatorii Antena 1 vor vedea sâmbăta viitoare, de la ora 20:00, în cea de-a noua gală a celui de-al 18-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!.

