Doinița Oancea și Florin Pastramă, calificați în finala săptămânii de la Splash! Vedete la apă!

În această seară, Adriana Trandafir oferă o lecție de viață impresionantă

Limite depășite, lacrimi de fericire şi frică deopotrivă, dans, energie bună și zâmbete, acestea au fost ingredientele celei de-a șasea ediții a show-ului Splash! Vedete la apă. Doinița Oancea și Florin Pastramă sunt concurenții care au obținut șansa de a lupta pentru premiul de 10.000 lei, acordat în finala acestei săptămâni. În această seară, începând cu ora 20:00, telespectatorii vor putea urmări săritura pregătită de Adriana Trandafir, dar și salturile făcute de colegii din echipa ei. Actrița a oferit o lecție de viață impresionantă la filmările celui mai îndrăzneț show al verii.

Nasrin Ameri, Doinița Oancea, Larisa Florea, Tavi Clonda, Florin Pastramă și Fernando Mambo sunt cei care s-au „duelat“ în sărituri ca să prindă un loc în finala săptămânii Splash! Vedete la apă. Seara concursului a fost deschisă de instructorul de aerobic și fitness – care a sărit de pe platforma aflată la 7 metri, deși, la antrenamente, sportivul nu a făcut nicio săritură de la această înălțime. Înainte să își execute saltul simplu, spre-nainte, el a oferit un moment spectaculos de dans... din dorința de a mai scăpa de sentimentele de frică. Clara Gherase i-a apreciat îndrăzneala, dar l-a taxat pentru tehnica avută: „Eu am văzut foarte tare frica! În loc să te desprinzi din platformă, așa cum ai zis și Bobo, a fost o cădere (…). Te felicit pentru curaj!“

După ce anul trecut a sărit cu centura, pentru că nu știa să înoate, anul acesta, Doinița Oancea a folosit doar cleștele pentru nas când a făcut saltul de la 5 metri – salt care a fost foarte apreciat de jurați. La antrenamente, actrița a jucat trei roluri: cel de concurentă, cel de susținătoare a colegilor ei, însă și pe cel de asistentă pentru antrenorul Cătălin Cozma: „Cătălin clar n-avea nevoie de o asistentă, dar m-am băgat cu forţa, bineînțeles. Dar, putem spune că avea nevoie, pentru că nu era pregătit să intre în apă“, iar sportivul a completat: „Doinița Oancea… o revenire spectaculoasă! (…) îi mulțumesc că m-a ajutat cu cele două fete (n.r.: Nasrin Ameri și Larisa Florea). Mi-a prins bine ajutorul ei ca și asistent“.

La a doua participare în cadrul emisiunii Splash! Vedete la apă s-a aflat și Tavi Clonda, iar evoluția lui a fost observată de către toată lumea. Înainte să-i dea nota 5, Clara Gherase i-a mărturisit artistului: „Te felicit pentru curaj, ești în progres, ai mai multă încredere. Sper să te văd și la 10 metri!“.

Nasrin Ameri a reușit să sară de pe platforma de la 3 metri, deși, la antrenamente, ea s-a aruncat în apă doar de pe marginea bazinului. Când a auzit laudele lui Nea Mărin, a plâns de fericire: „Mi-a fost teribil de frică de apă, de cădere în gol, de înălțime, de înotat. Am învățat cred că ieri (n.r.: cu o zi înainte de competiție) puțin să înot, am făcut câteva ture de bazin fără centură. (...). Florin Pastramă, care nu vă puteți imagina câte sfaturi bune mi-a dat, dar și Brigitte – inclusiv acum, mi-a spus așa: «Pune-ți o dorință foarte, foarte importantă și ea se va îndeplini doar dacă tu vei sări.» Și o s-o pun acum“. Aceasta a dezvăluit că își dorește să revină pe platourile de la „Splash! Vedete la apă“ ca să facă o săritură de la 10 metri.

De la această înălțime a executat o săritură foarte bună Florin Pastramă, care a ținut cont de sfaturile antrenorului său, Bogdan Ioniță, însă, nu s-a abătut nici de la recomandările pe care i le-a făcut soția lui. Larisa Florea a decis să își depășească limitele la Splash! Vedete la apă, după ce s-a făcut remarcată în cadrul reality show-ului matrimonial Mireasa. A avut curajul să urce pe platforma de la 5 metri înălțime, însă, execuția săriturii nu a fost impecabilă. Dezamăgită fiind, tânăra a plâns, însă, Iulia Albu a încurajat-o: „Mă bucur că nu ai sărit de la 3 metri, ar trebui să continui să faci lucruri!“.

În urma calculării punctajului, Doinița Oancea, Tavi Clonda și Florin Pastramă au fost nevoiți să execute a doua săritură în cadrul concursului. Soțul Gabrielei Cristea a plonjat de la 3 metri în timp ce stătea în mâini, actrița a ales să facă un salt în față de pe platforma de la 7 metri înălțime și soțul lui Brigitte a executat o săritură în cap de la 3 metri. Notele acordate de jurați i-au dus în finala săptămânii pe Doinița Oancea (locul I) și Florin Pastramă (locul II)

Adriana Trandafir, Maria Speranţa, Eliza Natanticu, Francesco Paglieri, Emi și Cucu de la Noaptea Târziu sunt concurenții care vor performa în ediția difuzată în această seară. Ce sărituri au făcut, dar și ce lecție de viață importantă a oferit celebra actriță, telespectatorii pot vedea urmărind „Splash! Vedete la apă“ de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon al celui mai răcoritor show al verii aduce cu el mai multe surprize. În fiecare săptămână, vor exista ediţii de calificări, în urma cărora primii doi concurenţi cu cel mai mare punctaj vor ajunge direct în finala difuzată duminica, de la 20:00, la Antena 1, unde vor lupta pentru premiul săptămânal pus în joc: 10.000 de lei.

Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Mărin şi Cosmin Natanticu vor urmări săriturile și vor nota pe lângă tehnică și curaj, și evoluția participanților din prima zi de antrenament și până în clipa salturilor efectuate în cadrul concursului. Lor le vor fi alături şi prezentatorii show-ului, Monica Bîrlădeanu, Ramona Olaru şi Răzvan Fodor, care le vor oferi ultima doză de încurajare înainte de săriturile de pe platformele de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale Bazinului Olimpic de înot de la Bacău. În noul sezon va fi prezent și cuplul comic format din Paula Chirilă şi Romică Ţociu – cei doi se vor asigura că atât cei prezenți pe platourile de filmare, cât și cei de acasă își vor lua doza necesară de zâmbete/serotonină.

La fel ca în sezoanele trecute, Claudia Tiu, Cătălin Cozma și Bogdan Ioniță sunt cei trei antrenori de la „Splash! Vedete la apă“ care îi vor ajuta pe concurenți să își perfecționeze salturile, dar și să își învingă fricile.