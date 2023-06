Cea de-a zecea gală Te cunosc de undeva!, lider de audienţă: Radu Ţibulcă şi CRBL, câştigătorii ediţiei cu super transformarea în Jay Halkings

Așadar, conform datelor oferite de Kantar Media, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a fost aseară, în intervalul de difuzare al emisiunii Te cunosc de undeva!, lider de audienţă, cu 5.2 puncte de rating şi o cotă de piaţă de 22.8%, urmată de Pro TV, cu 4.8 puncte de rating și 20.8% cota de piață. Şi la nivel urban, transforming show-ul de la Antena 1 a fost prima opţiune de vizionare, cu 7.3 puncte de rating şi 23.3% cota de piaţă, urmat de Pro TV cu 4.2 puncte de rating şi 13.3% cota de piaţă. De asemenea, la nivelul publicului din toată țara, Antena 1 a fost cel mai urmărit post de televiziune, cu o audiență medie de 6.6 puncte de rating și 20.3% cota de piață, urmată de Pro Tv cu 5.1 puncte de rating şi 15.7% cota de piaţă.

Cu doar două gale înainte de aflarea finaliştilor acestui sezon, competiţia devine din ce în ce mai strânsă, spre deliciul telespectatorilor. Transforming show-ul de la Antena 1 a fost deschis aseară de către Cristina Stroe şi Damian Drăghici cu un moment în mare forţă şi mare formă – Zdob şi Zdub – Ţiganii şi OZN. Seara a continuat în acelaşi ritm electrizant, cu momentul Amnei şi Mishei – Pink – Party Started, iar energia s-a păstrat şi pe momentul lui WRS şi Emilian, o transformare cu săbii şi mult cardio – Ava Max – Kings And Queens. A urmat apoi o dedicaţie specială pentru toţi copiii şi mai ales părinţii care au ascultat-o pe repet, ani de zile, căci ADDA şi Radu Bucălae au adus Gaşca Zurli şi Căsuţa mică pe platoul Te cunosc de undeva!. Uşor nu le-a fost deloc nici lui Nicole Cherry şi Juno, care au păşit în forţă pe scenă în chip de Sia – Unstoppable, în vreme ce Codruţa Filip şi Valentin Sanfira au adus pe scena transforming show-ului un moment emoţionant – Marina Voica – Şi afară plouă, plouă. De tocuri n-a scăpat nici de această dată Jean Gavril, căci alături de partenera lui, Anca Ţurcaşiu, a construit un moment impresionant - Céline Dion, Anastacia - You Shook Me All Night Long. Spectacolul transformărilor a fost încheiat grandios de către CRBL şi Radu Ţibulcă, cu o super transformare în Jay Halkings – I Put A Spell on You – cum nu s-a mai văzut vreodată în cadrul transforming show-ului. Momentul inedit a fost, de altfel, desemnat câştigător de către juraţii şi concurenţii celui de-al 19-lea sezon al transforming show-ului de la Antena 1.

Cum se vor descurca cele 8 cupluri de concurenți cu noile roluri atribuite lor de năstrușnica ruletă a personajelor, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbăta viitoare, de la ora 20:00, în cea de-a unsprezecea gală a celui de-al 19-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹