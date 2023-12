72 de actori celebri care au renunțat la faimă pentru o viață obișnuită

Iată cele mai cunoscute vedete care au decis să se retragă din atenția publicului:

1. Josh Saviano

A devenit cunoscut încă din copilărie, când a jucat rolul lui Paul Joshua Pfeiffer, în Cei mai frumoși ani, în perioada '80. Cu toate acestea, acesta a fost unul dintre puținele sale roluri, în film și televiziune, și nu avea să rămână în lumea actoriei prea mult după sfârșitul peliculei. Ultima sa apariție la televiziune a fost în 1989 dar a continuat să studieze științe politice la Universitatea Yale. Este avocat corporativ și a mai apărut ca invitat în Law & Order în 2016.

2. Peter Ostrum

El l-a jucat pe tânărul Charlie Bucket, în Willy Wonka și Fabrica de ciocolată, dar acesta urma să fie primul și ultimul rol al lui Ostrum la Hollywood. În timp ce fața sa tânără poate fi recunoscută de milioane de oameni care au văzut filmul, Hollywood nu a fost calea pe care Ostrum a urmat-o. Se dedică animalelor, iar acum locuiește în statul New York, unde lucrează ca medic veterinar, specializat în animale mari.

3. Danny Lloyd

A intrepretat rolul elevului din The Shining.După ce a ajuns la vârsta adultă, Danny Lloyd a devenit profesor de biologie în Kentucky, mai degrabă decât o celebritate care merge pe covorul roșu. S-a retras din actorie la doi ani după lansarea The Shining, moment în care avea doar 8 ani. Se pare că atunci când filma pentru The Shining, nu avea idee că joacă într-un film de groază.

4. MC Hammer

Majoritatea oamenilor vor fi în continuare familiarizați cu MC Hammer, deși el a fost la apogeul carierei sale în anii 80 și 90. Cu tot succesul de-a lungul carierei sale muzicale, MC Hammer s-a luptat să-și gestioneze corect finanțele și a ajuns să declare falimentul. Din fericire, a reușit să rezolve totul, întrucât acum oficiază nunți, ține prelegeri la școlile Ivy League și lucrează la dezvoltarea aplicațiilor pentru iPad.

5. Jeff Cohen

A fost unul dintre copii vedete din filmul The Goonies, dar nu a ales să continue actoria în viața de adult. El a părăsit Hollywood-ul pentru a deveni avocat. A studiat la Universitatea din California, Berkeley, iar mai târziu a devenit avocat specializat în divertisment în Los Angeles. De asemenea, și-a fondat propria firmă de avocatură, Cohen & Gardner, în 2002, și scrie pentru The Huffington Post.

6. Carrie Henn

O altă fostă vedetă de la Hollywood care a continuat să predea este Carrie Henn. A jucat alături de Sigourney Weaver în Alien, când avea 10 ani, dar a spus că nu se va mai întoarce la actorie după aceea. Acum lucrează la o școală din Atwater, California.

7. Kirk Cameron

Era faimos pentru rolul lui Mike Seaver, în Growing Pains, dar în timp el și-a pierdut interesul pentru actorie. Și-a îndreptat atenția spre a deveni scriitor, precum și un activist religios. În timpul filmărilor la Growing Pains a devenit interesat de religie și a insistat ca unele dintre scenarii să fie schimbate dacă nu le-a văzut ca fiind potrivite. A lucrat mai ales la documentare creștine în ultima vreme.

8. Lark Voorhies

Salvat de clopoțel a devenit un film celebru în anii 90 iar membrii distribuției au fost cu siguranță nume cunoscute în această perioadă. Dar nu au continuată o carieră în actorie. Ea a ales să-și părăsească pasiunea inițială pentru actorie și a devenit scriitoare.

9. Barret Oliver

Ne-a furat inimile când a jucat în Poveste fără sfârșit, dar Barret Oliver nu și-a continuat cariera la Hollywood în anii săi de maturitate. După ultimul său rol, în 1989, a decis că actoria nu era pentru el. Lucrează acum în imprimare și fotografie. Lucrările sale au fost expuse în muzee și galerii de artă

10. Rick Moranis

Actorul canadian a apărut în filme de la Hollywood, precum Ghostbusters, Little Shop of Horrors și Honey, I Shrunk the Kids. În 1991, soția lui Rick a murit iar Moranis a decis să se retragă complet din actorie în 1997, astfel încât să se poată concentra pe creșterea celor doi copii ai săi. În timp ce era actor, el a trebuit să călătorească mult, ceea ce admite că a fost prea dificil pentru a putea crește copiii. Cu toate acestea, a revenit la actorie în ultimul deceniu.

11. Brittany Ashton Holmes

Ea a fost fetița drăguță din The Little Rascals și, în timp ce distribuția a făcut un film iconic, se pare că s-a retras în 1996, la doar doi ani după ce a jucat-o pe Darla în The Little Rascals. Locuiește în Los Angeles și lucrează la Starbucks, în timp ce speră să obțină o diplomă în științe politice.

12. Andrew Shue

A jucat în Melrose Place timp de 7 ani, în anii 90, dar după succesul din serial, a devenit unul dintre cei mai faimoși bloggeri pentru mămici din lume. A co-fondat CaféMom, alături de cel mai bun prieten al său din copilărie, Michael Sanchez. CaféMom este un site care se concentrează pe interesele femeilor și oferă conținut pentru părinți dar este o platformă pentru ajutor, sfaturi și recomandări.

13. Amanda Bynes

A fost copila vedeta de succes cu un repertoriu imens de filme și seriale de televiziune. Cu toate acestea, după câteva bătălii legale și lupte personale, Bynes a dispărut din lumina reflectoarelor. Fosta actriță din She’s The Man a devenit interesată modă. Își petrece timpul concentrându-se pe educația ei și s-a înscris la Institutul de Design și Merchandising din California.

14. Angus T. Jones

A jucat rolul unui copil amuzant din Doi bărbați și jumătate, și chiar și-a continuat rolul principal în serial timp de 10 ani, până în adolescență. Apoi a decis să devină membru al Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, şi de atunci s-a alăturat echipei de management pentru o producţie de evenimente numită Tonite.

15. Jack Gleeson

După ce l-a jucat pe Regele Joffrey în Urzeala tronurilor timp de trei ani, Jack Gleeson a decis să renunțe la actorie. Fiind unul dintre cele mai urâte personaje fanii s-au bucurat când Gleeson a fost ucis din serial. A ales să meargă să studieze filozofia și teologia.

16. Erik Per Sullivan

Se pare că Sullivan a urmat exemplul fostului său coleg, Frankie Muniz, și a părăsit Hollywood-ul după ce a jucat în Malcolm in the Middle. După ce a hotărât că Hollywood nu era pentru el, a plecat să studieze la Universitatea din California de Sud. Ultimul său rol pe ecran a fost în 2006.

17. Phoebe Cates

A fost o vedetă în anii 80, când a jucat în Fast Times la Ridgemont High. Cu toate acestea, a decis să încetinească lucrurile în anii 90 și a luat o pauză completă de la Hollywood. Ea s-a dedicat familiei și să urmeze și alte activități. Și-a îndreptat atenția către organizații de caritate și face o mulțime de activități de caritate.

18, Karyn Parsons

Ea a jucat alături de Will Smith în serialul de succes, Prințul din Bel Air, în rolul verișoarei Hilary. În anii 90 a mai interpretat câteva roluri iar apoi și-a fondat propria companie., numită Sweet Blackberry, care finanțează filme de animație despre eroi negri necunoscuți.

19. Charlie Korsmo

A devenit cunoscut pentru personajul Jack din Peter Pan – Hook, de Steven Spielberg. A jucat alături de Robin Williams și Dustin Hoffman. Cu toate acestea, a decis că actoria nu era pentru el și s-a înscris la MIT, înainte de a trece la Yale Law School. Este acum un avocat și profesor la Case Western Reserve University.

20. Mike Vitar

Mike Vitar a avut mai multe roluri notabile în anii 90, apărând în filme precum The Sandlot, precum și în cele două continuări ale filmului de succes The Mighty Ducks. A devenit membru al Departamentului de Pompieri din Los Angeles din 2002. Fostul actor a avut probleme legale în 2015, când el și mai mulți pompieri au fost acuzați de agresiune El nu a contestat acuzațiile.

21. Tom Selleck

Probabil cel mai emblematic custode din istoria culturii pop, Tom Selleck este, fără îndoială, un superstar TV. Câștigând numeroase premii și câștigând mulți bani în serialul de succes Magnum P.I., Selleck a renunțat la actorie, în ultimii ani. Se bucură de liniște în ferma sa de 60 de acri din California, unde își administrează cultura de avocado.

22. Hayden Christensen

Actorul canadian, Hayden Christensen, a devenit un nume cunoscut după ce a jucat în Life as a House, în 2001, și a devenit celebru după ce a apărut în rolul Anakin Skywalker în franciza Star Wars. În timp ce Star Wars i-a deschis lui Christensen drumul în lumea divertismentului, actorul a ales să cumpere o fermă cu o parte din câștigurile sale. A lucrat la propria fermă înainte de a-și înființa propria firmă de îmbrăcăminte și de a lansa o companie de producție.

23. Mara Wilson

Mara Wilson este cunoscută pentru rolurile sale din hiturile anilor '90, Mrs. Doubtfire și Matilda, dar vedeta copil este acum mare. Mara și-a găsit apoi roluri sporadice, concentrându-și cea mai mare parte pe noua ei profesie de scriitoare.

24. Vanila Ice

Câștigând numeroase premii pentru hitul său single „Ice Ice Baby”, bărbatul născut sub numele de Robert Van Winkle și-a schimbat abilitățile de rapper pentru activități imobiliare. În 2009, el a început un reality show numit The Vanilla Ice Project, care se concentrează pe renovarea casei. Fiecare episod tratează o casă diferită. A publicat chiar și o carte care te învață cum să ai succes în domeniul imobiliar. În cele din urmă, se pare că timpul lui în lumina reflectoarelor s-a încheiat.

25. Gene Hackman

Gene Hackman a fost un nume în 1967, când „Bonnie și Clyde” tocmai a apărut în cinematografe. În anii 90, Hackman a continuat să joace în mai multe filme, inclusiv „Crimson Tide” (1995), dar rolul său final a fost în 2004. În acel an, Hackman a apărut în Larry King și a anunțat că nu are proiecte de actorie. A continuat să scrie trei romane de succes. Rămâne însă unul dintre cei mai mari actori de la Hollywood.

26. Agnetha Faltskog

În anii 70 și 80, grupul pop suedez ABBA a fost una dintre cele mai mari trupe din lume. După despărțire și cariera ei solo ulterioară, Agnetha Falskog s-a îndepărtat de industria muzicală. Ea și-a cumpărat o casă la țară în Suedia pentru a se concentra asupra lucrurilor care au însemnat cel mai mult pentru ea. Falskog și-a petrecut timpul în Ekero studiind astrologia, făcând yoga și călărind. Ea susține că nu a cântat deloc timp de 13 ani, după care s-a întors la muzică.

27. Erik Estrada

Erik Estrada este probabil cel mai bine cunoscut pentru rolul ofițerului Frank Poncherello în CHiPs, serialul polițist de succes de la sfârșitul anilor ’70 până la începutul anilor ’80. Rolul pentru care este cel mai cunoscut l-a inspirat să facă o carieră mai târziu în viață. El a depus jurământul ca ofițer de poliție în St. Anthony, Idaho, în iulie 2016.

28. Jon Gosselin

Jon Gosselin a devenit celebru alături de familia sa, când Jon & Kate Plus 8 a devenit un hit, dar după divorțul său de fosta lui soție, Kate, membrii trupei au decis să meargă cu ea în locul lui. A fost chelner, DJ și bucătar, jonglând cu mai multe locuri de muncă simultan pentru a-și asigura familia. El are o iubită, custodia a doi dintre copiii săi și se pare că este fericit, în popfida unei lupte pentru custodie cu fosta lui soție. În prezent, este administrator IT, presupunând că contul său LinkedIn este actualizat.

29. Crystal McKellar

Rolul revoluționar al lui Crystal McKellar a fost Becky Slater din Cei mai frumoși ani, care s-a întâmplat să o prezinte și pe sora ei, Danica. Chiar și în timpul când surorile au fost vedete, s-a pus accentul mai mult pe educaţie. Studentă vedetă, ea a ajuns la Yale, Oxford și Harvard pentru a studia dreptul. Și-a luat doctoratul la Harvard și de atunci lucrează ca avocat. Ea a oferit consiliere juridică pentru Mithril Capital Managemen, dar acest lucru s-a încheiat într-o notă amară în 2019.

30. Michael Maronna

Michael Maronna l-a jucat pe fratele mai mare al lui Kevin McCallister în filmele Singur acasă și pe marele Pete în The Adventures of Pete & Pete de la Nickelodeon. De atunci, însă, nu a mai apărut în nimic, preferând să lucreze ca electrician la emisiuni TV și producții de filme. El menține un podcast numit Aventurile lui Danny și Mike cu fostul său coleg, micul actor Pete Danny Tamberelli, deoarece au rămas prieteni, în pofida anilor care au trecut.

31. Tarran Noah Smith

De la rolul său ca Mark Taylor Home Improvement, alături de Tim Allen și Jonathan Taylor Thomas, el s-a îndepărtat de show-business. Este vegan, așa că împreună cu o fostă soție au deschis un restaurant în California, numit Playfood, care servea doar mâncare organică, vegană. În dezastrele naturale, inclusiv o furtună tropicală din Filipine din 2014 și uraganul Harvey din 2017, Smith și-a dedicat timpul lucrărilor de ajutor de voluntariat în construcții. Pe lângă faptul că ajută la reconstrucție după distrugere, el este manager tehnic la Community Submersibles Project, unde îi învață pe oameni obișnuiți să piloteze submarine.

32. Chris Owen

Chris Owen este cel mai cunoscut pentru rolul din American Pie, unde a fost Sherminator. El s-a îndepărtat de lumina reflectoarelor. Încă joacă în filme B, dar acestea nu plătesc facturile și a fost văzut la mesele de așteptare la Sushi Roku din L.A., pe lângă faptul că este fotograf. Cel mai recent, el a avut un rol secundar în Sharknado 8 din 2018.

33. Jeffrey „Skunk” Allen Baxter

Este un chitarist care a ajutat la înființarea trupei Steely Dan și a cântat cu Frații Doobie. A cântat cu niște vedete grozave, cum ar fi Dolly Parton, Ringo Starr, Rod Stewart, Eric Clapton. Cu toate acestea, în ultimul deceniu a renunțat treptat cariera muzicală, deși încă mai cântă, pentru că în ultimii ani a devenit consultant pentru Departamentul de Apărare al SUA. A obținut această slujbă după ce a devenit expert în software și hardware militar.

34. Omri Katz

A fost un copil star din anii '90, care a devenit faimos pentru rolul lui Max în filmul clasic de Halloween, Hocus Pocus, și Marshall în serialul TV Eerie, Indiana. Datorită unor astfel de roluri, el și-a găsit celebritatea și a avut multe roluri la televizor în acel deceniu, inclusiv în Freaks and Geeks. Cu toate acestea, a decis să lase în urmă actoria când a crescut, ultima sa apariție fiind în 2002. De atunci a devenit frizer.

35. Steven Anthony Lawrence

Steven Anthony Lawrence a jucat în Even Stevens, care a fost rolul inovator al lui Shia LaBeouf. A fost un succes, care a avut loc din 2001 - 2003, dar iconicul Lawrence nu a avut nici pe departe aceeași carieră ca LaBeouf. Deși a apărut ici și colo de atunci, câștigă bani predând seminarii la USC, Berkeley și în licee. Și-a exprimat surprinderea că oamenii încă îl recunosc pe stradă pentru rolul său iconic.

36. Isaac Lidsky

Deși Isaac Lidsky a lăsat actoria pentru a începe o viață normală, realizările sale au fost extraordinare. Imediat după ce a jucat Weasel în Salvați de clopoțel. A fost diagnosticat cu retinită pigmentară. În cele din urmă a orbit, dar acest lucru nu l-a împiedicat să se înscrie la Harvard, când avea 15 an,i și să obțină diplomă matematică aplicată și informatică. S-a întors și a obținut și o diplomă în drept, devenind în cele din urmă primul grefierorb al Curții Supreme. Pe lângă faptul că este avocat, a început și câteva afaceri de succes.

37. Travis Tedford

S-ar putea să-l recunoașteți pe Travis Tedford drept actorul adorabil care a jucat rolul lui Spanky, în filmul The Little Rascals, din 1994. În acel an, el a fost primul „purtător de cuvânt al reclamelor” lui Welch. El a jucat în mai multe roluri minore de atunci și a absolvit liceul și facultatea. De când a crescut, însă, el a avut un singur rol în filmul de groază The Final. Lucrează acum pentru Texas Trust Credit Union.

38. Frankie Muniz

Asuferit o pierdere teribilă de memorie în urma a două mini-accidente vasculare cerebrale într-un an. Se pare că abia își amintește că a fost vedeta lui Malcolm in The Middle. A devenit șofer de mașini de curse și baterist, dar a părăsit ambele activități și a cumpărat un magazin specializat, numit Outrageous Olive Oils and Vinegars din Old Town Scottsdale, Arizona. Deși nu s-a oprit niciodată din aparițiile simbolice la televizor, văzând că nici măcar nu își amintește vremurile sale de glorie ca actor, este clar că sew concentrează pe magazin, împreună cu partenerul său, Paige.

39. Maia Brewton

A fost sora mai mică și obsedată de Thor, din Adventures in Babysitting, sau sora mai mică a lui Lorraine Baines, mama lui Marty McFly, din Înapoi în viitor. Încă din copilărie, Brewton a mers la școală la Yale și a studiat teatrul. A fost un timp barman, dar a decis să se întoarcă la școală și să studieze dreptul. Acum este un avocat și locuiește în Manhattan, unde locuiește cu partenerul ei, Lara Spotts, și cu gemenii lor.

40. Lisa Jakub

Lisa Jakub a jucat-o pe Lydia Hillard, în filmul clasic din 1993, Mrs. Doubtfire, alături de legendarul Sally Field și de Robin Williams. Ea a fost de fapt exclusă din liceu pentru că a lipsit prea mult, chiar dacă Williams a scris administrației, rugându-i să o lase să-și continue studiile De atunci, a jucat în câteva filme, dar până la 22 de ani, în 2001, era sătulă de actorie. A absolvit în 2010, obținând o diplomă de sociologie la Universitatea din Virginia. Este scriitoare și instructor de yoga.

41. Andrea Elson

A avut marea ei succes în serialul de aventuri SF CBS din anii '80, Whiz Kids. Este probabil cel mai cunoscută pentru Lynn Tanner din ALF, care a rulat timp de patru sezoane, la sfârșitul anilor ’80. A încetat să joace treptat, cu apariții din ce în ce mai puține în anii ’90. Își amintește cu drag de timpul petrecut în lumina reflectoarelor, în timp ce postează periodic lucruri, precum imagini de întoarcere și alte articole nostalgice pe rețelele de socializare. Este instructor de yoga itinerant și are un blog.

42. Sarah Michelle Gellar

A fost o vreme când Sarah Michelle Gellar era una dintre cele mai cunoscute actrițe.Ea a fost personajul principal din serialul de succes Buffy, spaima vampirilor, din anii '90. În 2015, a fondat compania startup Foodstirs, care se concentrează pe vânzarea de truse de copt copiilor. Își petrece cea mai mare parte a timpului având grijă de copiii ei.

43. Dylan Sprouse

Deși este cel mai cunoscut pentru rolurile sale din serialul Grace Under Fire și filmul Big Daddy, Dylan Sprouse nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor ca actor, la fel ca fratele său Cole. Însă a reușit să-și facă un nume în afara actoriei, în special ca om de afaceri. După ce a absolvit Școala Gallatin din NYU ,cu o diplomă în design de jocuri video, și-a fondat propria afacere, All-Wise Meadery.

44. Freddie Prinze Jr.

Dacă Sarah Michelle Gellar a fost una dintre cele mai emblematice vedete adolescente ale anilor '90, Freddie Prinze Jr., a fost cu siguranță unul dintre cei mai emblematici bărbați. Vedeta She’s All That părea să fie în toate filmele, la un moment dat. În cele din urmă, însă, Freddie a decis să facă un pas înapoi din lumina reflectoarelor pentru a se concentra asupra familiei sale. De atunci, Prinze Jr. și-a dezvoltat o pasiune pentru gătit și chiar și-a lansat propria sa carte de bucate, în 2016.

45. Ali MacGraw

Anii de actorie ai lui Ali MacGraw sunt de mult în urma ei. În pofida faptului că a fost nominalizată la Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță, pentru rolul din Love Story, din 1970, MacGraw a renunțat la actorie. În ultima vremeși-a folosit timpul pentru a sprijini organizații caritabile, precum PETA. Ea și-a deschis propriul studio de yoga și este printre cele mai influente figuri în popularizarea yoga în SUA.

46. Rick Moranis

Nu se poate nega că motivele lui Rick Moranis de a se retrage din lumea actoriei nu sunt lipsite de tragedie. Starul unor filme precum Honey I Shrunk the Kids a avut inima zdrobită când soția sa Ann a murit, în 1997, după o lungă luptă cu cancerul. În cele din urmă, s-a hotărât să aibă grijă de copiii săi. Însă Moranis și-a dezvoltat o pasiune pentru muzică și chiar a scos câteva albume.

47. Noah Hathaway

Este imposibil să ignori rolul Atreyu, în clasicul anilor '80, Poveste fără sfârșit. Totuși, din acele zile de glorie, Hathaway și-a îndreptat atenția către o varietate de alte domenii. Fostul copil actor a devenit instructor de dan, dar a fost nevoit să renunțe după ce s-a accidentat. Hathaway a concurat și în curse de motociclete supersport, și chiar și-a petrecut ceva timp lucrând ca artist tatuator. El a oferit multor clienți tatuaje cu emblematica amuletă Auryn, pe care Atreyu a purtat-o în film.

48. Cameron Diaz

Cameron Diaz nu a mai lucrat de când și-a anunțat retragerea din actorie, ea ia în considerare să revină. Într-un interviu acordat InStyle, vedeta spune că și-a câștigat dreptul de a lua o pauză, exprimându-și și pasiunea de a scrie despre sănătate și bunăstare.

49. Blake McIver Ewing

Și-a făcut un nume șîn rolul Waldo Aloysius Johnston III, din filmul The Little Rascals , în 1994. În 2013, el a lucrat ca dansator go-go în L.A.

50. Dustin Diamond

Nu se poate nega faptul că Dustin Diamond este cel mai bine cunoscut pentru rolul Screech, din Salvați de clopoțel. În pofida problemelor legale, Diamond este și muzician și chiar a format o trupă alternativă de metal, numită Salty the Pocketknife. Diamond este basstul și a scris cea mai mare parte a muzicii trupei.

51. Carrie Henn

Deși nu este în niciun caz cea mai faimoasă vedetă pentru copii de pe această listă, Carrie Henn a avut unul dintre cele mai emblematice roluri pentru copii din toate timpurile. A jucat în filmul Aliens, alături de Sigourney Weaver. În cele din urmă, ea a fost fericită să facă un pas înapoi pentru a obține o diplomă în studii liberale. A devenit profesoară de școală elementară.

52. Zach Galligan

Din păcate, Zach Galligan nu a fost cu adevărat la înălțimea hype-ului pe care l-a creat în anii '80. Majoritatea fanilor îl vor recunoaște pentru rolul său din filmul de succes Gremlins. Cu toate acestea, el a decis să urmeze studiile la Universitatea Columbia. Se pare că părinții lui doreau ca el să aibă „o carieră mai stabilă”. De atunci, a lucrat cu trupa britanică de prog-rock Gandalf’s Fist, la albumul The Clockwork Fable.

53. Nikki Blonsky

Ea este cunoscută pentru rolul Tracy Turnblad, în adaptarea cinematografică a musicalului Hairspray. Deși a avut alte roluri de atunci, faima lui Blonsky nu a durat prea mult și nu a avut de ales decât să caute de lucru în afara actoriei. Între audiții, ea a lucrat în orașul ei natal ca hairstylist.

54. Lauren Bosworth

A devenit cunoscută datorită rolului ei din popularul serial The Hills. A apărut și în Laguna Beach: The Real Orange County. Cu toate acestea, de atunci a găsit un oarecare succes în lumea afacerilor. În 2016, Bo a devenit fondatoarea și CEO-ul Love Wellness - propria ei companie de îngrijire corporală, în primul rând pentru femei. Problemele ei de sănătate au inspirat-o să creeze compania de succes.

55. Willa Ford

A fost o vreme când Willa Ford și-a imaginat șansele ca vedetă pop de succes. În 2001, single-ul cântăreței „I Wanna Be Bad” a ajuns pe locul 22, în Billboard Hot 100. De când a renunțat la cântat, ea a lucrat cu normă întreagă ca designer de interior. Șși-a fondat chiar și propria companie WFord Interiors, cu sediul în Los Angeles, pentru care este și designer-șef.

56. Mackenzie Rosman

Dacă ai urmărit vreodată emisiunea 7th Heaven, probabil îți amintești de dulcea copilă actriță Mackenzie Rosman, care a interpretat personajul, Ruthie Camden. De atunci, Rosman a făcut un pas înapoi din lumina reflectoarelor. Ea este acum președinte CureFinders, care strânge bani pentru cercetarea fibrozei chistice.

Jason Zimbler

A fost o vreme când Jason Zimbler a jucat alături de Melissa Joan Hart în sitcom-ul din anii '90, Clarissa Explains it All. În ciuda faptului că avea o carieră mixtă ca actor copil, precum și în lumea teatrului, Zimbler și-a schimbat complet pasiunile. După ce viața sa de actor a luat sfârșit, Zimbler a ajuns să studieze la Universitatea Notre Dame. Din 2011, fostul actor lucrează ca designer de software pentru HBO.

58. Leanna Creel

Cu unele roluri recurente, în spectacole precum Salvați de clopoțel și Beverly Hills 90210, acesta a fost punctul culminant al eforturilor actoricești. În cele din urmă a co-fondat compania de producție Creel Studio, specializată în călătorii, mâncare și stil de viață. De asemenea, ea a dezvoltat o pasiune pentru fotografie de-a lungul anilor.

59. Kevin Kennedy

Mulți fani americani de televiziune și film s-ar putea să nu fie atât de familiarizați cu Kevin Kennedy. Cu toate acestea, fanii britanici vor recunoaște cu siguranță fața lui, mai ales dacă au vizionat vreodată populara telenovelă Coronation Street. Inițial personajul popular Curly, Kevin Kennedy și-a schimbat cariera de actor cu ceva puțin mai discret. El este ghid turistic.

60 Mary-Kate și Ashley Olsen

În timp ce sora mai mică, Elizabeth Olsen, poartă cu siguranță torța în actorie pentru familia lor, Mary-Kate și Ashley sunt perfect fericite să-și concentreze atenția în altă parte. Ele sunt cunoscuți pentru că au apărut pe scenă în emisiuni precum Full House. În cele din urmă, totuși, cariera lor dîn actorie s-a sfârșit în urmă cu peste un deceniu și de atunci, gemenele și-au dezvoltat o carieră în modă, după ce și-au înființat propria linie de îmbrăcăminte, The Row.

61. David Caruso

Bărbatul celebru pentru rolul său ca locotenent Horatio Caine, din CSI: Miami, a fost o figură emblematică în serialul polițist, timp de câteva decenii. Cu toate acestea, el a decis să se retragă complet din lumea actoriei. A fondat DavidCarusoTelevision.tv și LexiconDigital.tv. Este coproprietarul magazinului de îmbrăcăminte din South Miami, Steam on Sunset.

62. Kevin Jonas

La fel ca frații săi, Kevin Jonas este talentat în toate meseriile. Și chiar dacă nu s-a îndepărtat complet de lumea divertismentului, se pare că este priceput la afaceri. După ce și-a făcut apariția într-un episod din 2014, în The Real Housewives of New Jersey, Kevin s-a bucurat de rolul său de antreprenor și l-a continuat ulterior. De asemenea, a colaborat cu aplicația de mâncare Yood și a colaborat cu aplicația de partajare video We Heart It.

63. Portia de Rossi

În timp ce Portia de Rossi a avut o carieră de actorie destul de reușită de-a lungul anilor și este cunoscută pentru că s-a căsătorit cu Ellen DeGeneres, ea s-a angajat în multe eforturi caritabile, sprijinind organizații precum Locks of Love și FXB International. Deși și-a anunțat retragerea din actorie în 2017, De Rossi a susținut că ar face o excepție dacă i s-ar cere să-și reia rolul în sezoanele viitoare din Arrested Development.

64. Jonathan Taylor Thomas

A cunoscut cea mai bună perioadă în anii '90. Având un rol cheie în serialul de succes Home Improvement și împrumutându-și vocea rolului Simba din Regele Leu, viitorul arăta cu siguranță strălucitor pentru acest copil actor talentat. Cu toate acestea, Thomas a făcut în cele din urmă un pas înapoi pentru a se înscrie la Universitatea Harvard, unde a studiat atât filosofia, cât și istoria. De asemenea, a urmat Studii Generale la Universitatea Columbia.

65. Jessica Sierra

Fosta concurentă la American Idol, Jessica Sierra a trecut prin iad în ultimii ani. Și-a dat seama că, până la urmă, cântatul nu este chemarea ei. De atunci însă, a intrat într-o serie de încurcături legale. Pe parcurs, ea a lucrat într-un bar.

66. Daniel Day Lewis

Daniel Day-Lewis a șocat Hollywood-ul când și-a anunțat retragerea din actorie, în 2017. Britanicul este unul dintre cei mai buni actori, câștigând Oscarul. Ultimul său rol a fost în Phantom Thread, a lui Paul Thomas Anderson.

67. Dylan Tuomy-Wilhoit

Dylan Tuomy-Wilhoit și fratele său, Blake, au jucat în Full House, unde i-au jucat pe fiii gemeni ai mătușii Becky și ai unchiului Jesse, Alex și Nicky. De atunci, au reluat roluri pentru repornirea Fuller House, dar asta este tot ce au făcut în actorie. Dylan este încă implicat în industria divertismentului, dar ca tehnician de sunet. A lucrat la Urzeala Tronurilor, Black Sails și Death Note.

68. Blake Tuomy-Wilhoit

Blake Tuomy-Wilhoit, la fel ca și fratele său, a decis să lase lumea actoriei în urmă, după ce au jucat în Full House. Acum lucrează și ca tehnician de sunet, ca și fratele său, dar asta doar după o perioadă lungă de timp ca pompier în Georgia. Din 2018, este mixer Foley, adică mixează efectele sonore de zi cu zi care sunt adăugate înapoi în post-producție.

69. Melody Anderson

Îți amintești de Dale Arden, în versiunea lui Flash Gordon, din anii 1980? Aceasta a fost nimeni alta decât Melody Anderson, care a jucat și alături de Chuck Norris în Firewalker, din 1986. Ea a continuat să joace câțiva ani buni, dar renunțat în 1995, cu ultima ei apariție în Burke’s Law. S-a întors la școala la NYU pentru asistență socială, în 1997. Este specializată în terapie de familie, ține prelegeri despre sănătatea mintală și abuz de substanțe.

70. Ariana Richards

A devenit faimoasă în întreaga lume când a jucat în rolul Lex Murphy, în Jurassic Park și în The Lost World: Jurassic Park. Apoi a decis să ia o pauză de la actorie, în 2001. A mers la Skidmore College, unde a obținut o diplomă în arte plastice și dramaturgie, dar a rămas departe de actorie, cu excepția unui rol minor din 2013. Acum este pictoriță.

71. Jamie Walters

ca fi mereu conectat la Beverly Hills 90210 în mintea noastră pentru rolul său, Ray Pruit, dar uităm că a avut și o carieră muzicală de succes ,la mijlocul anilor ’90. Ții minte cântecul dinThe Heights, „How Do You Talk to an Angel?” Walters a cântat piesa, care a ajuns pe primul loc în topuri, în 1992. În plus, a avut rolul principal în spectacolul produs de Aaron Spelling, deși a avut mai puțin succes. De atunci, a lucrat ca pompier și paramedic în L.A.

72. Michael Schoeffling

A jucat alături de Molly Ringwald în filmul clasic al anilor 80, Sixteen Candles. L-a interpretat pe Jake Ryan. După câțiva ani, a renunțat complet la actorie, în 1991, din cauza lipsei de oportunități. Și avea o familie numeroasă de care trebuia să aibă grijă. Este proprietarul unui atelier de prelucrare a lemnului, potrivit familythis.com.

