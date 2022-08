Codruța Filip și Piticu s-au calificat în finala săptămânii Splash! Vedete la apă În seara aceasta, 2 foști concurenți vor reintra în competiție cu ajutorul wild card-urilor

Ziua filmării a coincis cu ziua de naștere a Iuliei Albu, astfel că jurata a fost surprinsă de concurenți cu un moment muzical. Finala săptămânii, difuzată în această seară, de la 20:00, la Antena 1 i-a adus alături de Alina Petre şi Dima Melnic, câştigătorii ediţiei 9 Splash! Vedete la apă, pe Codruţa Filip şi Piticu. În seara aceasta, alți doi concurenți vor fi readuși în concurs cu ajutorul unor wild card-uri.

În zilele de pregătire, Sebastian Coțofană s-a numărat printre cei mai muncitori concurenți și, potrivit mărturisirilor Claudiei Tiu, el a exersat chiar și după încheierea antrenamentelor. Când a plonjat în fața juraților, a avut însă ghinion: „A fost o săritură ratată, a venit un pic peste(…). Pentru un om de radio, este o performanță să ajungi să faci un salt și jumătate înainte, de la 5 metri. Așa că: felicitări! Bravo, bravo!“, a declarat antrenorul său, Bogdan Ioniță. Nea Mărin i-a spus şi el: „A fost cea mai îndrăzneață săritură de până acum! (…). O să țin cont că ai făcut un mare splash“.

Codruța Filip a fost surpriza din această echipă. Deși, nu știa să înoate, artista a sărit de la toate platformele la antrenamente și, în seara competiției, a făcut un salt simplu spre-nainte de la 10 metri: „Îmi place foarte tare adrenalina! Mi-a fost foarte, foarte jenă, pentru că sunt singura care nu știe să înoate“. Părinții cântăreței și soțul ei au fost prezenți în emisiune și încurajările lor au emoționat-o până la lacrimi. Valentin Sanfira i-a făcut o declarație de dragoste înainte să execute săritura: „Te iubesc din suflet! Ești cea mai tare, știi asta! Ai avut tu curaj să te măriți cu mine, dar să sari de aici!“.

Fost fotbalist și fost concurent „Mireasa“, Alex Brebenoiu a acceptat cu mare bucurie invitația celui mai răcoritor show al verii: „Am venit pentru o nouă o provocare, pentru experiența în sine și să îmi înving teama de înălțime“. Și a reușit să facă acest lucru – la antrenamente, a sărit de la 10 metri, iar în cadrul concursului, de la 7 metri. Andreea Tonciu a plonjat de la 5 metri, rugată fiind de fiica sa, iar în cadrul primei apariții la „Splash! Vedete la apă“, bruneta a realizat o săritură de pe ultima platformă. Cu fobie de înălțime, Larisa Udilă s-a aruncat de la 5 metri. Alex Ogică, soțul ei, i-a spus: „Ai sărit bine, nu m-ai dezamăgit. La desprinderea de pe platformă, trebuia să o faci mai cu zvâc. Dar… sunt mândru de tine și ai făcut o treabă bună! Bravo! Te iubesc!“.

Piticu s-a aflat la a treia apariție în cadrul celui mai îndrăzneț show al verii: „(…). Știu cum e să sari de la 10 metri, pentru că am sărit și în 2013, când am câștigat concursul (n.r.: «Splash! Vedete la apă»). Pentru mine este a doua provocare! Mi-am dorit foarte mult să revin la «Splash!». Anul trecut, am sărit cu Pulhac, unde am și câștigat «Splash! Vedete la apă». Probabil că acum o să-mi fie un pic de frică. Am înaintat în vârstă, am mai luat niște kilograme“. Conștient fiind de aceste două aspecte, el a dat dovadă de multă perseverență și ambiție, iar în seara concursului, a obținut cele mai mari note. Clara Gherase i-a dezvăluit greșeala făcută: „Țin să te felicit! Ne surprinzi în continuare, în ciuda anilor și kilogramelor în plus pe care le-ai luat (…). Bravo! Ai avut o mică imperfecțiune, ai tras de un umăr la intrarea în apă, dar, o săritură frumoasă“.

Fostul cântăreț, Codruța Sanfira și Sebastian Coțofană au avut cele mai mari punctaje și au fost nevoiți să sară a doua oară în cadrul concursului. În timp ce Coțofană a făcut un salt interesant de pe platforma de la 5 metri, cântăreața a sărit cu spatele de la ultima platformă, deși, la antrenamente, nu a repetat deloc, de la 10 metri, această săritură. Piticu a urcat pe platforma de la 7 metri, de unde a făcut un salt răsturnat.

După ce s-au calculat notele oferite de jurați, topul finaliștilor a fost astfel: locul III: Sebastian Coțofană, locul II: Codruța Sanfira, care a primit și cecul de 1.500 de lei, iar pe locul I, cu premiul de 3.500 de lei: Piticu. Fostul artist l-a rugat pe Coțofană să sară cu el în finala săptămânii, iar colega lor i-a lansat aceeași invitație. Ce decizie a luat Sebastian Coțofană, telespectatorii pot afla urmărind în această seară de duminică „Splash! Vedete la apă“. Alături de cei 4 finaliști, respectiv: Alina Petre, Codruța Sanfira, Dima Melnic și Piticu se vor alătura alți doi foști concurenți care sunt aduși în gala din această săptămână cu ajutorul unor wild card-uri de către Clara Gherase și Cosmin Natanticu. Cui au hotărât cei doi jurați să le mai acorde o șansă la premiul de 10.000 de lei, dar și cum vor fi săriturile tuturor, telespectatorii pot vedea urmărind gala show-ului, începând cu ora 20:00, la Antena 1.