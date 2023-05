Câştigător al premiului Pantene Golden Butterfly Awards 2022: Happy Channel difuzează producţia turcească Micuţa rază de soare

Câştigător al premiului Pantene Golden Butterfly Awards 2022 la categoria Best Child Actor/Actress şi nominalizat de către Turkey Youth Awards 2023 la categoriile Best TV Actor şi Best Supporting Actress, serialul dramă Micuţa rază de soare vine cu o poveste captivantă, în premieră, la Happy Channel.

Povestea, inspirată din motto-ul „Nu știi niciodată, poate cel mai mare dar este durerea pe care crezi că nu o poți suporta...”, îi aduce în prim plan pe organizatorul de nunţi Elif (Seray Kaya) şi Hakan (Yigit Yapici), care au o relație încă din anii de școală. Deși află că nu pot avea copii, relația lor este una aparent împlinită, la fel ca și carierele lor profesionale. Totuși, atunci când își pierde soțul într-un accident de circulație, ea află că trăiește de ani de zile o mare minciună: nu numai că există un copil de-al soțului său descoperit în acest accident, dar există și zeci de întrebări fără răspuns cu privire la existanța micuței, pentru care figurează legal ca fiind chiar mama ei. Toate acestea fac ca lumea lui Elif să se destrame complet. În timp ce va încerca să-i găsească mama biologică, decide să o ia pe fată în grija sa. Elif se va atașa de fetiță și va urmări adevărul despre viața sotului ei, Hakan. Însă viața îi mai pregătește câteva surprize. Despre ce este vorba, telespectatorii vor afla urmărind povestea Micuţa rază de soare, în fiecare luni şi marţi, de la 20:00, la Happy Channel.

Tot săptămâna aceasta, din 10 mai, în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 15:30, telespectatorii se vor putea bucura din nou de povestea care a cucerit milioane de telespectatori – Rosalinda. Au trecut mulți ani de când Rosalinda a intrat pentru prima dată în casele românilor și i-a captivat, însă celebra telenovelă mexicană a rămas încă de atunci în sufletele fanilor și stârnește nostalgie și în ziua de astăzi. Povestea presărată cu toate ingredientele aduce la Happy Channel multă pasiune, secrete, muzică, dramă, conflict, râsete, lacrimi și, nu în ultimul rând, minciuni care ies la suprafață și care complică mult lucrurile.

